Оккупанты восстанавливают в Запорожской области оборонную линию, которую строили нацисты во время Второй мировой войны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики продолжают строить линии обороны на оккупированных территориях Запорожской области.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Кремлевский диктатор избрал тактику Гитлера и пытается построить оборону по линии Вотан. Однако нацистам не удалось удержаться тогда, не удастся рашистам и сейчас", - написал он, обнародовав карту Brady Africk, на которой красным обозначены фортификации врага.
По словам Федорова, Токмак окружен "крысиными норами" оккупантов со всех сторон. У Мелитополя враг строит окопы не только со стороны Васильевки, но и в направлении Крыма.
"Полгода назад это было несколько линий обороны – сейчас сплошные укрепления", – указал городской голова Мелитополя.
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Точно, особливо коли сам сидиш у теплому кабінеті і в разі форс-мажору відлітаєш до Німеччини
От якраз для тих "щурячих нір" буде "саме те"!
про заборону розробки, виробництва, накопичення,
застосування хімічної зброї та про її знищення
від 13 січня 1993 року
( Конвенцію ратифіковано Законом України
N 187-XIV ( 187-14 ) від 16.10.98 )
Стаття I
Загальні зобов'язання
1. Кожна держава-учасниця цієї Конвенції зобов'язується
ніколи, ні за яких умов:
a) не розробляти, не виробляти, не придбавати іншим чином, не
накопичувати або не зберігати хімічну зброю або не передавати
прямо чи непрямо хімічну зброю будь-кому;
b) не застосовувати хімічну зброю;
Це тобі не я КАЖУ! Це тобі каже чинне законодавство України!
Можеш плюваться лайном скільки завгодно.... Розумнішим від того ти не станеш....
"Украйонець" сраний!
Дочекаймося літаків побачимо де будуть ті укріплення, а для f-16 не стануть на перешкоді якісь окопи
Тоді можна очікувати зрушення позицій ЗСУ
А Ф-16 - не штурмовики Їм нічого робить на лінії фронту Вони будуть збивать кацапські штурмовики та бомбардувальники на підході до неї