Оккупанты восстанавливают в Запорожской области оборонную линию, которую строили нацисты во время Второй мировой войны

Российские захватчики продолжают строить линии обороны на оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Кремлевский диктатор избрал тактику Гитлера и пытается построить оборону по линии Вотан. Однако нацистам не удалось удержаться тогда, не удастся рашистам и сейчас", - написал он, обнародовав карту Brady Africk, на которой красным обозначены фортификации врага.

По словам Федорова, Токмак окружен "крысиными норами" оккупантов со всех сторон. У Мелитополя враг строит окопы не только со стороны Васильевки, но и в направлении Крыма.

"Полгода назад это было несколько линий обороны – сейчас сплошные укрепления", – указал городской голова Мелитополя.

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