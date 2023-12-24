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Новости Война в Украине
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Запорожская область (2247) Федоров Иван (388)

Оккупанты восстанавливают в Запорожской области оборонную линию, которую строили нацисты во время Второй мировой войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Российские захватчики продолжают строить линии обороны на оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Кремлевский диктатор избрал тактику Гитлера и пытается построить оборону по линии Вотан. Однако нацистам не удалось удержаться тогда, не удастся рашистам и сейчас", - написал он, обнародовав карту Brady Africk, на которой красным обозначены фортификации врага.

По словам Федорова, Токмак окружен "крысиными норами" оккупантов со всех сторон. У Мелитополя враг строит окопы не только со стороны Васильевки, но и в направлении Крыма.

"Полгода назад это было несколько линий обороны – сейчас сплошные укрепления", – указал городской голова Мелитополя.

Читайте: Захватчики планируют до 1 января завершить процедуру паспортизации на оккупированных территориях, - мэр Мелитополя Федоров
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Топ комментарии
+21
А що,так можна було? Краще б кацапи шаттли в Крим запустили.
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24.12.2023 08:35
+10
Правильно роблять. Інше питання, якого хера ми цього не робили і не робимо. І якого хера стільки людей поклали на кацапських мінних полях у наступі. Хто за це буде відповідати?
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24.12.2023 09:16
+6
Кремлівський диктатор обрав тактику Гітлера і намагається побудувати оборону по лінії Вотан. Проте нацистам не вдалося утриматися тоді, не вдасться рашистам і зараз", - написав він, оприлюднивши мапу Brady Africk, на якій червоним позначені фортифікації ворога.
===========
Точно, особливо коли сам сидиш у теплому кабінеті і в разі форс-мажору відлітаєш до Німеччини
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24.12.2023 09:14
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А що,так можна було? Краще б кацапи шаттли в Крим запустили.
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24.12.2023 08:35 Ответить
Хіба це смішно ?(Краще щось робити в даному випадку,ніж нічого не робити.
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24.12.2023 09:00 Ответить
Фєдоров перший кинеться на прорив оборони рашІстав😷😷😷😷😷😷
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24.12.2023 09:02 Ответить
Кремлівський диктатор обрав тактику Гітлера і намагається побудувати оборону по лінії Вотан. Проте нацистам не вдалося утриматися тоді, не вдасться рашистам і зараз", - написав він, оприлюднивши мапу Brady Africk, на якій червоним позначені фортифікації ворога.
===========
Точно, особливо коли сам сидиш у теплому кабінеті і в разі форс-мажору відлітаєш до Німеччини
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24.12.2023 09:14 Ответить
Правильно роблять. Інше питання, якого хера ми цього не робили і не робимо. І якого хера стільки людей поклали на кацапських мінних полях у наступі. Хто за це буде відповідати?
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24.12.2023 09:16 Ответить
Ну як хто? А той що в Омані щось з патрушевим ''мутив'' ну і звичайно Опівський ''кріт-довгоносик''.. Це так для початку
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24.12.2023 09:22 Ответить
Дід один розказував,з Гуляйпольського р-ну,кинули українців,які були в окупації,на лінію цю,без зброї,дали цеглу,типа гранати,з 500 чоловік,40 залишилось,так вони будуть штурмувати,це вороги українців
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24.12.2023 09:21 Ответить
в щурячі нори добре щурячу отруту запускати
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24.12.2023 09:22 Ответить
Для них уже розробили та пустили у серійне використання "********** об"ємного вибуху" Розказав сусідові - порадувався Бо він колись робив корпуси до цих *********** (експериментальну партію)
От якраз для тих "щурячих нір" буде "саме те"!
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24.12.2023 09:36 Ответить
Их разработали и изготавливали еще с 2017 года. Называется "термобарические гранаты" РГТ-27С и РГТ-27С2 , и "термобарические выстрелы" РПО-16 . Только вот их нихера нет сейчас, ребята ищут их высунув языки. И достают только крохи.
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24.12.2023 14:45 Ответить
так, хороша річ, інді попадає відео, як таку кидають в їхні нори, саме то, але хімічна зброя вона краще, тихо без шуму йде з повітрям і дохнуть в муках, особливо якщо роззгалужена система ходів прихованих.
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24.12.2023 15:06 Ответить
Ти щось чув про міжнародну Конвенцію про заборону зброї масового знищення?
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24.12.2023 15:32 Ответить
cказати, що хотіло?
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25.12.2023 09:04 Ответить
Конвенція
про заборону розробки, виробництва, накопичення,
застосування хімічної зброї та про її знищення


від 13 січня 1993 року

( Конвенцію ратифіковано Законом України
N 187-XIV ( 187-14 ) від 16.10.98 )



Стаття I
Загальні зобов'язання

1. Кожна держава-учасниця цієї Конвенції зобов'язується
ніколи, ні за яких умов:

a) не розробляти, не виробляти, не придбавати іншим чином, не
накопичувати або не зберігати хімічну зброю або не передавати
прямо чи непрямо хімічну зброю будь-кому;

b) не застосовувати хімічну зброю;

Це тобі не я КАЖУ! Це тобі каже чинне законодавство України!
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25.12.2023 09:13 Ответить
і що? кацапи не люди, тарганів дихлофосом травити можна, а кацапів ні?
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25.12.2023 09:53 Ответить
Я вже писав не один раз: із плакатами та мітинговими гаслами - на площу А не на форум! Твої ідіотські заклики щодо застосування хімічної зброї - це "моральне виправдання" для кацапів - коли вони застосовують К-51 (гранати для розгону демонстрацій) у бойових умовах (це теж забороняється Конвенцією) Ти хочеш виправдать кацапів - прирівнюючи нас до них? Деніц свою шию від петлі у Нюрнберзі врятував тим, що довів, що моряки союзників розстрілювали екіпажі німецьких підводних човнів так само, як і це робили німці Ти хочеш того ж для Шойгу з Герасимовим?
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25.12.2023 10:30 Ответить
на *******, он конвенції в дії https://censor.net/ua/video_news/3464053/***************************************************************************. і ти недоюризд будеш мені тут щось розказувати про дію законів.
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27.12.2023 18:27 Ответить
Од твоїх матюків ти розумнішим не став! Просто виставив себе тупим недоумком
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27.12.2023 18:32 Ответить
до тебе мені ще треба дуже постаратись, але я не буду, першість залишаю за тобою.
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27.12.2023 18:41 Ответить
Дурню неможливо пояснить, що він дурень, саме тому, що він - дурень...." (принцип Даннінга-Крюгера)
Можеш плюваться лайном скільки завгодно.... Розумнішим від того ти не станеш....
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27.12.2023 18:54 Ответить
дурню, яке ж це жалюгідне виправдання, але для такого дурня як ти, може бути.
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27.12.2023 19:50 Ответить
Твої "гімноплювачки" мене не зачіпають Так що істери і далі
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27.12.2023 19:52 Ответить
я визнаю, ти чемпіон "гімноплювачки" і істерії
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27.12.2023 19:57 Ответить
Мені твоє визнання - до сраки Мені достатньо того що ти - брудний провокатор!
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27.12.2023 20:01 Ответить
моє визнання багато вартує, особливо для гондураса, що захищає кацапських ублюдків.
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27.12.2023 20:04 Ответить
Таких, як ти, "клоунів", тут десятки побувало до тебе І їх ніки вже забуті Ти хоч українською мовою займися краще - не "вартує", а "коштує" Якщо вже хочеш так блиснуть її знанням - так писать треба - "моє визнання багато коштує" Або - "моє визнання багатого варте"
"Украйонець" сраний!
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27.12.2023 20:26 Ответить
дурню коштує річ, а ти дебіл нічого не вартуєш.
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27.12.2023 21:05 Ответить
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27.12.2023 21:28 Ответить
Будь-які укріплення можна зруйнувати, все що людина будує вона може і зруйнувати
Дочекаймося літаків побачимо де будуть ті укріплення, а для f-16 не стануть на перешкоді якісь окопи
Тоді можна очікувати зрушення позицій ЗСУ
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24.12.2023 09:23 Ответить
"Манус мануфактурем - манус дестурем!" ("Руками зроблене - руками руйнується!") Це нібито було сказано Богданом Хмельницьким після відвідин ним фортеці Кодак її коменданту який хвалився її неприступністю Через рік козаки під приводом Сулими її захопили та зруйнували
А Ф-16 - не штурмовики Їм нічого робить на лінії фронту Вони будуть збивать кацапські штурмовики та бомбардувальники на підході до неї
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24.12.2023 09:41 Ответить
Вибачаюся - "деструктурем"
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24.12.2023 09:42 Ответить
То вже що за фантомні болі ? І цьому свербить згадувати тих нацистів з їх фюрером і робити явно недолугі паралелі.
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24.12.2023 13:04 Ответить
 
 