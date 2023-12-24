РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10951 посетитель онлайн
Новости Война в Украине
1 566 10
Великобритания (4261) Кэмерон (205) помощь (6150)

Британия в 2024 году планирует сохранить помощь Украине на прежнем уровне, - глава МИД Британии Кэмерон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кемерон

Правительство Великобритании планирует продолжить помогать Украине и, по меньшей мере, сохранить помощь на прежнем уровне.

Об этом в интервью The Sunday Telegraph заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что потенциально мы даже сможем сделать больше. Мы изучаем вопрос о том, какие составляющие наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу", - заявил глава МИД Британии.

В 2022 году Лондон предоставил Киеву военную помощь на сумму £2,3 млрд ($2,92 млрд) и взял на себя обязательство выделить на эти цели не меньшую сумму в 2023 году. Однако об аналогичных обязательствах на 2024 год до сих пор не сообщалось. Среди прочего, британское правительство уже предоставило Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270.

Читайте: Важно сделать так, чтобы Путин проиграл, мы должны быть абсолютно жесткими в нашей поддержке Украины, - Кэмерон
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Британцям у голову не приходить прив'язувати міжнародну безпеку до виборів.
Поняття "джентльмен" - британське.
Наша шана і подяка.
показать весь комментарий
24.12.2023 09:11
+4
А треба було б збільшити. Бо скоро в Україні нікому буде воювати
показать весь комментарий
24.12.2023 09:39
+4
Й гарна новина й не дуже.
Гарно що допомога залишиться, не дуже що не стане більшою.
Всерівно велика подяка Британським платникам податків та уряду!
показать весь комментарий
24.12.2023 10:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Британцям у голову не приходить прив'язувати міжнародну безпеку до виборів.
Поняття "джентльмен" - британське.
Наша шана і подяка.
показать весь комментарий
24.12.2023 09:11 Ответить
БОЖЕ, ХРАНИ КОРОЛЯ!РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
24.12.2023 09:15 Ответить
А Король тут до чого?
показать весь комментарий
24.12.2023 09:57 Ответить
А треба було б збільшити. Бо скоро в Україні нікому буде воювати
показать весь комментарий
24.12.2023 09:39 Ответить
Велика Британія 😘 Дякуємо !!!
показать весь комментарий
24.12.2023 09:52 Ответить
путин-*****
Кацап- раб *********** на швабре, нелюдь.
рфія - страна террористов и военньіх преступников.
*****путин &кацап&рфія - ПНХ.
показать весь комментарий
24.12.2023 09:59 Ответить
Й гарна новина й не дуже.
Гарно що допомога залишиться, не дуже що не стане більшою.
Всерівно велика подяка Британським платникам податків та уряду!
показать весь комментарий
24.12.2023 10:01 Ответить
"Я думаю, що потенційно ми навіть зможемо зробити більше. Ми вивчаємо питання про те, які складові наших витрат можуть бути переведені на багаторічну основу", - заявив глава МЗС Британії. Джерело: https://censor.net/ua/n3463485
показать весь комментарий
24.12.2023 11:38 Ответить
 
 