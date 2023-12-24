Британия в 2024 году планирует сохранить помощь Украине на прежнем уровне, - глава МИД Британии Кэмерон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Правительство Великобритании планирует продолжить помогать Украине и, по меньшей мере, сохранить помощь на прежнем уровне.
Об этом в интервью The Sunday Telegraph заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон, информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что потенциально мы даже сможем сделать больше. Мы изучаем вопрос о том, какие составляющие наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу", - заявил глава МИД Британии.
В 2022 году Лондон предоставил Киеву военную помощь на сумму £2,3 млрд ($2,92 млрд) и взял на себя обязательство выделить на эти цели не меньшую сумму в 2023 году. Однако об аналогичных обязательствах на 2024 год до сих пор не сообщалось. Среди прочего, британское правительство уже предоставило Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270.
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Поняття "джентльмен" - британське.
Наша шана і подяка.
Кацап- раб *********** на швабре, нелюдь.
рфія - страна террористов и военньіх преступников.
*****путин &кацап&рфія - ПНХ.
Гарно що допомога залишиться, не дуже що не стане більшою.
Всерівно велика подяка Британським платникам податків та уряду!