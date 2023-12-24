На Хмельнитчине работала ПВО, сбит вражеский дрон. Обошлось без пострадавших и повреждений

В ночь на 24 декабря во время объявленной воздушной тревоги в Хмельницкой области работали силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.

"Ночью 24 декабря, во время сигнала "Воздушная тревога", силами и средствами ПВО ВСУ в пределах области уничтожен 1 вражеский БПЛА типа "Shahed". По поводу травмированных, погибших и повреждения имущества сообщений не поступало", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки в целом ПВО уничтожила 14 из 15 "шахедов". Они сбиты в Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Читайте: Россияне дронами атаковали Днепропетровщину, есть раненые, - ОВА