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На Хмельнитчине работала ПВО, сбит вражеский дрон. Обошлось без пострадавших и повреждений
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 24 декабря во время объявленной воздушной тревоги в Хмельницкой области работали силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.
"Ночью 24 декабря, во время сигнала "Воздушная тревога", силами и средствами ПВО ВСУ в пределах области уничтожен 1 вражеский БПЛА типа "Shahed". По поводу травмированных, погибших и повреждения имущества сообщений не поступало", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки в целом ПВО уничтожила 14 из 15 "шахедов". Они сбиты в Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
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