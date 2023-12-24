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Обломки "шахедов" повредили жилые дома и линию электропередач на Днепропетровщине, без пострадавших
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 23 декабря силы ПВО в трех районах Днепропетровской области уничтожили четыре беспилотника, запущенных российскими агрессорами.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
В Илларионовской громаде Синельниковского района обломками БпЛА повреждены 6 частных домов и 2 хозяйственные сооружения. Кое-где выбиты окна. Задело и линию электропередач.
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Микола Січень 72a7e4d0
показать весь комментарий24.12.2023 12:24 Ответить Мне нравится 1
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