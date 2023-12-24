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Новости Война в Украине
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Днепропетровщина (2887) дроны (2107)

Обломки "шахедов" повредили жилые дома и линию электропередач на Днепропетровщине, без пострадавших

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина,нікопольщина

Вечером 23 декабря силы ПВО в трех районах Днепропетровской области уничтожили четыре беспилотника, запущенных российскими агрессорами.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В Илларионовской громаде Синельниковского района обломками БпЛА повреждены 6 частных домов и 2 хозяйственные сооружения. Кое-где выбиты окна. Задело и линию электропередач.

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свинособаки..
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24.12.2023 12:24 Ответить
 
 