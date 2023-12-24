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Россия может усилить обстрелы в Рождество. У этой нации нет ничего святого, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг может значительно усилить обстрелы украинской территории на Рождественские праздники.
Об этом заявила спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как она отметила, время перед этим характеризовалось мощными обстрелами. Также была зафиксирована активность беспилотников в направлении населенных пунктов Куцурубской и Очаковской громады на Юге.
"Это значит, что враг пытается рассредоточивать и наши усилия. Следовательно, не исключены и подобные провокации по усилению обстрелов. Надо понимать, что у этой нации нет ничего святого", - отметила Гуменюк.
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+6 Александр Чуднивец f1b95bc0
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цієї націїцього бидла немає нічого святого Джерело: https://censor.net/ua/n3463490
хорошу кришу має
ніби казали. що її звільнили
Іuнату, втім, теж.