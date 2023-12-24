Враг давит на Авдеевку, штурмовые действия не прекращаются ни днем, ни ночью, - начальник ГВА Барабаш

В Авдеевке остаются 1206 человек, за период обострения на направлении населенный пункт покинули почти 350 человек.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

"Действительно, ситуация очень непростая на нашем направлении. Враг давит, штурмовые действия не прекращаются ни днем, ни ночью. Пытаются россияне выполнить поставленные задачи и взять город. Очень много в последнее время бросают техники и личного состава. Фиксируем тысячи мертвых, извините, "макак" вокруг Авдеевки. Парни рассказывают и по камерам видно, когда дроны летают", - рассказал Барабаш.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 46 массированных ударов по позициям наших воинов, а также территории громады. Таким образом враг стремится компенсировать все свои неудачи на поле боя.

"По позициям обычно считается сотнями. Иногда заезжая в город и находясь там несколько часов - заезжаешь и картинка одна, а уезжаешь - уже другая. Город меняется не по дням, а по часам", - отметил глава ГВА.

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По состоянию на сегодня, 24 декабря, в Авдеевке остаются 1206 человек, что довольно много. Однако за период обострения на направлении населенный пункт покинули почти 350 человек. Электроснабжение и отопление в городе отсутствует. Последний раз свет был еще в апреле 2022 года. Энергетики пытались восстановить его, однако попадали под обстрелы врага.

"Воды не было еще до начала полномасштабной войны, а газа с мая 2022 года", - добавил Барабаш.