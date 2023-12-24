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Новости Война в Украине
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Враг давит на Авдеевку, штурмовые действия не прекращаются ни днем, ни ночью, - начальник ГВА Барабаш

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

авдіївка

В Авдеевке остаются 1206 человек, за период обострения на направлении населенный пункт покинули почти 350 человек.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

"Действительно, ситуация очень непростая на нашем направлении. Враг давит, штурмовые действия не прекращаются ни днем, ни ночью. Пытаются россияне выполнить поставленные задачи и взять город. Очень много в последнее время бросают техники и личного состава. Фиксируем тысячи мертвых, извините, "макак" вокруг Авдеевки. Парни рассказывают и по камерам видно, когда дроны летают", - рассказал Барабаш.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 46 массированных ударов по позициям наших воинов, а также территории громады. Таким образом враг стремится компенсировать все свои неудачи на поле боя.

"По позициям обычно считается сотнями. Иногда заезжая в город и находясь там несколько часов - заезжаешь и картинка одна, а уезжаешь - уже другая. Город меняется не по дням, а по часам", - отметил глава ГВА.

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По состоянию на сегодня, 24 декабря, в Авдеевке остаются 1206 человек, что довольно много. Однако за период обострения на направлении населенный пункт покинули почти 350 человек. Электроснабжение и отопление в городе отсутствует. Последний раз свет был еще в апреле 2022 года. Энергетики пытались восстановить его, однако попадали под обстрелы врага.

"Воды не было еще до начала полномасштабной войны, а газа с мая 2022 года", - добавил Барабаш.
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Ну-ну.Толку.....але шо зробиш кацапу полудурку,хай тиснуть,чим больше здохне при мясних штурмах,тим краще. Бутусов вчора написав,нашим подмога там прибула.Так шо хай душат-ться))
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24.12.2023 10:01 Ответить
"Крайній раз світло було"...

Що означає "країній раз"? Звідкіля взагалі взяли цю маячню? Чому всі ці чиновники та "речники" змагаються між собою, хто найбільше спотворить українську мову?
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24.12.2023 12:22 Ответить
Це все, наслідки блатної фєні і совка. Згадайте як дуже велика кількість людей питають, хто крайній в черзі? Хоча правильно, хто останній. В колоні перший і останній, в шерензі крайній, тобто лівий або правий. У зеків назвати людину ,,последній" це образа. А при Сталіні пів країни сиділо, от і навчились.
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25.12.2023 17:15 Ответить
 
 