За прошедшие сутки под вражескими обстрелами оказались 23 населенных пункта Запорожской области

Российская армия на протяжении суток нанесла 158 ударов по территории Запорожской области.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг обстрелял из РСЗО Малую Токмачку и атаковал 43 беспилотниками Широкое, Гуляйполе, Зализничное, Новодаровку, Новоандреевку, Новоданиловку, Малиновку, Гуляйпольское, Работино, Чаривное, Полтавку и Малые Щербаки", - говорится в сообщении.

114 артобстрелов пришлись на территорию Орехова, Левадного, Работино, Белогорья, Малиновки, Преображенки, Пятихаток, Плавней, Каменского, Степового и других прифронтовых городов и сел.

Поступило шесть сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Смотрите: Ночью оккупанты обстреляли село Подсреднее на Харьковщине, два человека получили ранения. ФОТОрепортаж