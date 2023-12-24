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За прошедшие сутки под вражескими обстрелами оказались 23 населенных пункта Запорожской области
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия на протяжении суток нанесла 158 ударов по территории Запорожской области.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг обстрелял из РСЗО Малую Токмачку и атаковал 43 беспилотниками Широкое, Гуляйполе, Зализничное, Новодаровку, Новоандреевку, Новоданиловку, Малиновку, Гуляйпольское, Работино, Чаривное, Полтавку и Малые Щербаки", - говорится в сообщении.
114 артобстрелов пришлись на территорию Орехова, Левадного, Работино, Белогорья, Малиновки, Преображенки, Пятихаток, Плавней, Каменского, Степового и других прифронтовых городов и сел.
Поступило шесть сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.
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