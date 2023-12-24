Путин не заинтересован в перемирии с Украиной и пытается сорвать военную помощь, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Хотя президент России Владимир Путин сообщает о якобы заинтересованности в прекращении огня, такая риторика отвечает интересам РФ и направлена на то, чтобы задержать и воспрепятствовать дальнейшей военной помощи Западу Украине.
Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
Как ранее писал Цензор.НЕТ, издание The New York Times со ссылкой на бывших и действующих российских, американских и международных чиновников сообщило, что российский диктатор по крайней мере с сентября через посредников посылает сигналы о готовности к прекращению огня в захватнической войне против Украины, которое предвидит боевых действий на нынешней линии столкновения.
Однако аналитики ISW отмечают, что Путин подает сигналы о желании "заморозить" войну, чтобы отвлечь Запад от предоставления Украине оружия.
"Время, когда Путин сообщает о заинтересованности в прекращении огня, больше отвечает постоянным усилиям России отложить и помешать дальнейшей военной помощи Западу Украине, чем серьезной заинтересованности в прекращении войны, кроме полной победы России", - считают аналитики.
ISW наблюдал подобные усилия Кремля, чтобы обмануть западных политиков и заставить Украину вести переговоры с Россией зимой 2022-2023 годов.
Это делается для того, чтобы фактически перенаправить внимание Запада на гипотетические переговоры вместо того, чтобы обеспечить Украину достаточным количеством вооружения перед весенне-летним контрнаступлением.
Кремль, вероятно, использует скрытые каналы для достижения такого эффекта на фоне дебатов по оказанию дальнейшей военной помощи Украине.
Пожалуйста, подождите...
Ну так польскі кондоми, які вже 1.5 місяці блокують кордон, добре справляються із задачею поставленою в кремлі.
москали выдыхаются
Главком пише про це:
Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який наразі перебуває за кордоном, знову відзначився проросійською заявою. В інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній він завив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру.
«Тепер убиватимемо один одного сотнями, десятками тисяч, за Авдіївку, Часів, ще що. А навіщо? Що ми з цього отримуємо - і Росія та Україна? Що ми отримуємо, втративши тисячі вбитими за два районні центри з обох боків? Що такого ми досягли історично? Ми сподобалися дядькам з обкому вашингтонського та брюссельського, які стоять навколо нас і аплодують, дивлячись, як дві мавпочки з ножами стрибають одна на одну? А навіщо це нам?», - цинічно заявив ексрадник ОП.
Арестович вважає, що «з Путіним потрібно розмовляти» і укладати мир. «Путіну потрібно сказати: «Давайте укладемо мир». Але ми його укладемо особливо хитрим чином: ми пред'явимо колективний позов Заходу. Україна і Росія разом. Захід нам винен все», - зазначив він.
Арестович фактично повторив наратив Путіна, сказавши, що нібито нинішня модель української державності «історично програла», а Захід нібито сам спровокував РФ на агресію, бо не врахував інтереси Кремля, розширюючи НАТО на Схід.
З обуренням поставився до статті New York Times також і відставний підполковник американської армії Александр Віндман, який є вихідцем з України.
Він вважає, що за нею стоять ті, хто намагається підтримувати неофіційний канал переговорів із Москвою.
"Не знаю, що більш образливо: боягузливість колишніх творців політики, які бояться виступати під своїм ім'ям ... і при цьому мають таку зарозумілість, що думають, що зможуть досягти мирної домовленості, - чи корисні ідіоти, які розводять нас на путінський мир", - написав Віндман у мережі Threads.
"Ця стаття показує глибоке нерозуміння російсько-української війни та незнання Путіна. А аналіз медіа, неграмотних щодо російської теми, показує нездатність вивчити уроки з десятиліття провалів тих, хто радив умиротворювати агресора", - додає він.
Ця потвора спочатку війни сказала про демілітаризацію та денацифікацію України тобто знищення державності і повернення впливу на всю Україну
Йому не потрібні загарбані частини України, а потрібна вся Україна- бо мета відродити радянський союз, Білорусь, Казахстан, вже контрольовані
А тут Україна, раз і пішла від Росії тому і війна бо це суперечить путінським бажанням