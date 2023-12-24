Путин не заинтересован в перемирии с Украиной и пытается сорвать военную помощь, - ISW

Хотя президент России Владимир Путин сообщает о якобы заинтересованности в прекращении огня, такая риторика отвечает интересам РФ и направлена на то, чтобы задержать и воспрепятствовать дальнейшей военной помощи Западу Украине.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Как ранее писал Цензор.НЕТ, издание The New York Times со ссылкой на бывших и действующих российских, американских и международных чиновников сообщило, что российский диктатор по крайней мере с сентября через посредников посылает сигналы о готовности к прекращению огня в захватнической войне против Украины, которое предвидит боевых действий на нынешней линии столкновения.

Однако аналитики ISW отмечают, что Путин подает сигналы о желании "заморозить" войну, чтобы отвлечь Запад от предоставления Украине оружия.

"Время, когда Путин сообщает о заинтересованности в прекращении огня, больше отвечает постоянным усилиям России отложить и помешать дальнейшей военной помощи Западу Украине, чем серьезной заинтересованности в прекращении войны, кроме полной победы России", - считают аналитики.

ISW наблюдал подобные усилия Кремля, чтобы обмануть западных политиков и заставить Украину вести переговоры с Россией зимой 2022-2023 годов.

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Это делается для того, чтобы фактически перенаправить внимание Запада на гипотетические переговоры вместо того, чтобы обеспечить Украину достаточным количеством вооружения перед весенне-летним контрнаступлением.

Кремль, вероятно, использует скрытые каналы для достижения такого эффекта на фоне дебатов по оказанию дальнейшей военной помощи Украине.