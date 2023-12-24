РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10802 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
15 145 122
война (46847) путин (29862) ISW (443)

Путин не заинтересован в перемирии с Украиной и пытается сорвать военную помощь, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

володимир,путін

Хотя президент России Владимир Путин сообщает о якобы заинтересованности в прекращении огня, такая риторика отвечает интересам РФ и направлена на то, чтобы задержать и воспрепятствовать дальнейшей военной помощи Западу Украине.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Как ранее писал Цензор.НЕТ, издание The New York Times со ссылкой на бывших и действующих российских, американских и международных чиновников сообщило, что российский диктатор по крайней мере с сентября через посредников посылает сигналы о готовности к прекращению огня в захватнической войне против Украины, которое предвидит боевых действий на нынешней линии столкновения.

Однако аналитики ISW отмечают, что Путин подает сигналы о желании "заморозить" войну, чтобы отвлечь Запад от предоставления Украине оружия.

"Время, когда Путин сообщает о заинтересованности в прекращении огня, больше отвечает постоянным усилиям России отложить и помешать дальнейшей военной помощи Западу Украине, чем серьезной заинтересованности в прекращении войны, кроме полной победы России", - считают аналитики.

ISW наблюдал подобные усилия Кремля, чтобы обмануть западных политиков и заставить Украину вести переговоры с Россией зимой 2022-2023 годов.

Читайте: Посол Германии в Москве Ламбсдорф: Путин вовсе не желает вести переговоры

Это делается для того, чтобы фактически перенаправить внимание Запада на гипотетические переговоры вместо того, чтобы обеспечить Украину достаточным количеством вооружения перед весенне-летним контрнаступлением.

Кремль, вероятно, использует скрытые каналы для достижения такого эффекта на фоне дебатов по оказанию дальнейшей военной помощи Украине.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Саме тому ніякі перемовини й не мають сенсу . Бо просто нема про що домовлятись .
Це однаково що домовлятись з раковою пухлиною про те щоб вона не росла . Замість того щоб її мовчки видалити .
показать весь комментарий
24.12.2023 10:50
+20
Только психиатр знает что в голове у кремлевского карлика, там и страх и победобесие и маразс старческий смешались. Мне гораздо интереснее какие процесы в мозгах нашей власти.
показать весь комментарий
24.12.2023 10:45
+19
Повна маячня -- ***** мріє зараз закріпитися на захопленних землях й збудувати йще в 5 раз більше фортіфікацій . Інша справа , що в тому Інститьюшен не до кінця розуміють , що для ***** як й для ісламістів не буває надійного й постійного перемирря . Є тільки худна - тимчасове перемирря з кафірами . Ось й для ***** -- українці це кафіри . А їм можно чим завгодно клястися , що завгодно підписувати якщо не має почуття сили . Але як тільки для правовірного це почутття сили повертається шаріат навіть не дозоволяє , а наполягає на порушення худни ! Аналогія тут абсолютна -- "рюзкий мір" для ***** , як Коран й хадіси для Аль-Каїди . Ніякі міжнародні договори , ніякий підпис не є хоч якоюсь дрібною причиною , що усе це не порушити . Тому підписувати з *****м , як й з іншими імперськими московитами будь що -- це знущання над здоровим глуздом !!!
показать весь комментарий
24.12.2023 11:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"...намагається зірвати військову допомогу"

Ну так польскі кондоми, які вже 1.5 місяці блокують кордон, добре справляються із задачею поставленою в кремлі.
показать весь комментарий
24.12.2023 11:32 Ответить
Одне не зрозуміло: як поляки, які є одвічними ворогами московії, можуть виконувати задачі кремля?
показать весь комментарий
24.12.2023 11:44 Ответить
Плюс ще 5000 Starlink: Польща передала Україні нову партію терміналів
показать весь комментарий
24.12.2023 11:46 Ответить
Ну то шо початок цьому блокуванню поклала влада зеленского ви скоромно промовчали, ще більше року назад.
показать весь комментарий
24.12.2023 13:02 Ответить
Зупинка вогню і переговори після того як московія капітулюе і перестане існувати,а кацабськи людоїди будуть знаходитися на глибині два з половиною метра.
показать весь комментарий
24.12.2023 14:23 Ответить
Путін не зацікавлений у перемир'ї з Україною та намагається зірвати військову допомогу, йому це поки що непогано вдається .США,розісрані спровоковані куйлом чварами , практично припинили допомогу Україні мадярсько,словако ,польська , прокуйлова агентура в ЄС надійно відробляє "хліб куйла" а "великі китайські прорашистські членососи,сосуть в рашиста дешеві енергоносії,допомагаючи йому.теж саме робитьтурок.переробляючи рашистську нафту .продаючи її країнам ЄС І НАТО.а виручкою ділиться з куйлом...Правда є і "голосна "західна тріскотня" про "пекельні санкції" і пакети 8-9-10 енні проти рашиста,котрі йому допомагають так само,як покійному примочки
показать весь комментарий
24.12.2023 14:47 Ответить
деза
москали выдыхаются
показать весь комментарий
24.12.2023 14:51 Ответить
не капітулює
показать весь комментарий
24.12.2023 17:27 Ответить
Юрій Бірюков: "Той самий момент, коли ти згадуєш, що дуже давно вже називав лайно лайном, закликаючи "мудрий український нарід" не жерти лайно."

Главком пише про це:

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який наразі перебуває за кордоном, знову відзначився проросійською заявою. В інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній він завив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру.
«Тепер убиватимемо один одного сотнями, десятками тисяч, за Авдіївку, Часів, ще що. А навіщо? Що ми з цього отримуємо - і Росія та Україна? Що ми отримуємо, втративши тисячі вбитими за два районні центри з обох боків? Що такого ми досягли історично? Ми сподобалися дядькам з обкому вашингтонського та брюссельського, які стоять навколо нас і аплодують, дивлячись, як дві мавпочки з ножами стрибають одна на одну? А навіщо це нам?», - цинічно заявив ексрадник ОП.
Арестович вважає, що «з Путіним потрібно розмовляти» і укладати мир. «Путіну потрібно сказати: «Давайте укладемо мир». Але ми його укладемо особливо хитрим чином: ми пред'явимо колективний позов Заходу. Україна і Росія разом. Захід нам винен все», - зазначив він.
Арестович фактично повторив наратив Путіна, сказавши, що нібито нинішня модель української державності «історично програла», а Захід нібито сам спровокував РФ на агресію, бо не врахував інтереси Кремля, розширюючи НАТО на Схід.
показать весь комментарий
24.12.2023 19:57 Ответить
Цей ***** Абдристовіч або сяде, або як ківі..... час прийде.
показать весь комментарий
25.12.2023 03:15 Ответить
BBC

З обуренням поставився до статті New York Times також і відставний підполковник американської армії Александр Віндман, який є вихідцем з України.

Він вважає, що за нею стоять ті, хто намагається підтримувати неофіційний канал переговорів із Москвою.

"Не знаю, що більш образливо: боягузливість колишніх творців політики, які бояться виступати під своїм ім'ям ... і при цьому мають таку зарозумілість, що думають, що зможуть досягти мирної домовленості, - чи корисні ідіоти, які розводять нас на путінський мир", - написав Віндман у мережі Threads.

"Ця стаття показує глибоке нерозуміння російсько-української війни та незнання Путіна. А аналіз медіа, неграмотних щодо російської теми, показує нездатність вивчити уроки з десятиліття провалів тих, хто радив умиротворювати агресора", - додає він.

показать весь комментарий
24.12.2023 21:39 Ответить
Шо казати ...нема шо ...поживемо побачимо Здоров'я Генералу Залужному , та розуму лохторату , хоч на день виборів
показать весь комментарий
24.12.2023 21:40 Ответить
Які можуть бути переговори?
Ця потвора спочатку війни сказала про демілітаризацію та денацифікацію України тобто знищення державності і повернення впливу на всю Україну
Йому не потрібні загарбані частини України, а потрібна вся Україна- бо мета відродити радянський союз, Білорусь, Казахстан, вже контрольовані
А тут Україна, раз і пішла від Росії тому і війна бо це суперечить путінським бажанням
показать весь комментарий
24.12.2023 21:56 Ответить
Никакого перемирия, война до последнего расиянина!
показать весь комментарий
25.12.2023 00:46 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2023 01:29 Ответить
Якщо путін надсилає сигнали, що він хоче переговорів, значить він хоче переговорів, і це не повинно відволікати захід від надання зброї. Заходу просто вигідна ця м'ясорубка, тому вони і закликають до нового контрнаступу, знаючи що попередній згубив багато життів.
показать весь комментарий
25.12.2023 04:49 Ответить
Євреї всіх переконали, що не треба вести переговори. Хоча переговори ведуться в кожній війні.
показать весь комментарий
25.12.2023 09:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 