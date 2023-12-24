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За сутки враг потерял на Таврическом направлении 366 человек и 32 единицы техники. Наши воины стойко держат оборону, - Тарнавский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В операционной зоне ОСУВ "Таврія" враг нанес 7 авиаударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 916 артобстрелов.
Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.
"Общие потери оккупантов составили 366 человек. Уничтожены 32 единицы военной техники. В частности, 3 ББМ, 4 артсистемы, 18 БпЛА, 3 автомобиля, 3 единицы спецтехники, 2 склада боеприпасов. Еще 18 единиц техники врага повреждены", - говорится в сообщении.
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Amber
показать весь комментарий24.12.2023 11:35 Ответить Мне нравится 0
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