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Отражены 17 штурмов врага на левобережье Херсонщины, противник с потерями отступил на прежние позиции, - Силы обороны Юга

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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В зоне ответственности Сил обороны юга отражены 17 штурмов врага на левом берегу Днепра Херсонской области. Понеся потери, противник отошел на прежние позиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга Украины.

Как отмечается, продолжается мощная контрбатарейная борьба, где оккупационным войскам наносится огневое поражение по местам дислокации, позициям и тылам.

"Оккупанты уменьшили применение управляемых авиабомб и активность тактической авиации, продолжают аэроразведку и вместо уничтоженных наблюдательных пунктов разворачивают новые. Давят артиллерийскими обстрелами, применяют реактивные системы залпового огня и используют дроны разного типа по мирному населению правобережья Херсонщины и прибрежных громад в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Читайте: На Херсонщине затишье в использовании управляемых авиабомб, - ОК "Південь"
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24.12.2023 12:32 Ответить
 
 