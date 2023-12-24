Польские фермеры завершили блокировку перед КПП "Медыка - Шегини", движение грузовиков возобновлено, - Госпогранслужба

По информации от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 09:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медыка – Шегини".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме. Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают с тем, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

"Просим водителей учесть эту информацию при планировании международных перевозок", – говорится в сообщении.

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