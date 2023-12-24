Польские фермеры завершили блокировку перед КПП "Медыка - Шегини", движение грузовиков возобновлено, - Госпогранслужба
По информации от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 09:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медыка – Шегини".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме. Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают с тем, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.
"Просим водителей учесть эту информацию при планировании международных перевозок", – говорится в сообщении.
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Чи хтось із його міністрів?
Чи ти вирішиш за них, поговоривши з сусідами на кухні?
Заборона на ввезення польського барахла ніяким чином не вплине на продаж Україні зброю. А щодо подарунків, то ляхи вже давно нічого не дарують зі зброї.
Отчення Зеленського та наповнення ОПУ, ВРУ КМУ СБУ генпрокуроратури, цьому теж є прямим підтвердженням!
Співпадіння….
Але блокувати Україну, вигідно ВИКЛЮЧНО ***** та убивцям з московії, усі інші балачки, то для самовиправдовування підлої ЗРАД!!!
Раджу подивитися і поширити. Особливо, якщо у вас є друзі чи знайомі на Заході. Там є дубляж англійською мовою. У відео згадується і блокування кордону польськими фермерами та перевізниками, а також показано, хто за цим усім стоїть.