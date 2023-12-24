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Польские фермеры завершили блокировку перед КПП "Медыка - Шегини", движение грузовиков возобновлено, - Госпогранслужба

блокада,фура,кордон,польща,фури

По информации от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 09:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медыка – Шегини".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме. Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают с тем, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

"Просим водителей учесть эту информацию при планировании международных перевозок", – говорится в сообщении.

Читайте: Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медыка", – вице-министр Польши Колодзейчак (обновлено)

Автор: 

Госпогранслужба (6383) граница (5259) Польша (8403) блокирование (461)


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Топ комментарии
+24
Просто ці підри-блокувальники пішли на різдвяні свята, наступний тиждень у польщі - вихідний. А після нового року, з 2 січня вони продовжать знищувати українську економіку
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24.12.2023 11:35
+17
завтра на зміну фермерам прийдуть польські сантехніки разом з повіями . в блокаді зацікавлений польській уряд і в цьому вся проблема .
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24.12.2023 11:41
+15
мабуть скоро вже і польські повії вийдуть на блокування кордону
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24.12.2023 11:38
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Просто ці підри-блокувальники пішли на різдвяні свята, наступний тиждень у польщі - вихідний. А після нового року, з 2 січня вони продовжать знищувати українську економіку
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24.12.2023 11:35 Ответить
Окупація Польщі Росією з 1772р по 1991 нічого поляків не навчила. Мабуть полякам приємно щоб маскаль і надалі вивозив їх на Сибір та винищував
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24.12.2023 13:26 Ответить
піди їм ото на Шегені розкажи. тут не твря цільова аудиторія.
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24.12.2023 15:56 Ответить
Ви не праві шановний,перші, хто допоміг і підняв на вуха всю УНІЮ, були поляки,через який кордон, до УНІЇ тікали голі і босі українці, хто дав автобуси і все що треба для українців. Дякуючи простим людям полякам, і Балтійскім країнам, пішла допомога нашій Україні. А блокують, тому,що тут теж є своя політика,якщо ви не знаєтеся на бізнесі,я Вам не допоможу. З повагою. ВСІХ УКРАЇНЦІВ З РІЗДВОМ ХРИСТЛВИМ. Бережи Бог Україну
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24.12.2023 17:41 Ответить
Президент Нетряпко щіро подякував за це польських фермеров !
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24.12.2023 11:35 Ответить
подякувати кому? чому? за яким неучпм ти повторюєш? за Київською Русю?
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24.12.2023 15:58 Ответить
мабуть скоро вже і польські повії вийдуть на блокування кордону
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24.12.2023 11:38 Ответить
Вони там всі з першого дня !
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24.12.2023 11:42 Ответить
завтра на зміну фермерам прийдуть польські сантехніки разом з повіями . в блокаді зацікавлений польській уряд і в цьому вся проблема .
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24.12.2023 11:41 Ответить
Польські сантехніки будуть блокувати український кордон бо їм не дають японських прокладок.
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24.12.2023 11:53 Ответить
Це тобі Туск повідомив особисто?
Чи хтось із його міністрів?
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24.12.2023 14:20 Ответить
так Туск прийде порядок наведе . вже навів ...
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24.12.2023 17:22 Ответить
Відповісти можемо лише ігноруванням польських товарів і можливо якось подумати чи варто нашим людям працювати на поляків. Нехай там фермери з водіями закривають дірки з робочими місцями через міграцію польських працівників до Німеччини.
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24.12.2023 12:04 Ответить
Наші люди моляться на польського пана, нема коли думати.
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24.12.2023 12:22 Ответить
Які це ваші люди? Ті хто по безвізу їздив у польщу туалети мити і полуницю збирати?
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24.12.2023 14:46 Ответить
Ні, ті що під час війни виїхали. Багато вони протестували, щоб Україну не блокували? Трусяться за свої 'пособія'
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25.12.2023 15:59 Ответить
А в обговорення варто запросити тих, хто працює в Польщі?
Чи ти вирішиш за них, поговоривши з сусідами на кухні?
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24.12.2023 14:23 Ответить
в поляків не виключена ротація блокувальників...
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24.12.2023 12:05 Ответить
Що посіють, те і пожнуть.
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24.12.2023 12:19 Ответить
Пішли гусака на Різдво їсти,після похміля відновлять.Тим більше рублі поступають на рахунок стабільно.
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24.12.2023 12:24 Ответить
Різдво, - потратять зароблені рублики і знову до праці з 2-го січня...
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24.12.2023 12:29 Ответить
Не ******** " благодарить" польских фермеров , ПОЛНЫМ отказом от покупки польской продукции !
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24.12.2023 12:44 Ответить
Там не все фермеры долб****, а проплаченная ублюдками группа, и отказ от покупки польской продукции может откликнуться отказом в предоставлении военной помощи, что в принципе и нужно козломордым. Судя по комменту и тебе тоже.
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24.12.2023 13:01 Ответить
Нахєра ти пишеш брехню?! Україна влітку заблокувала ввезення польської курятини, коли у них була якась епідемія. І що? Невже ляхи перестали продавати нам зброю?
Заборона на ввезення польського барахла ніяким чином не вплине на продаж Україні зброю. А щодо подарунків, то ляхи вже давно нічого не дарують зі зброї.
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24.12.2023 14:49 Ответить
Заколочує "проплаченная ублюдками группа"? А як на це реагують пересічні поляки? А ніяк! Мовчазна підтримка.
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25.12.2023 10:17 Ответить
Допомога московським убивцям проти Україні, має багато різних ФОРМ та ПРОЯВІВ! Оманщина, вона багатогранна!!
Отчення Зеленського та наповнення ОПУ, ВРУ КМУ СБУ генпрокуроратури, цьому теж є прямим підтвердженням!
Співпадіння….
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24.12.2023 13:17 Ответить
Полки у наших магазинах забить цим польським лайном,воно по якості не відрізняется нічим від китаезного барахла,но поки е зелена мерзота яка на цьому заробляе ніякого толку не буде.
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24.12.2023 14:20 Ответить
Пшеки виявилися ще тими підарами насправді
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24.12.2023 14:36 Ответить
З полегшенням... Усі, хто зміг випорожнитись у цій темі, зможе тепер запхати ділдо із двоголовою куркою в те саме місце.
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24.12.2023 14:38 Ответить
Яка оплати, такі й наслідки!
Але блокувати Україну, вигідно ВИКЛЮЧНО ***** та убивцям з московії, усі інші балачки, то для самовиправдовування підлої ЗРАД!!!
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24.12.2023 14:50 Ответить
Кацапські гроші скінчились?
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24.12.2023 15:59 Ответить
Подавати в міжнародні суди і хай компенсовують втрати 😡😡😡
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24.12.2023 17:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1cKSjqbSEw0 Европа, рой Траншеи! Путин не Остановится! #ArmUkraineASAP | Быть Или

Раджу подивитися і поширити. Особливо, якщо у вас є друзі чи знайомі на Заході. Там є дубляж англійською мовою. У відео згадується і блокування кордону польськими фермерами та перевізниками, а також показано, хто за цим усім стоїть.
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25.12.2023 10:33 Ответить
 
 