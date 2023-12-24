Из-за непогоды обесточены 90 населенных пунктов, в результате боевых действий без света потребители в 6 областях

По состоянию на 24 декабря из-за боевых действий обесточенные населенные пункты в 6 областях, ограничение электроснабжения не применяется.

Об этом сообщили в Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

На Донетчине в результате боевых действий без света 190 населенных пунктов, в Днепропетровской - обесточено 20 потребителей, в Запорожье без напряжения 63 населенных пункта.

Из-за вражеского артобстрела в Сумской области света нет в 2 населенных пунктах (290 потребителей). Подключение начнется, как только разрешат военные. Всего в области по состоянию на 9:00 из-за боевых действий без света 56 населенных пунктов, из которых 12 частично (2460 потребителей).

Из-за обстрелов без света остались 293 потребителя Харьковщины. Также вражеские обстрелы произошли ночью и утром в воскресенье – из-за них обесточилась линия 110 кВ (информация об объеме повреждений и обесточений уточняется). В целом из-за боевых действий света нет в 16 289 точках учета.

Ночью в результате обстрела в Херсоне обесточено 149 точек учета. В целом по городу из-за подтопления в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС и боевых действий остаются отключенными 4943 точки учета. Всего по Херсонской области без света более 26 тысяч точек учета.

В Минэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая, поэтому применение плановых отключений бытовых потребителей не предполагается.

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