Нет слишком высокой цены, чтобы поддержать Украину против России, – министр обороны Британии Шеппс

Мир скатывается в авторитарную эпоху, поэтому Запад не может позволить себе проиграть полномасштабную войну России против Украины и должен обеспечить ее всем необходимым.

Об этом Министр обороны Великобритании Грант Шеппс отметил в интервью The Sunday Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"К сожалению, мир должен осознать, что нельзя оставаться с (оборонными бюджетами) суток после Холодной войны. Есть много стран, даже стран G7, которые тратят 1-2% ВВП на оборону. Мы не можем обеспечить наше процветание и образ жизни, экономя на наших базовых оборонных (потребностях)", – подчеркнул он.

Министр обороны отметил, что сейчас расходы на оборону недостаточны, как в Великобритании, так и в других странах Запада. Шеппс добавил, что его страна хочет постепенно увеличить их до 2,5% ВВП. Сам глава Минобороны во время соревнования за должность лидера Консервативной партии говорил о необходимости тратить 3% ВВП, но считает, что и этого может быть мало.

"И я думаю, что остальному Западу придется сделать то же самое... Это реальность гораздо более опасного мира, в котором мы живем. Мы должны четко осознавать это. Оказание поддержки Украине – это не благотворительность", – добавил Шеппс.

Читайте: Британия в 2024 году планирует сохранить помощь Украине на прежнем уровне, - глава МИД Британии Кэмерон

Министр обороны Британии подчеркнул, что в случае если Запад позволит Путину выиграть войну против Украины, он пострадает от последствий таких действий.

"И последствия будут невероятно тяжелыми для Европы, для Британии, для мира. Причина, почему я так говорю, заключается в том, что мы знаем, что происходит, когда диктаторы маршируют по Европе. Мы знаем, что происходит, когда другие смотрят на слабость, или на то, что они воспринимают как слабость, и это может иметь последствия в Индо-Тихоокеанском регионе или в другом месте. Поэтому мы буквально не можем позволить себе не выиграть эту войну", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за погоды усугубилась проблема с мышами на передовой, - разведка Британии

На Западе в последние недели активнее говорят о необходимости увеличения военных расходов для удовлетворения потребностей Украины в поле боя и поддержки собственной обороноспособности, учитывая ряд кризисов.