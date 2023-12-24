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Новости Война в Украине
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Нет слишком высокой цены, чтобы поддержать Украину против России, – министр обороны Британии Шеппс

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шеппс

Мир скатывается в авторитарную эпоху, поэтому Запад не может позволить себе проиграть полномасштабную войну России против Украины и должен обеспечить ее всем необходимым.

Об этом Министр обороны Великобритании Грант Шеппс отметил в интервью The Sunday Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Европейскую правду".

"К сожалению, мир должен осознать, что нельзя оставаться с (оборонными бюджетами) суток после Холодной войны. Есть много стран, даже стран G7, которые тратят 1-2% ВВП на оборону. Мы не можем обеспечить наше процветание и образ жизни, экономя на наших базовых оборонных (потребностях)", – подчеркнул он.

Министр обороны отметил, что сейчас расходы на оборону недостаточны, как в Великобритании, так и в других странах Запада. Шеппс добавил, что его страна хочет постепенно увеличить их до 2,5% ВВП. Сам глава Минобороны во время соревнования за должность лидера Консервативной партии говорил о необходимости тратить 3% ВВП, но считает, что и этого может быть мало.

"И я думаю, что остальному Западу придется сделать то же самое... Это реальность гораздо более опасного мира, в котором мы живем. Мы должны четко осознавать это. Оказание поддержки Украине – это не благотворительность", – добавил Шеппс.

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Министр обороны Британии подчеркнул, что в случае если Запад позволит Путину выиграть войну против Украины, он пострадает от последствий таких действий.

"И последствия будут невероятно тяжелыми для Европы, для Британии, для мира. Причина, почему я так говорю, заключается в том, что мы знаем, что происходит, когда диктаторы маршируют по Европе. Мы знаем, что происходит, когда другие смотрят на слабость, или на то, что они воспринимают как слабость, и это может иметь последствия в Индо-Тихоокеанском регионе или в другом месте. Поэтому мы буквально не можем позволить себе не выиграть эту войну", - подытожил он.

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На Западе в последние недели активнее говорят о необходимости увеличения военных расходов для удовлетворения потребностей Украины в поле боя и поддержки собственной обороноспособности, учитывая ряд кризисов.
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Топ комментарии
+10
Якби за кожною красивою сентенцією стояла поставка бодай одного хаймарсу, ми б вже ловили кацапів за уралом
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24.12.2023 13:34
+8
Таке відчуття, що наш Лідор заразив Захід вірусом пафосного п*здіжу. Бо пафосні промови течуть проносом, а віз (*****) і нині там.
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24.12.2023 13:30
+6
Маячня. Якби всі справді хотіли, щоб Україна виграла, вже б завалили нас найновітнішою зброєю та ************ в необмеженій кількості.
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24.12.2023 14:06
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Правила форума Совет форумчан
Ви вже запізнились, а якщо ще будете розмірковувати й зволікати довше то війна неодмінно прийде у "ваш" дім (звісно лідери мають комфортні бункери й їм особисто та їх родинам загрожує тільки втрата комфорту сьогодення а не життя).
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24.12.2023 13:25 Ответить
Таке відчуття, що наш Лідор заразив Захід вірусом пафосного п*здіжу. Бо пафосні промови течуть проносом, а віз (*****) і нині там.
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24.12.2023 13:30 Ответить
Якби за кожною красивою сентенцією стояла поставка бодай одного хаймарсу, ми б вже ловили кацапів за уралом
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24.12.2023 13:34 Ответить
Краще-************.
Бо потужними виЗЕрами на підтримку України відмітилися вже всі, але Т72 ******** лише після влучання снаряда. Промовами його не спинити.
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24.12.2023 13:42 Ответить
"Немає занадто високої ціни, щоб підтримати Україну проти Росії, -

тільки у моральному розрізі.
Матеріально, найпотужніша економіка світу за 2 роки на Україну 67 млрд$ витратила і скисла.
Загалом, стаття взагалі не про Україну, міністр вибиває збільшення бюджетних витрат на своє відомство.
Україна для нього лише тло.
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24.12.2023 13:38 Ответить
Маячня. Якби всі справді хотіли, щоб Україна виграла, вже б завалили нас найновітнішою зброєю та ************ в необмеженій кількості.
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24.12.2023 14:06 Ответить
Коли я читаю подібні тексти від західних високопосадовців, то ще раз переконуюсь, що пересічні дописувачі Цензору набагато розумніші та далекоглядніші. Бо про це вони кажуть ще з самого початку повномасштабної війни. І це, курва, не жарт. Це правда. Я так і не розумію що в голові у абсолютно любого керівника європейських країн, окрім полови. Розумію, що ми їм до сраки. Але в даному випадку ми ключ до їхньої безпеки. Про себе то вони мають же дбати.
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24.12.2023 14:49 Ответить
Як би пересічні громадяни були разумнішими і далекоглядними то фронт можливо був як і у 2018 році(ордло),а може і були звичайні донецька і луганська обл.
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24.12.2023 15:27 Ответить
Россия сформировала фиктивную авиакомпанию с целью перевозки нелегальных мигрантов из Африки в Европу через Минск. это будит новая порция дикарей для ПОЛЬШИ и ЛИТВЫ с пересечением границ от Белоруссий. Авиакомпания Southwind Airlines базируется в Анталье , за 195 доларов в Минск и в тысячу в Ленинград ,чтобы делат заваруху беспорядки на границе ФИНЛЯНДИЙ .
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24.12.2023 17:35 Ответить
"Світ скочується в авторитарну эпоху" - I wonder why… boosting military budgets is important, of course, but without a change in the way decisions are made even huge defense spending will mean little. In times of existential threats, constantly seeking approval of scared, selfish, greedy and brainless "voters" results in wavering, lack of action, and, ultimately defeat.
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24.12.2023 18:17 Ответить
 
 