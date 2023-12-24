В результате вражеских обстрелов в Херсоне повреждена газовая сеть. Ремонтные работы требуют времени
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В результате вражеских обстрелов в Херсоне повреждена газовая сеть.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"Вниманию жителей Центрального района Херсона! Ночью очередной атакой армии РФ значительно повреждена газовая сеть в областном центре. С утра специалисты предприятия ремонтируют поврежденные участки. ОАО "Херсонгаз" уточняют, что ремонтные работы требуют времени. На месте аварии работают все службы и специалисты ", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что параллельно с ремонтными работами АО "Херсонгаз" уже проводит подготовительные предпусковые мерs по безопасному и постепенному заполнению как внешней, так и внутренней систем газоснабжения после ремонта.
"Держимся и надеемся на оперативное устранение неисправностей специалистами", - резюмирует Мрочко.
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