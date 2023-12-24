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Законопроект об изменениях в мобилизации в ближайшие дни зарегистрируем в Раде, - Умеров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

умєров

В ближайшие дни в ВР будет зарегистрирован законопроект относительно изменений в мобилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в интервью "Суспільному".

По его словам, власти готовят "матрицу ответственности, или матрицу мобилизации", которая должна быть понята обществу.

"Мы ее обсуждаем с Силами безопасности и обороны, Кабинетом Министров и Верховной Радой. Главный месседж – как можно зайти в периметр для служения стране, что будет, когда ты зайдешь в него, как мы тебя будем тренировать, как ты будешь ехать на слаживание, какие будут отпуска и когда, как ты перестанешь служить и выйдешь из этого периметра, пока идет война", - рассказал Умеров.

Читайте: Слово "демобилизация" сможем использовать только после окончания войны, - Умеров

По его мнению, все эти составляющие очень содержательны и нужны правила игры для всех.

"Нам как обществу нужно понять, как мы будем отвоевывать земли. И в этом плане мобилизация, демобилизация, отсрочка, социальная защита – эти вопросы нуждаются в разъяснении или изменениях", – говорит Умеров.

Также он отметил, что если власти хотят помощи обществу, то должны сказать, как и кого хотят пригласить служить, что будет с этим человеком, когда он освободится. Для этого готовится законопроект.

Также глава Минобороны прокомментировал слова президента о запросе дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек.

"У нас 3,5 тысячи километров линии, которую мы должны защищать. Есть стабилизационные действия, есть оборонительные, есть контрнаступление. Я не буду идти в детали, но высшее руководство просто хотело дать ответ обществу. Если военные говорят Кабмину: "Дайте, будь пожалуйста, нам энное количество людей" - конечно, Кабинет Министров и Верховная Рада спрашивают, что мы будем делать с теми, кто уже служит, и что будут делать люди, которых мы хотим мобилизовать? Поэтому мы начали консультации и у общества будут ответы на эти вопрос в этом законопроекте", - добавил Умеров.

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Также он озвучил термины, когда общество сможет узнать детали об изменениях в мобилизации.

"В ближайшие дни. Мы договоримся с Верховной Радой, когда будем его (законопроект. - Ред.) регистрировать", - сообщил министр.
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Топ комментарии
+31
невже будуть призивати виборців зеленського , згідно голосування 2019
відповідальність то прийшла.
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24.12.2023 14:04
+25
Я не МоЖу...
Купив абонен на усі концерти 95-квартала і Дізіль Шоу.
У МЕНЕ БРОНЬ НА ЦІЛИЙ РІК.
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24.12.2023 14:16
+24
Ні, затвердять проект Безмозглої і почнуть призов інвалідів.
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24.12.2023 14:09
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піду в окопи після копів
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24.12.2023 14:34 Ответить
знову нічого не сказано про гарантії сім'ям, мотивацію , забезпечення ...
все шо зараз маємо -це мобілізація тих хто вже не може втікти від тцкашників на вулиці , а це діди 50+ , сором тай тіко , айно вже приміть закон про мобілізацію 60+ і бігати не тре буде не за ким - будуть з хати виносити і зразу в "штурмовики"..
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24.12.2023 14:41 Ответить
Вперед, за царя дЄрьмака, якого ніхто не обирав. Але *****, зєлупи і не таке схавають 👍
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24.12.2023 14:42 Ответить
Ничего еще не слышал в его словах, шобы что-то указывало на то, шо уже сделано в настоящем, все о будущем общим словом треба... Правда, дураки-зебилы повыпускалии уклонистов за кордон, теперь делают фрицам предъяву , мол, верните тех уклонистов взад. Не, ну не дурачки , так себя и страну позорить.
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24.12.2023 14:44 Ответить
Пшел сам на цурпелигу. Орки проигрывают у нас не благодаря зебилам, а вопреки.
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24.12.2023 14:48 Ответить
Паникер, досвидос, сдавайся в плен. Над такими, и тока, смогут кацапы поизголяться. А патриот задаст "жизни" и кацапам и зеподкацапникам.
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24.12.2023 14:52 Ответить
ЗЫ ... дурбыцал, вместо того , чтобы сгруппироваться вокруг Залужного , оно нежеть мечет на плинтус.
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24.12.2023 14:54 Ответить
Ще й як реп`ях причепився, суть кацап, ти его копняком з ганку, оно в кватырку лезет.
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24.12.2023 15:03 Ответить
Перестаньте. Якщо страшно то переїздіть блище на захід, тут люди згуртовані, бо в жилах ще тече кров УПА.
Ох як ми цим рашапі...рам жізніНідайом.
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24.12.2023 15:07 Ответить
Да не сильно что то проигрывают...((
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24.12.2023 15:00 Ответить
Понятно, шо не так, как хотелось бы. Самое главное , шо за 3 дня у них уже и не получится, как и вообще, а там , даст бог, народ не будет тупых зебилов выбирать, то кацапы даже мечтать не будут, чтобы на нас напасть.
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24.12.2023 15:06 Ответить
Це ЗСУ стали бо хтось прої...в контракти на поставку,та пох..відносини з Західними партнерами...а пані Безугла геть з цепу зірвалася...
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24.12.2023 15:55 Ответить
А тут же обратная связь работает на все 100500. Армия проголосовала за зебила, ща отримуе з того прикуп. Мож заре будуть розумнiшими, та й не бутуть бiльше голосувати за тупий i ще тупiшого... Хтозна, подивимося.
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24.12.2023 17:47 Ответить
Два кабана кошевой з пікаловим вже готують рокзаки.Кравець-санітарка.
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24.12.2023 14:48 Ответить
В Конституції все написано, ніякого стану війни бути не може, тільки 90 днів, далі або віна, або йдіть нафіг. Тоді всі стають рівними в правах і депутати йдуть в окопи з своїми виводками.
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24.12.2023 14:53 Ответить
Вы про конституцию Украины? Можно номер статьи? Я учил конституцию Украины 25 лет назад. Что-то поменялось?
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24.12.2023 15:19 Ответить
Насколько я помню в конституции Украины 161 статья. Гугл указывает на то же самое.
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24.12.2023 16:59 Ответить
Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним святом - Днем Конституції України.
Если ШО. Шо там ты учило 25 лет назад? если ничего не менялось. Гуглом лучше пользуйся.
Есть полномочия Президента и ВРУ в этом вопросе. Никакого ограничения нигде нет. Баранище
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25.12.2023 14:01 Ответить
Кажется вы потеряли нить разговора. Перечитайте мой комментарий. Я же написал, что статей в конституции Украины 161. Как это противоречит вашему комментарию?
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25.12.2023 14:22 Ответить
А еше "Украина ООО" и прочая муть. Чепуху не пиши. Нет такого в Конституции!!!
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25.12.2023 13:59 Ответить
От як би в свій час так завзято Умеров татар кримських мобілізував,можливо б на сьогодні все було б по іншому.
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24.12.2023 15:05 Ответить
они теперь против нас воюют. А вернем крым, станут выть, чтоб им автономию дали.
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24.12.2023 16:37 Ответить
Мабуть коли навіть США перестануть постачати озброєння та фінанси і в нас мобілізують 500 000 чмобіків, то на марафоні все одно будуть розповідати, що ця слабо вмотивована, погано навчена і дуже погано озброєна маса несе втрати 1 до 7 до кацапів, у яких ВПК розігнався і в 100 разів більше снарядів має.
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24.12.2023 15:07 Ответить
Справедливість буде лише тоді коли ті хто приймають рішення відправлять своїх дітей на війну.
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24.12.2023 15:13 Ответить
Очередной бред под новый год....
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24.12.2023 15:16 Ответить
Ну нарешті дочекались. Ситуація доволі серйозна. Тут не до рейтингів. Потрібна правильна матриця і відповідальність. Вже прийшов час мобілізувати депутатів всіх рівнів, замість них повинні працювати військові адміністрації, мобілізувати половину державних чиновників, поліціянтів, прокурорів, СБУ. Всі ці люди мають довести свій патріотизм до нашої країни. В іншому разі вони не мають права займати свої посади в нашій Державі. А там дивись і підтягнуться добровольці (вони є).
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24.12.2023 15:22 Ответить
С уст Умерова выглядит как какая-го детская игра.Чувствуется отсутствие профессионализма.
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24.12.2023 15:36 Ответить
Не ми , а ти... все що потрібно знати про шапітолізацію...
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24.12.2023 15:40 Ответить
150 тыс ментов, 83 тыс депутатов, 300 тыс чиновников - уже больше, чем нужно.
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24.12.2023 15:43 Ответить
Мобілізують армію інвалідів та дідів на утілізацію. Таким військом ми русню не здолаемо.
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24.12.2023 15:43 Ответить
Зато "Экономика не ляжет" (с) Зе
Если вы бараны еще думаете что власти Украины хотят окончания войны, или даже победы. Вы очень ошибаетесь. Война - как мать родна. Их все устраивает. Чернь дохнет, соцвыплаты уменьшаются.
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25.12.2023 14:03 Ответить
19.‎12.‎2023

Зеленський бреше про пропозиції Генерального Штабу по мобілізації.

Він їх просто не читав. Сам комплекс заходів розроблений ГШ - це здоровенний 47 сторінковий документ.

Реально пропозиція ГШ в питанні мобілізації це пункт 3 загальних пропозицій

3 Створення ротаційного резерву :

3.1. Військовослужбовців МВС (скорочення структури управління і ППС) 80 000

3.2. Військовозобов'язаних структур НС 20 000 (скорочення структури управлінні)

3.3 Повне задіяння всіх підрозділів і структур Національної гвардії 30 000

3.4. Зняття броні з військовозобов'язаних структур державного управління 80 000.

3.5. Додатковий призов 150 000.

Вього 360000

https://timeze2019.blogspot.com/p/01052021-31082021.html
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24.12.2023 15:52 Ответить
зверніть увагу на п. 3.4 !

от саме за це зараз і ламаються списи, от саме це й замилюється вкидами умєрова
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24.12.2023 15:55 Ответить
Провалила "зелена команда" не тільки виготовлення озброєння, а і мобілізацію. Дай Боженьку, щоб хлопці виснажені і напівхворі утримали фронт. Бо Володя Херпіду і його комнда, чи то не бажала втртити рейтинги, чи то нвмисно не збезпечили резерів і інше. Крім цього створили "дірку" в кордоні і дали змогу втекти тим, хто мав би захищати Україну. А інша половина дивиться, що твориться і не спішить туди.
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24.12.2023 15:54 Ответить
Що за матриця відповідальності..? У Вас хоть за щось буде відповідальність пани держиморди ? Відповідальність у Вас буде кримінальна ( за знищення власного народу ) при будь-які наступні владі..ВІДПОВІДАТИ доведеться за За мінімальну пенсію! За фантастичну зарплатню! За зростання податків та штрафів! За підвищення тарифів! За доставку газу! За маєтки та прибутки можновладців! За їх недоторканність та безкарність! За вилли воєнкомів! За яйця по 17! За хабарі! За велике Крадівництво! За розкрадену гуманітарку! За усі омани з ворогами !!!
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24.12.2023 16:31 Ответить
https://i.insider.com/657b5f487a3c8094d5dd282f?width=700&format=jpeg&auto=webp


Вгадайте зто хазяїн?І чи піде він на війну?
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24.12.2023 16:47 Ответить
Рада пішла на канікули. А какая разніца(С) в країні закону и порядку.
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24.12.2023 16:47 Ответить
Головне ні в якому разі не відпускайте тих хто вже два роки воює! Ці придурошні добровольці мають всі загинути. І сім"ї їх все життя мучатися. А то надумають ще країну розвивати. Ні, розвивати мають тіх хто лишився - колаборанти-ухилянти, корупціонери всікі які відкупилися, і прсотто сцикуни яким повезло втікти. От це - наша еліта і майбутнє. А ті хто в перші дня пішов захищати країну - таким не місце будувати майбутне, хай краще на кладовищах лежать. Ми їх навіть вшановувати будемо.
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24.12.2023 18:51 Ответить
😢
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24.12.2023 21:35 Ответить
Нарешті слушна думка!
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25.12.2023 03:27 Ответить
Мобілізація наразі, це відлов хворих і старих бідняків.
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24.12.2023 19:43 Ответить
Как на счёт ответственности за матрицу коррупции? Многие чиновники в нее вошли и покидать не собираются.
Никто не должен погибать за коррупционеров. Общество должно выдвинуть требование - мобилизация в обмен на реальную борьбу с коррупцией. Иначе сама коррупция не даст одержать победу.
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24.12.2023 19:46 Ответить
Це треба було робити ще рік тому!
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25.12.2023 03:29 Ответить
Если власть не выполняла Конституцию, ПРАВА и законы - РАНЕЕ!!! То что бы она не принимала в будущем и как бы это не аргументировала - она и ЕГО будет "крутить", как ей вздумается... И ни одни сладкие плюшки от этого людям не достанутся!!!
Им НИЧТО не мешало и не мешает выполнять действующие законы и Конструкцию!!!

А бы НЕ СТАЛ верить ни единому их слову!!!!
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25.12.2023 01:23 Ответить
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