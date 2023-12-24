Законопроект об изменениях в мобилизации в ближайшие дни зарегистрируем в Раде, - Умеров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ближайшие дни в ВР будет зарегистрирован законопроект относительно изменений в мобилизации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в интервью "Суспільному".
По его словам, власти готовят "матрицу ответственности, или матрицу мобилизации", которая должна быть понята обществу.
"Мы ее обсуждаем с Силами безопасности и обороны, Кабинетом Министров и Верховной Радой. Главный месседж – как можно зайти в периметр для служения стране, что будет, когда ты зайдешь в него, как мы тебя будем тренировать, как ты будешь ехать на слаживание, какие будут отпуска и когда, как ты перестанешь служить и выйдешь из этого периметра, пока идет война", - рассказал Умеров.
По его мнению, все эти составляющие очень содержательны и нужны правила игры для всех.
"Нам как обществу нужно понять, как мы будем отвоевывать земли. И в этом плане мобилизация, демобилизация, отсрочка, социальная защита – эти вопросы нуждаются в разъяснении или изменениях", – говорит Умеров.
Также он отметил, что если власти хотят помощи обществу, то должны сказать, как и кого хотят пригласить служить, что будет с этим человеком, когда он освободится. Для этого готовится законопроект.
Также глава Минобороны прокомментировал слова президента о запросе дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек.
"У нас 3,5 тысячи километров линии, которую мы должны защищать. Есть стабилизационные действия, есть оборонительные, есть контрнаступление. Я не буду идти в детали, но высшее руководство просто хотело дать ответ обществу. Если военные говорят Кабмину: "Дайте, будь пожалуйста, нам энное количество людей" - конечно, Кабинет Министров и Верховная Рада спрашивают, что мы будем делать с теми, кто уже служит, и что будут делать люди, которых мы хотим мобилизовать? Поэтому мы начали консультации и у общества будут ответы на эти вопрос в этом законопроекте", - добавил Умеров.
Также он озвучил термины, когда общество сможет узнать детали об изменениях в мобилизации.
"В ближайшие дни. Мы договоримся с Верховной Радой, когда будем его (законопроект. - Ред.) регистрировать", - сообщил министр.
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все шо зараз маємо -це мобілізація тих хто вже не може втікти від тцкашників на вулиці , а це діди 50+ , сором тай тіко , айно вже приміть закон про мобілізацію 60+ і бігати не тре буде не за ким - будуть з хати виносити і зразу в "штурмовики"..
Ох як ми цим рашапі...рам жізніНідайом.
Если ШО. Шо там ты учило 25 лет назад? если ничего не менялось. Гуглом лучше пользуйся.
Есть полномочия Президента и ВРУ в этом вопросе. Никакого ограничения нигде нет. Баранище
Если вы бараны еще думаете что власти Украины хотят окончания войны, или даже победы. Вы очень ошибаетесь. Война - как мать родна. Их все устраивает. Чернь дохнет, соцвыплаты уменьшаются.
Зеленський бреше про пропозиції Генерального Штабу по мобілізації.
Він їх просто не читав. Сам комплекс заходів розроблений ГШ - це здоровенний 47 сторінковий документ.
Реально пропозиція ГШ в питанні мобілізації це пункт 3 загальних пропозицій
3 Створення ротаційного резерву :
3.1. Військовослужбовців МВС (скорочення структури управління і ППС) 80 000
3.2. Військовозобов'язаних структур НС 20 000 (скорочення структури управлінні)
3.3 Повне задіяння всіх підрозділів і структур Національної гвардії 30 000
3.4. Зняття броні з військовозобов'язаних структур державного управління 80 000.
3.5. Додатковий призов 150 000.
Вього 360000
https://timeze2019.blogspot.com/p/01052021-31082021.html
от саме за це зараз і ламаються списи, от саме це й замилюється вкидами умєрова
Вгадайте зто хазяїн?І чи піде він на війну?
Никто не должен погибать за коррупционеров. Общество должно выдвинуть требование - мобилизация в обмен на реальную борьбу с коррупцией. Иначе сама коррупция не даст одержать победу.
Им НИЧТО не мешало и не мешает выполнять действующие законы и Конструкцию!!!
А бы НЕ СТАЛ верить ни единому их слову!!!!