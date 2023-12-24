Законопроект об изменениях в мобилизации в ближайшие дни зарегистрируем в Раде, - Умеров

В ближайшие дни в ВР будет зарегистрирован законопроект относительно изменений в мобилизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в интервью "Суспільному".

По его словам, власти готовят "матрицу ответственности, или матрицу мобилизации", которая должна быть понята обществу.

"Мы ее обсуждаем с Силами безопасности и обороны, Кабинетом Министров и Верховной Радой. Главный месседж – как можно зайти в периметр для служения стране, что будет, когда ты зайдешь в него, как мы тебя будем тренировать, как ты будешь ехать на слаживание, какие будут отпуска и когда, как ты перестанешь служить и выйдешь из этого периметра, пока идет война", - рассказал Умеров.

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По его мнению, все эти составляющие очень содержательны и нужны правила игры для всех.

"Нам как обществу нужно понять, как мы будем отвоевывать земли. И в этом плане мобилизация, демобилизация, отсрочка, социальная защита – эти вопросы нуждаются в разъяснении или изменениях", – говорит Умеров.

Также он отметил, что если власти хотят помощи обществу, то должны сказать, как и кого хотят пригласить служить, что будет с этим человеком, когда он освободится. Для этого готовится законопроект.

Также глава Минобороны прокомментировал слова президента о запросе дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек.

"У нас 3,5 тысячи километров линии, которую мы должны защищать. Есть стабилизационные действия, есть оборонительные, есть контрнаступление. Я не буду идти в детали, но высшее руководство просто хотело дать ответ обществу. Если военные говорят Кабмину: "Дайте, будь пожалуйста, нам энное количество людей" - конечно, Кабинет Министров и Верховная Рада спрашивают, что мы будем делать с теми, кто уже служит, и что будут делать люди, которых мы хотим мобилизовать? Поэтому мы начали консультации и у общества будут ответы на эти вопрос в этом законопроекте", - добавил Умеров.

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Также он озвучил термины, когда общество сможет узнать детали об изменениях в мобилизации.

"В ближайшие дни. Мы договоримся с Верховной Радой, когда будем его (законопроект. - Ред.) регистрировать", - сообщил министр.