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Новости Война в Украине
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На войне против России погиб рефери по боксу, судья международной категории Эльчин Мурадов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мурадов,ельчин

Защищая Украину, погиб мастер спорта по боксу Эльчин Мурадов.

Об этом сообщили в Федерации бокса Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Эльчин Мурадов с первых дней российского вторжения пошел защищать Украину от врага. До войны он сделал очень многое для развития киевского и украинского бокса и, в частности, для судейства. Мы всегда будем помнить обо всем, что сделал этот порядочный и хороший человек", - говорится в сообщении.

Читайте: На войне погиб украинский боксер Андрей Ярчевский
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Топ комментарии
+13
Царство небесне! Вічна пам'ять! Герою слава!!!
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24.12.2023 14:35
+13
і срасію давно треба писати з малої літери
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24.12.2023 14:37
+9
Багато втрат. Вічна Слава!
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24.12.2023 14:34
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і срасію давно треба писати з малої літери
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24.12.2023 14:37 Ответить
вже давно у журналістів влада забрала право писати слова, орки, рашисти, вата, *****....
зараз вже пишуть рі чи росія з великої букви а скоро будуть писати:
брати розбомбили місто або
сусіди вдарили іскандерами по аес
літак з бориспіля вже полетів до власника
а власник, підсанкційна компанія параші яка поміняла назву.
і де ж ті **** санкції від заходу???
чому не передають конфісковані активи???
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24.12.2023 16:07 Ответить
Багато втрат. Вічна Слава!
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24.12.2023 14:34 Ответить
Царство небесне! Вічна пам'ять! Герою слава!!!
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24.12.2023 14:35 Ответить
Упокій ,Господи його душу в мирі, і створи для нелюда рашистського "мертве море", та потопи його війско в ньому,своєю справедливістю,так само,як Ти потопив війско фараона.
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24.12.2023 14:51 Ответить
🙏 Герою Слава !!!
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24.12.2023 15:11 Ответить
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24.12.2023 15:43 Ответить
С.У.М.
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24.12.2023 15:53 Ответить
светлая память
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24.12.2023 16:33 Ответить
Одним словом- Мужик!
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24.12.2023 16:39 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Ельчина до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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24.12.2023 21:37 Ответить
Азербайджанец, наверное. Алла ряхмат аллясун.
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24.12.2023 23:01 Ответить
 
 