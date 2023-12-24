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На войне против России погиб рефери по боксу, судья международной категории Эльчин Мурадов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защищая Украину, погиб мастер спорта по боксу Эльчин Мурадов.
Об этом сообщили в Федерации бокса Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Эльчин Мурадов с первых дней российского вторжения пошел защищать Украину от врага. До войны он сделал очень многое для развития киевского и украинского бокса и, в частности, для судейства. Мы всегда будем помнить обо всем, что сделал этот порядочный и хороший человек", - говорится в сообщении.
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+13 igor shmatko
показать весь комментарий24.12.2023 14:35
+13 Ksenia VB
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+9 Zynoviy Zenon 9608b1b2
показать весь комментарий24.12.2023 14:34
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зараз вже пишуть рі чи росія з великої букви а скоро будуть писати:
брати розбомбили місто або
сусіди вдарили іскандерами по аес
літак з бориспіля вже полетів до власника
а власник, підсанкційна компанія параші яка поміняла назву.
і де ж ті **** санкції від заходу???
чому не передають конфісковані активи???