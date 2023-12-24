На войне против России погиб рефери по боксу, судья международной категории Эльчин Мурадов

Защищая Украину, погиб мастер спорта по боксу Эльчин Мурадов.

Об этом сообщили в Федерации бокса Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Эльчин Мурадов с первых дней российского вторжения пошел защищать Украину от врага. До войны он сделал очень многое для развития киевского и украинского бокса и, в частности, для судейства. Мы всегда будем помнить обо всем, что сделал этот порядочный и хороший человек", - говорится в сообщении.

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