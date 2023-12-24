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С января в Париже начнет работу международная артиллерийская коалиция по поддержке Украины, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

caesar

В январе 2024 года в Париже приступит к работе Коалиция артиллерии по усилению украинской армии.

Об этом сообщил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в ходе встречи с делегацией Сената парламента Франции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Он подчеркнул, что для Украины очень важно усиление огневой мощи благодаря поставке союзниками артиллерийских систем. В частности, Вооруженные Силы заинтересованы в дальнейшей закупке для своих нужд самоходных артиллерийских установок Caesar.

"САУ Caesar в бою продемонстрировали высокую эффективность, точность", – сказал Иван Гаврилюк.

Также отмечается, что в 2024 году запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта.

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По словам замминистра обороны, применение ИИ позволит сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%.

При этом Гаврилюк призвал французскую сторону содействовать увеличению количества боеприпасов к САУ Caesar.
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Чому в інших все набагато простіше: з"їздив оленяр в Корею, перетер з Пупсом - і має мільйон снарядів? Без всіляких коаліцій...
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24.12.2023 15:38 Ответить
Ви чули про "розгромний" обстріл артилерією Пупса якогось південнокорейського острівця?
Поцікавтесь, будете задоволені результатами.

Снаряд 155 мм від Райнметала коштує 8 тис. євро.
Але він, курва, того коштує !
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24.12.2023 16:37 Ответить
Розгромний - не розгромний, але під обстрілами снарядами Пупса ми на кількох напрямках змушені, на жаль, потроху відступати...
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24.12.2023 16:56 Ответить
 
 