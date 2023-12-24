С января в Париже начнет работу международная артиллерийская коалиция по поддержке Украины, - Минобороны

В январе 2024 года в Париже приступит к работе Коалиция артиллерии по усилению украинской армии.

Об этом сообщил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в ходе встречи с делегацией Сената парламента Франции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Он подчеркнул, что для Украины очень важно усиление огневой мощи благодаря поставке союзниками артиллерийских систем. В частности, Вооруженные Силы заинтересованы в дальнейшей закупке для своих нужд самоходных артиллерийских установок Caesar.

"САУ Caesar в бою продемонстрировали высокую эффективность, точность", – сказал Иван Гаврилюк.

Также отмечается, что в 2024 году запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта.

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По словам замминистра обороны, применение ИИ позволит сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%.

При этом Гаврилюк призвал французскую сторону содействовать увеличению количества боеприпасов к САУ Caesar.