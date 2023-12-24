Глава МИД Британии Кэмерон имеет шанс исправить ошибку, предоставив Украине критически важное оружие, - The Guardian

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, уже месяц возглавляющий ведомство, имеет редкую политическую возможность – второй шанс на написание части своего международного наследия. Не без труда Кэмерона в кресле премьер-министра состоялся Brexit (выход из Евросоюза), лишивший Британию возможности формировать политику Европы. Также Кэмерон принадлежал к поколению политиков, верившему, что расширение бизнеса с Россией и Китаем обеспечит мир и прибыль – идея, которая в ретроспективе выглядит опасно наивной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ZN, об этом пишет The Guardian.

"Теперь, как министр иностранных дел, сосредоточенный на поддержке Украины и сдерживании России, у него девять месяцев, чтобы исправить эту ошибку и помочь переосмыслить, как демократии могут конкурировать в жестоком XXI веке. Перед ним стоят две непосредственные цели: одна – подорвать российскую военную машину, другая – вооружить Украину. Обе задачи нуждаются в быстрых тактических решениях, но они также являются частью гораздо большей стратегической истории", – отмечает издание.

По словам Кристофера Харрисона, бывшего сотрудника Государственного департамента и Министерства обороны США, сейчас возглавляющего антикоррупционную неправительственную организацию Dekleptocracy Project, "американские политики создали санкции как инструмент внешней политики, но никогда не заботились о том, чтобы изучить, как они выполняются. В Министерстве финансов США даже не существует специальной группы для обеспечения выполнения санкций против России – тот же орган, который занимается лицензированием, также должен заниматься санкциями по всему миру".

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Британия должна возглавить создание скоординированного подразделения по вопросам санкций и военных поставок, которое объединило бы усилия Великобритании, США и ЕС. Это позволило бы отслеживать сложные российские цепи военных поставок на каждом этапе их пути, определять узкие места и объединять ресурсы для их разрушения, используя весь спектр инструментов – правоохранительные органы, дипломатию, открытые и скрытые действия, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что Великобритания также может взять на себя лидерство в помощи Украине оградить себя от геноцидной агрессии России. В условиях, когда военная поддержка США стала заложником внутренней политики и возможно исчезнет, Европе нужно спешить. Если у нас нет четкого плана, как догнать российские темпы производства вооружений в ближайшие несколько месяцев, то догнать их будет трудно.

"Лидерство в реализации совместного плана по подрыву российских цепей снабжения, а также инвестиции в европейскую безопасность покажут, что Великобритания все еще может быть активным игроком в объединении трансатлантических альянсов. И такие инициативы являются частью более глубоких перемен", – отмечает The Guardian.

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