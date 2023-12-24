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Глава МИД Британии Кэмерон имеет шанс исправить ошибку, предоставив Украине критически важное оружие, - The Guardian

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кемерон

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, уже месяц возглавляющий ведомство, имеет редкую политическую возможность – второй шанс на написание части своего международного наследия. Не без труда Кэмерона в кресле премьер-министра состоялся Brexit (выход из Евросоюза), лишивший Британию возможности формировать политику Европы. Также Кэмерон принадлежал к поколению политиков, верившему, что расширение бизнеса с Россией и Китаем обеспечит мир и прибыль – идея, которая в ретроспективе выглядит опасно наивной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ZN, об этом пишет The Guardian.

"Теперь, как министр иностранных дел, сосредоточенный на поддержке Украины и сдерживании России, у него девять месяцев, чтобы исправить эту ошибку и помочь переосмыслить, как демократии могут конкурировать в жестоком XXI веке. Перед ним стоят две непосредственные цели: одна – подорвать российскую военную машину, другая – вооружить Украину. Обе задачи нуждаются в быстрых тактических решениях, но они также являются частью гораздо большей стратегической истории", – отмечает издание.

По словам Кристофера Харрисона, бывшего сотрудника Государственного департамента и Министерства обороны США, сейчас возглавляющего антикоррупционную неправительственную организацию Dekleptocracy Project, "американские политики создали санкции как инструмент внешней политики, но никогда не заботились о том, чтобы изучить, как они выполняются. В Министерстве финансов США даже не существует специальной группы для обеспечения выполнения санкций против России – тот же орган, который занимается лицензированием, также должен заниматься санкциями по всему миру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия в 2024 году планирует сохранить помощь Украине на прежнем уровне, - глава МИД Британии Кэмерон

Британия должна возглавить создание скоординированного подразделения по вопросам санкций и военных поставок, которое объединило бы усилия Великобритании, США и ЕС. Это позволило бы отслеживать сложные российские цепи военных поставок на каждом этапе их пути, определять узкие места и объединять ресурсы для их разрушения, используя весь спектр инструментов – правоохранительные органы, дипломатию, открытые и скрытые действия, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что Великобритания также может взять на себя лидерство в помощи Украине оградить себя от геноцидной агрессии России. В условиях, когда военная поддержка США стала заложником внутренней политики и возможно исчезнет, Европе нужно спешить. Если у нас нет четкого плана, как догнать российские темпы производства вооружений в ближайшие несколько месяцев, то догнать их будет трудно.

"Лидерство в реализации совместного плана по подрыву российских цепей снабжения, а также инвестиции в европейскую безопасность покажут, что Великобритания все еще может быть активным игроком в объединении трансатлантических альянсов. И такие инициативы являются частью более глубоких перемен", – отмечает The Guardian.

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Топ комментарии
+33
Ніякої "помилки" Девід Кемерон не зробив: якби Велика Британія не вийшла з ЄС,
то залежала б від спекуляцій різних Орбанів та Фіцо.
А так вона проводить ту політику, яку вважає за необхідну.
І Україна має стабільну військову допомогу.
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24.12.2023 19:26
+21
Бог на поміч, Британіє!
Саме час згадати, що довгий-довгий час ти була лідером світової політики.
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24.12.2023 19:13
+12
Пане Камерон дайте ядерку… разом ми повернемо расею до її істоків - вместо мацкви через 100 років … олені… берьозки…
Світ зітхне з полегшенням..
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24.12.2023 19:20
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Бог на поміч, Британіє!
Саме час згадати, що довгий-довгий час ти була лідером світової політики.
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24.12.2023 19:13 Ответить
Yeah, let's appoint a guy with a history of monumental f*ckups to lead the Foreign Office - and trust that - this time around - he will be making nothing but right decisions.
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24.12.2023 19:13 Ответить
Ще якісь девв'ять місяців,...............
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24.12.2023 19:14 Ответить
Завжди сприймав Америку як швидку, але поверхневу, в той час як Британію повільною, але грунтовнішою і педантичнішою.
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24.12.2023 19:15 Ответить
Цікаво про яку зброю йдеться...
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24.12.2023 19:17 Ответить
Про ядерну.
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24.12.2023 19:57 Ответить
Пане Камерон дайте ядерку… разом ми повернемо расею до її істоків - вместо мацкви через 100 років … олені… берьозки…
Світ зітхне з полегшенням..
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24.12.2023 19:20 Ответить
не дайте, а верните
и ракеты еще верните, что вы выдурили
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24.12.2023 20:04 Ответить
Жєня мінус Жєня, що ти несеш, ведмедчуківське? Україна добровільно передала ядерну зброю.
Не було тоді ще повноцінної держави, всі займалися розпродажем будь- яких активів. Зброї в першу чергу. До 2014 року - росія, в головах таких як ти ватніків, завдяки ведмедчукам вважалась "найбільш братерською державою. Ватники типу тебе, голосували проти вступу в НАТО і за "Нейтральній статус, как в Швейцарии". Більшісь ватників вибрала проросійського Януковича. Збройні сили і оборонка руйнувалися 25 років прискориними темпами. Яка там "ядерна зброя", хто нею опікувався би?
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24.12.2023 20:21 Ответить
дурмавіста, тебя недоделанного сегодня еще никто на х* не посылал? Так я буду первым.
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24.12.2023 23:00 Ответить
Тут головне питання - а чи хочуть оту зброю більшість виборців українського лекторату зеленского. Вони сподівались шо гнида зелена, здасть Україну у перший тиждень навали. Ну, не дарма гнида сказала - нравица, не нравиціа - меня вибрали большенство украинцев. Коли вже до них дійде - головна ціль зеленского - знищити кращих в Україні, підірвати їх(західу) оборонку сівоїми шоу по тв та забивання хріну на оборонку, посіяти розбрід у NATO, награбувати міліарди. Кончені виборці зеленского-ху...ла.
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24.12.2023 19:22 Ответить
Ніякої "помилки" Девід Кемерон не зробив: якби Велика Британія не вийшла з ЄС,
то залежала б від спекуляцій різних Орбанів та Фіцо.
А так вона проводить ту політику, яку вважає за необхідну.
І Україна має стабільну військову допомогу.
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24.12.2023 19:26 Ответить
Вірно
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24.12.2023 20:01 Ответить
Кемерон був проти Брекзіту. Коли було сформоване питання на референдум, Кємерон, не бажаючи виходу Британіі, висловився- якщо більшість проголосує за вихід- Кемерон йде у відставку. Так і трапилося, але якби були у ЄС, дійсно Орбан би все портив.
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24.12.2023 20:25 Ответить
Повна дурня. Якби Британія була б досі в ЄС, їй що, хтось би заважав нам зброю поставляти? Кожна європейська країна вирішує сама, скільки, коли і чого нам дати, ЄС нікого не зупиняє.

Вийшовши з ЄС Британія не тільки втратила важилі важелі впливу на загальну політику Європи, а і колосальний ринок збуту. Бо тепер немає зони вільної торгівлі з ЄС і економіка Британії буде скорочуватися, що надалі вплине на її можливості протистояти мордору. Але ви давайте далі кремлівські гасла строчіть.

От приміром завтра Німеччина/Франція/Італія/інша країна з потужною економікою вийде з ЄС. Ну "щоб проводити незалежну політику". Теж будете підтримувати? Хіба не видно, що це один з етапів плану кремля по розвалу ЄС і ослабленню Європи, щоб вже напевно не могли відсіч путлєру дати. Розділяй і володарюй. Старо як світ. Треба іноді дивитися далі свого носа...
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24.12.2023 23:50 Ответить
Які саме важелі впливу на політику Європи втратила Британія ? КОНКРЕТНО ?
Вона торгувала б згідно квот, а з ними не дуже розженешся, та ще Орбан псує повітря.
ЄС перетворили на проросійський забюрократизований кібуц.
Добре, що комсомолка Меркель пішла на пенсію, а то б ми досі одержували каски
замість "Леопардів", "Гепардів" та ракет.
Іноді краще думати, перш ніж повторювати банальні штампи.
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25.12.2023 02:27 Ответить
Глава Міністерства закордонних справ нічого не вирішує, вирішує прем'єр міністр Сунак
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24.12.2023 22:32 Ответить
 
 