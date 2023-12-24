Глава МИД Британии Кэмерон имеет шанс исправить ошибку, предоставив Украине критически важное оружие, - The Guardian
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Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, уже месяц возглавляющий ведомство, имеет редкую политическую возможность – второй шанс на написание части своего международного наследия. Не без труда Кэмерона в кресле премьер-министра состоялся Brexit (выход из Евросоюза), лишивший Британию возможности формировать политику Европы. Также Кэмерон принадлежал к поколению политиков, верившему, что расширение бизнеса с Россией и Китаем обеспечит мир и прибыль – идея, которая в ретроспективе выглядит опасно наивной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ZN, об этом пишет The Guardian.
"Теперь, как министр иностранных дел, сосредоточенный на поддержке Украины и сдерживании России, у него девять месяцев, чтобы исправить эту ошибку и помочь переосмыслить, как демократии могут конкурировать в жестоком XXI веке. Перед ним стоят две непосредственные цели: одна – подорвать российскую военную машину, другая – вооружить Украину. Обе задачи нуждаются в быстрых тактических решениях, но они также являются частью гораздо большей стратегической истории", – отмечает издание.
По словам Кристофера Харрисона, бывшего сотрудника Государственного департамента и Министерства обороны США, сейчас возглавляющего антикоррупционную неправительственную организацию Dekleptocracy Project, "американские политики создали санкции как инструмент внешней политики, но никогда не заботились о том, чтобы изучить, как они выполняются. В Министерстве финансов США даже не существует специальной группы для обеспечения выполнения санкций против России – тот же орган, который занимается лицензированием, также должен заниматься санкциями по всему миру".
Британия должна возглавить создание скоординированного подразделения по вопросам санкций и военных поставок, которое объединило бы усилия Великобритании, США и ЕС. Это позволило бы отслеживать сложные российские цепи военных поставок на каждом этапе их пути, определять узкие места и объединять ресурсы для их разрушения, используя весь спектр инструментов – правоохранительные органы, дипломатию, открытые и скрытые действия, пишет The Guardian.
Издание отмечает, что Великобритания также может взять на себя лидерство в помощи Украине оградить себя от геноцидной агрессии России. В условиях, когда военная поддержка США стала заложником внутренней политики и возможно исчезнет, Европе нужно спешить. Если у нас нет четкого плана, как догнать российские темпы производства вооружений в ближайшие несколько месяцев, то догнать их будет трудно.
"Лидерство в реализации совместного плана по подрыву российских цепей снабжения, а также инвестиции в европейскую безопасность покажут, что Великобритания все еще может быть активным игроком в объединении трансатлантических альянсов. И такие инициативы являются частью более глубоких перемен", – отмечает The Guardian.
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Саме час згадати, що довгий-довгий час ти була лідером світової політики.
Світ зітхне з полегшенням..
и ракеты еще верните, что вы выдурили
Не було тоді ще повноцінної держави, всі займалися розпродажем будь- яких активів. Зброї в першу чергу. До 2014 року - росія, в головах таких як ти ватніків, завдяки ведмедчукам вважалась "найбільш братерською державою. Ватники типу тебе, голосували проти вступу в НАТО і за "Нейтральній статус, как в Швейцарии". Більшісь ватників вибрала проросійського Януковича. Збройні сили і оборонка руйнувалися 25 років прискориними темпами. Яка там "ядерна зброя", хто нею опікувався би?
то залежала б від спекуляцій різних Орбанів та Фіцо.
А так вона проводить ту політику, яку вважає за необхідну.
І Україна має стабільну військову допомогу.
Вийшовши з ЄС Британія не тільки втратила важилі важелі впливу на загальну політику Європи, а і колосальний ринок збуту. Бо тепер немає зони вільної торгівлі з ЄС і економіка Британії буде скорочуватися, що надалі вплине на її можливості протистояти мордору. Але ви давайте далі кремлівські гасла строчіть.
От приміром завтра Німеччина/Франція/Італія/інша країна з потужною економікою вийде з ЄС. Ну "щоб проводити незалежну політику". Теж будете підтримувати? Хіба не видно, що це один з етапів плану кремля по розвалу ЄС і ослабленню Європи, щоб вже напевно не могли відсіч путлєру дати. Розділяй і володарюй. Старо як світ. Треба іноді дивитися далі свого носа...
Вона торгувала б згідно квот, а з ними не дуже розженешся, та ще Орбан псує повітря.
ЄС перетворили на проросійський забюрократизований кібуц.
Добре, що комсомолка Меркель пішла на пенсію, а то б ми досі одержували каски
замість "Леопардів", "Гепардів" та ракет.
Іноді краще думати, перш ніж повторювати банальні штампи.