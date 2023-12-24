РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10625 посетителей онлайн
Новости Происшествия
2 131 19
Рождество (374) Кулеба Алексей (97)

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги: В эти дни особенно важно быть бдительными и помнить о безопасности, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

різдво

Заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба призвал украинцев в период рождественских праздников быть бдительными, помнить о безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Алексей Кулеба написал в своем телеграм-канале.

"В эти дни особенно важно быть бдительными и помнить о собственной безопасности и безопасности родных. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте комендантский час, который не меняется на период рождественско-новогодних праздников. Ночью находиться на улице можно только во время воздушной тревоги, чтобы добраться к ближайшему укрытию", - говорится в сообщении.

Также Кулеба отметил, что в этом году, как и в прошлом, не будет громких празднований. Украина продолжает противостоять врагу. Мы должны прилагать все усилия, чтобы это Рождество было последним в условиях войны.

Кроме того, Кулеба призвал вспомнить в этот вечер тех, кто отдал жизнь за Украину.

"Будем благодарить всех, кто защищает Украину сегодня. Ежеминутно, в праздники и выходные. Враг никогда не сможет забрать нашей сплоченности и единства на пути к Победе", - добавил он.

Также смотрите: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: В конце концов, тьма проиграет. Зло проиграет. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Заступник глави Офісу президента, а хто це в біса такий за Конституцією?
показать весь комментарий
24.12.2023 19:23
+9
Ідіть в жОПу !
показать весь комментарий
24.12.2023 19:25
+9
Попередження для ОП якщо на другому році війни нам нічим бомбити мацкву… то ваш годинник гучно клацає…гріш вам ціна..
показать весь комментарий
24.12.2023 19:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заступник глави Офісу президента, а хто це в біса такий за Конституцією?
показать весь комментарий
24.12.2023 19:23 Ответить
Якийсь громадянин Кулєба косить під відповідального військового.
показать весь комментарий
24.12.2023 20:38 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2023 19:23 Ответить
Ідіть в жОПу !
показать весь комментарий
24.12.2023 19:25 Ответить
Вовачку це не в стосується
показать весь комментарий
24.12.2023 19:28 Ответить
Просто умліваю від турботливо-тупих та пустих побажань!
показать весь комментарий
24.12.2023 19:31 Ответить
Попередження для ОП якщо на другому році війни нам нічим бомбити мацкву… то ваш годинник гучно клацає…гріш вам ціна..
показать весь комментарий
24.12.2023 19:33 Ответить
Этот говорун походу не вкурсе что в Харькове включают тревогу уже после того как прилетит
показать весь комментарий
24.12.2023 19:42 Ответить
А я памятаю як перед війною ''опа'' бігала і верещала -"не нагнітайте''.
показать весь комментарий
24.12.2023 19:46 Ответить
і мені хочуть сказати що ОПа за мене турбується???
то чому мені телефонують з тцк знаючи що з мене солдат як з куя молоток
показать весь комментарий
24.12.2023 19:47 Ответить
Нє нагнєтайте)) на шашлики..
показать весь комментарий
24.12.2023 19:49 Ответить
Придурочний, немає в нас бункерів. У будинках немає бомбосховищ. До сховищ содок/школа часів бігти 2 квартали. І це ліпший результат.. у@бан. З Різдвом.
показать весь комментарий
24.12.2023 19:48 Ответить
Садок*

І часів совку укриття..

Задовбав телефон виправляти..
показать весь комментарий
24.12.2023 19:50 Ответить
Если не игнорировать эти тревоги, то тогда в бомбоубежища надо переехать жить. Они настолько частые и не точные, что не несут никакой полезной информации. Говорят, что у людей живущих у водопадов вырабатывается фильтр в голове, который игнорирует шум водопадов. У украинцев скоро будет такой же фильтр к этим бесполезным тревогам.
показать весь комментарий
24.12.2023 19:50 Ответить
дя ку ємо - дя - ку ємо дяку - Їмо - дя - ХУ - ємо...
показать весь комментарий
24.12.2023 19:52 Ответить
Дякую.І Вас.
показать весь комментарий
24.12.2023 20:11 Ответить
Якось начхати. Будиночок у який вклав пів життя зруйновано, мрії про майбутнє теж - бо все, що пропонує ця держава це обрати між двома видами пекла: військо або в'язниця. Надаю перевагу смерті від прильоту.
показать весь комментарий
24.12.2023 20:24 Ответить
 
 