Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги: В эти дни особенно важно быть бдительными и помнить о безопасности, - ОП

Заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба призвал украинцев в период рождественских праздников быть бдительными, помнить о безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Алексей Кулеба написал в своем телеграм-канале.

"В эти дни особенно важно быть бдительными и помнить о собственной безопасности и безопасности родных. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте комендантский час, который не меняется на период рождественско-новогодних праздников. Ночью находиться на улице можно только во время воздушной тревоги, чтобы добраться к ближайшему укрытию", - говорится в сообщении.

Также Кулеба отметил, что в этом году, как и в прошлом, не будет громких празднований. Украина продолжает противостоять врагу. Мы должны прилагать все усилия, чтобы это Рождество было последним в условиях войны.

Кроме того, Кулеба призвал вспомнить в этот вечер тех, кто отдал жизнь за Украину.

"Будем благодарить всех, кто защищает Украину сегодня. Ежеминутно, в праздники и выходные. Враг никогда не сможет забрать нашей сплоченности и единства на пути к Победе", - добавил он.

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