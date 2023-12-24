Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги: В эти дни особенно важно быть бдительными и помнить о безопасности, - ОП
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Заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба призвал украинцев в период рождественских праздников быть бдительными, помнить о безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Алексей Кулеба написал в своем телеграм-канале.
"В эти дни особенно важно быть бдительными и помнить о собственной безопасности и безопасности родных. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте комендантский час, который не меняется на период рождественско-новогодних праздников. Ночью находиться на улице можно только во время воздушной тревоги, чтобы добраться к ближайшему укрытию", - говорится в сообщении.
Также Кулеба отметил, что в этом году, как и в прошлом, не будет громких празднований. Украина продолжает противостоять врагу. Мы должны прилагать все усилия, чтобы это Рождество было последним в условиях войны.
Кроме того, Кулеба призвал вспомнить в этот вечер тех, кто отдал жизнь за Украину.
"Будем благодарить всех, кто защищает Украину сегодня. Ежеминутно, в праздники и выходные. Враг никогда не сможет забрать нашей сплоченности и единства на пути к Победе", - добавил он.
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то чому мені телефонують з тцк знаючи що з мене солдат як з куя молоток
І часів совку укриття..
Задовбав телефон виправляти..