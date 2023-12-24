РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10625 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
24 035 130
самолет (3328) Воздушные силы (981) Олещук (36)

Подтверждено поражение российского Су-34 на Мариупольском направлении, над Черным морем была работа по Су-30 – изучаем результаты, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су-34

Вечером 24 декабря Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение российского самолета на Мариупольском направлении, а также сообщают, что была боевая работа по Су-30 над Черным морем – изучаются результаты объективного контроля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм Воздушные Силы. со ссылкой на командующего ВС ВСУ Николая Олещука.

В информации отмечается: "Отражаем очередную атаку "шахедов". Оставайтесь в укрытии!

На Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море – изучаем материалы объективного контроля, чтобы точно знать, поражена цель или нет.

Но... подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром – не вернулся. "Вечного полета, братья!""

Также смотрите: Черное море отвоевывают два дрона СБУ - "Sea Baby" и "Мамай". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+67
показать весь комментарий
24.12.2023 22:43
+61
показать весь комментарий
24.12.2023 22:49
+53
показать весь комментарий
24.12.2023 22:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Це так.

Але пілот із тремором по всьому тілу погано виконує завдання.
показать весь комментарий
25.12.2023 00:34 Ответить
Ну такие самолеты могут очень эффективно и оперативно использовать Хармы. Так же они могут корректируемые бомбы кидать, но это наверное вряд ли - потому что надо подниматься на 12 километров - а на такой высоте уже эффект кривизны земной поверхности для кацапских комплексов пво уже не так актуален. А в целом - да, скорее всего это будет пугало для всякой летающей мрази в нашем небе, надеюсь что и с штурмовыми вертолетами они тоже смогут бороться эффективно.
показать весь комментарий
25.12.2023 00:35 Ответить
Боротьба з гвинтокрилами буде ефективною, коли в Україні буде розгорнуто 4-5 ескадрилій F-16 (48-60 літаків). Це дозволить організувати фактично цілодобове чергування в повітрі. От тоді будь-яке гімно, що підлетить з боку ********* ближче 50км до ЛБЗ - гарантовано отримає "подаруночок" у вигляді пари AIM-120. Але навіть 1.5 ескадрильї, які нібито готуються зараз для України - сильно зменшить активність засрашинської авіації на фронті.
показать весь комментарий
25.12.2023 10:02 Ответить
да но они могут бомбить места дислокации этих самолетов...
показать весь комментарий
25.12.2023 00:09 Ответить
Чим бомбити? Тим же, чим вони вже п'ятикратно розбомбили і знищили всю авіацію ЗСУ в вологих мріях какашенкова?

Не несіть маячні - Повітряними Силами ЗСУ командують люди, які 2 роки повномасшабної війни впевнено "тримають" небо України. І завдяки їх досвіду та кваліфікації - на українську залізницю, українські електростанції тощо - не скидають сотні тисяч тон звичайних бомб, як це було в другу світову війну і як, ймовіно, сподівались робити засрашинці. Але - ЗАСЬ.
показать весь комментарий
25.12.2023 00:18 Ответить
ну а вот теперь напишите тоже самое под сегодняшней новостью, что у нас нет инфраструктуры
показать весь комментарий
25.12.2023 22:45 Ответить
Они конечно будут, но кроме Кинжала у них нет ничего что могло бы застать врасплох самолет на земле, возможно что место постоянной дислокации будет тем же Петриотом прикрываться. А какой то Шахед или крылатая ракета - они к аэродрому в глубине территории летят от десятков минут - до часов, и принять меры по перебазированию или просто взлететь - вполне успеть можно. Тем более что для заправки и перезарядки вооружения - не нужно лететь на родной аэродром, достаточно заранее подготовить все нужное на другом аэродроме, либо просто посадить самолет на шоссе - и такие места уже давно подготовлены. Никакая разведка настолько быстро не сможет подготовить удар по такому самолету, там дела на полчаса перезаправки и перезарядки. А для какого то обслуживания или ремонта самолет вполне может полететь в одну из соседних дружественных стран.
показать весь комментарий
25.12.2023 00:40 Ответить
ну Игнат сегодня другое запел...
показать весь комментарий
25.12.2023 22:56 Ответить
То цигани літака вкрали!
показать весь комментарий
24.12.2023 23:36 Ответить
Здається мені, що f16 у нас вже завелися..
показать весь комментарий
24.12.2023 23:38 Ответить
Оперативний ЗСУ
Тут - не знаю, де брехня, де вологі мрії касапів, а де правда



Але якщо наявність F-16 це правда... В будь-якому випадку вони в Одеській області не базуватимуться
показать весь комментарий
25.12.2023 00:23 Ответить
Їм до Одеси пару хвилин льоту з будь-якої точки країни
показать весь комментарий
25.12.2023 00:25 Ответить
Кацапам нічого не залишається як продукувати подібну маячню.
показать весь комментарий
25.12.2023 00:47 Ответить
100 відсотків.
Вони тепер ніх#я не знають, як їм авіацію перестроювати. Думаю ні для кого вже не секрет яким чином ці сучки всі лягли. І для підорів зараз це піздєц яка проблема під новий рік. А що буде з вертольотною авіацією! Вона ж теж рано чи пізно почне падати.
показать весь комментарий
25.12.2023 01:23 Ответить
я помітив що коли московити отримують звіздюлєй то зразу знищують 100 абрамсів, 100 петрійотів от тепер і до 100 Ф16 добрались
показать весь комментарий
25.12.2023 11:18 Ответить
Метсю, Габриель -- Мертвый петух
показать весь комментарий
24.12.2023 23:41 Ответить
АналоГовнет долетался
показать весь комментарий
24.12.2023 23:41 Ответить
Нєбо -- зємлЬОй! (побажання кацапам )
показать весь комментарий
24.12.2023 23:45 Ответить
Сушку розковбасило об твердь небесну. Амінь.
показать весь комментарий
25.12.2023 00:06 Ответить
Згадується твір киянина (хоч і українофоба) Булгакова "Собаче серце", коли кухарка впевнено стверджувала :

"Истину Вам говорю, ..... числа Земля налетит на небесную твердь !"

В даному випадку для Сушки це було 24 грудня
показать весь комментарий
25.12.2023 02:02 Ответить
Рашистські Су-чки знов соснули Петріота
показать весь комментарий
25.12.2023 01:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iTJ4yea3q78
показать весь комментарий
25.12.2023 05:58 Ответить
вєчного польота братья
показать весь комментарий
25.12.2023 06:15 Ответить
о тепер я поняв смисл фрази - "вєчнава балота братья", дякую
показать весь комментарий
25.12.2023 11:16 Ответить
https://youtu.be/ZPSN5ARy2_8?si=fH-WjHNyH02KDH1D...

Казахстан и Узбекистан увеличили поставки целлюлозного хлопка на мавзолейную помойку в 2 л лишним раза....без него производство пороха невозможно,а без пороха нет ни снарядов,ни прочих вещей...
показать весь комментарий
25.12.2023 07:44 Ответить
де літка?
він зник з радарів
показать весь комментарий
25.12.2023 11:03 Ответить
літак
від радості руки тремтять
показать весь комментарий
25.12.2023 11:04 Ответить
Идет процесс калибровки прицелов F-16
показать весь комментарий
25.12.2023 12:41 Ответить
"Вечного полета братья". Это прозвучало красиво и говорит не толшько о мастерстве наших военных и но и их интеллекте.
показать весь комментарий
26.12.2023 10:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 