Подтверждено поражение российского Су-34 на Мариупольском направлении, над Черным морем была работа по Су-30 – изучаем результаты, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 24 декабря Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение российского самолета на Мариупольском направлении, а также сообщают, что была боевая работа по Су-30 над Черным морем – изучаются результаты объективного контроля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм Воздушные Силы. со ссылкой на командующего ВС ВСУ Николая Олещука.
В информации отмечается: "Отражаем очередную атаку "шахедов". Оставайтесь в укрытии!
На Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море – изучаем материалы объективного контроля, чтобы точно знать, поражена цель или нет.
Но... подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром – не вернулся. "Вечного полета, братья!""
Пожалуйста, подождите...
Але пілот із тремором по всьому тілу погано виконує завдання.
Не несіть маячні - Повітряними Силами ЗСУ командують люди, які 2 роки повномасшабної війни впевнено "тримають" небо України. І завдяки їх досвіду та кваліфікації - на українську залізницю, українські електростанції тощо - не скидають сотні тисяч тон звичайних бомб, як це було в другу світову війну і як, ймовіно, сподівались робити засрашинці. Але - ЗАСЬ.
Тут - не знаю, де брехня, де вологі мрії касапів, а де правда
Але якщо наявність F-16 це правда... В будь-якому випадку вони в Одеській області не базуватимуться
Вони тепер ніх#я не знають, як їм авіацію перестроювати. Думаю ні для кого вже не секрет яким чином ці сучки всі лягли. І для підорів зараз це піздєц яка проблема під новий рік. А що буде з вертольотною авіацією! Вона ж теж рано чи пізно почне падати.
"Истину Вам говорю, ..... числа Земля налетит на небесную твердь !"
В даному випадку для Сушки це було 24 грудня
Казахстан и Узбекистан увеличили поставки целлюлозного хлопка на мавзолейную помойку в 2 л лишним раза....без него производство пороха невозможно,а без пороха нет ни снарядов,ни прочих вещей...
він зник з радарів
від радості руки тремтять