Подтверждено поражение российского Су-34 на Мариупольском направлении, над Черным морем была работа по Су-30 – изучаем результаты, - Воздушные силы

Вечером 24 декабря Воздушные силы ВСУ подтвердили уничтожение российского самолета на Мариупольском направлении, а также сообщают, что была боевая работа по Су-30 над Черным морем – изучаются результаты объективного контроля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в телеграм Воздушные Силы. со ссылкой на командующего ВС ВСУ Николая Олещука.

В информации отмечается: "Отражаем очередную атаку "шахедов". Оставайтесь в укрытии!

На Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море – изучаем материалы объективного контроля, чтобы точно знать, поражена цель или нет.

Но... подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром – не вернулся. "Вечного полета, братья!""

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