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авто (4067) конфискация (533) Латвия (1154)

Латвия в этом году передала Украине 271 автомобиль, конфискованный у пьяных водителей

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

авто

По данным на середину декабря, Латвия отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. Общая стоимость конфискованных автомобилей оценивается почти в миллион евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По данным Службы государственных доходов, в текущем году Украине был передан 271 автомобиль из Латвии на общую предварительную сумму 903 453 евро.

Кроме того, к рассмотрению в правительстве готовятся документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.

Читайте также: Мэр Лондона таки решил передать Украине авто, которые сдали на металлолом
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Топ комментарии
+18
А коли Україна почне конфісковувати за пянку і віддавати на армію.
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25.12.2023 00:16
+16
Латищі молодці, а у нас в Україні чому ЛендКрузаки не конфіскують у п'яних депутатів на користь ЗСУ ?
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25.12.2023 00:16
+9
У нас лексусів непочатий край. Крута тачка і довбой*б - асоціація.
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25.12.2023 00:22
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Чому у нас не передають?
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25.12.2023 00:15 Ответить
Бо Військо не зможе освоїти стільки елітних авто. Там треба простіші, а не "лексуси"
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25.12.2023 00:29 Ответить
А коли Україна почне конфісковувати за пянку і віддавати на армію.
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25.12.2023 00:16 Ответить
В комплекті з водіями.
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25.12.2023 02:23 Ответить
Латищі молодці, а у нас в Україні чому ЛендКрузаки не конфіскують у п'яних депутатів на користь ЗСУ ?
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25.12.2023 00:16 Ответить
Там крузаков мало. А какой-нибудь ламбо или фери или брабик в поле не то что не полезны, а даже вредны
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25.12.2023 00:27 Ответить
Ти в погребі живеш ?
Одні Ленд Крузаки у депутатів всіх рівнів від Верховної Ради і до місцевих рад з обласними.
Які нафіг ферарі де ти їх бачив, по тб чи що.
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25.12.2023 00:43 Ответить
Вова, не маскуйся твій гундосий текст ми швидко вираховуємо. Ти теж ********* крузаки і все твоє кодло також. Швидко приймаємо закон. Це Вам не канабіс, але користі для ЗСУ та країнибуде більше.
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25.12.2023 09:16 Ответить
Й ДЕ вони далі ті авто?
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25.12.2023 00:17 Ответить
Ті що "свіжі" - в автосалонах. Ті, що "нєбіт/нєкрашєн" - шукайте по оголошенням.
До речі, це в Латвії їх оцінили в 903 453 євро. У нас "наварять" утричі більше
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25.12.2023 11:36 Ответить
Так наче мали б на ЗСУ йти?
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25.12.2023 15:04 Ответить
"Швидка", в яку пакували ухилянта в Одесі, теж мала була бути на фронті, рятувати поранених...
Позашляховик Chevrolet Tahoe теж призначався для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій, але чомусь вивозив дупу К.Тимошенко, щура з офісу президента.
Перемога вже поряд...
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25.12.2023 15:46 Ответить
Україні таки треба в ЄС.
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25.12.2023 00:17 Ответить
В Україні мабуть діє "сухий закон".))
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25.12.2023 00:18 Ответить
У нас лексусів непочатий край. Крута тачка і довбой*б - асоціація.
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25.12.2023 00:22 Ответить
а **** Лопес не поцілив у ворота? До речі, **** це ім'я.

Більших дебілів чим у бі ем факін дабл ю- не існує.
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25.12.2023 00:27 Ответить
Не поцілив, мабуть, тому, що ворота були далеко - захисник, як-не-як. Та і зовуть його не ****, а ****о - Аркадіо ****о Лопес.
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25.12.2023 09:17 Ответить
Та ні, геть мова не йшла за Аркадіо та , котрий зверху...
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25.12.2023 11:53 Ответить
Чому до Латвії ще не налагоджено канал з постачання дешевого алкоголю?
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25.12.2023 00:30 Ответить
Ось хороший приклад як діяти, коли треба діяти.
І держава ЄС, і вирішуються ж якось питання "конституції" і "прав чєловєка".
і блохери-адвокати не набирають на хайпі сотні тисяч переглядів
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25.12.2023 00:39 Ответить
а от в Америці таке не можна
будуть сплачувати штрафи а може й сидіти
але приватну власність чіпати зась
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25.12.2023 03:04 Ответить
А ще кажуть, шо пити за кермом - зло...
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25.12.2023 06:15 Ответить
дайте мне два ,я не пью с 5 класса
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25.12.2023 10:00 Ответить
ще б не кукурікав із восьмого.
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25.12.2023 10:20 Ответить
На фронте нужны полноприводные внедорожники с высоким клиренсом, из 271 авто таких будет десятка два в лучшем случае.
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25.12.2023 10:47 Ответить
передати то передали але от чи доїхали ... ой пропадуть як гуманітарка
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25.12.2023 12:24 Ответить
 
 