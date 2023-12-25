Латвия в этом году передала Украине 271 автомобиль, конфискованный у пьяных водителей

По данным на середину декабря, Латвия отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. Общая стоимость конфискованных автомобилей оценивается почти в миллион евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По данным Службы государственных доходов, в текущем году Украине был передан 271 автомобиль из Латвии на общую предварительную сумму 903 453 евро.

Кроме того, к рассмотрению в правительстве готовятся документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.

Читайте также: Мэр Лондона таки решил передать Украине авто, которые сдали на металлолом