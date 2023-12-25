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Латвия в этом году передала Украине 271 автомобиль, конфискованный у пьяных водителей
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По данным на середину декабря, Латвия отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. Общая стоимость конфискованных автомобилей оценивается почти в миллион евро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
По данным Службы государственных доходов, в текущем году Украине был передан 271 автомобиль из Латвии на общую предварительную сумму 903 453 евро.
Кроме того, к рассмотрению в правительстве готовятся документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.
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+18 Андрій 7049c132
показать весь комментарий25.12.2023 00:16
+16 Garry Dron
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+9 Hulio
показать весь комментарий25.12.2023 00:22
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Пожалуйста, подождите...
Одні Ленд Крузаки у депутатів всіх рівнів від Верховної Ради і до місцевих рад з обласними.
Які нафіг ферарі де ти їх бачив, по тб чи що.
До речі, це в Латвії їх оцінили в 903 453 євро. У нас "наварять" утричі більше
Позашляховик Chevrolet Tahoe теж призначався для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій, але чомусь вивозив дупу К.Тимошенко, щура з офісу президента.
Перемога вже поряд...
Більших дебілів чим у бі ем факін дабл ю- не існує.
І держава ЄС, і вирішуються ж якось питання "конституції" і "прав чєловєка".
і блохери-адвокати не набирають на хайпі сотні тисяч переглядів
будуть сплачувати штрафи а може й сидіти
але приватну власність чіпати зась