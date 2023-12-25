Оккупанты в течение 24 декабря 23 раза безуспешно штурмовали плацдарм в Крынках, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдарме ВСУ на левом берегу Днепра вблизи Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток совершил 23 безуспешных штурмовых действия, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения устойчиво держат оборону, удерживают занятые позиции и наносят огневое поражения противнику".

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