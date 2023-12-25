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Оккупанты в течение 24 декабря 23 раза безуспешно штурмовали плацдарм в Крынках, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдарме ВСУ на левом берегу Днепра вблизи Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток совершил 23 безуспешных штурмовых действия, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения устойчиво держат оборону, удерживают занятые позиции и наносят огневое поражения противнику".

Читайте: Российские оккупанты 15 раз безуспешно штурмовали плацдарм в Крынках, - Генштаб
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23 штурми за 24години... я собі уявляю яке там пекло 🥺
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25.12.2023 00:43 Ответить
М'ясні атаки, як у Бахмуті та іньших місцях, Авдіївка зараз. Це "воєнноє мастєрство" московії ще з давніх давен. Тупа камікадзе-піхота кацапська йде на смерть сама не знаючи за ради чого.
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25.12.2023 03:20 Ответить
 
 