Оккупанты в течение 24 декабря 23 раза безуспешно штурмовали плацдарм в Крынках, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдарме ВСУ на левом берегу Днепра вблизи Херсона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток совершил 23 безуспешных штурмовых действия, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения устойчиво держат оборону, удерживают занятые позиции и наносят огневое поражения противнику".
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Павло Мокрицький 33213b33
показать весь комментарий25.12.2023 00:43 Ответить Мне нравится 2
Oleksii Pilevych a8b2e1d6
показать весь комментарий25.12.2023 03:20 Ответить Мне нравится 1
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