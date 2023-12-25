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В российском Мурманске горел единственный в РФ атомный контейнеровоз из "Севморпути"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пожежа,росія,криголам

В Мурманске произошло возгорание на атомном контейнеровозе "Севморпуть", стоящем на причале Атомфлота.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС в Мурманской области

По данным российского МЧС, возгорание произошло на площади 30 кв. метров.

Позже в главке сообщили, что пожар на атомном контейнеровозе "Севморпуть" в Мурманске ликвидирован, пострадавших нет.

Как сообщается на сайте "Атомфлота", атомный контейнеровоз "Севморпуть" - единственное в России ледоколомно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой, было построено на Керченском судостроительном заводе "Залив" им. Б. Е. Бутомы в период с 1982 по 1988 год.

Читайте: Вражеские ракетоносители уже три недели не выходили на боевое дежурство в Черное море, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+14
Бг-ггг... Шо-та рано кацапы начали праздновать Новый год, Муйло сдохнет, на радостях набухаются, там и ПЛАРБ полыхнет... А шо делать ...ХЕХ...
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25.12.2023 01:09
+13
Вже туди дісталися
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25.12.2023 00:55
+10
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25.12.2023 02:56
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Вже туди дісталися
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25.12.2023 00:55 Ответить
Що? Це не ми...

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25.12.2023 02:11 Ответить
Чому не ми? Вже реально бісе. Ще повибачайся.
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25.12.2023 06:21 Ответить
При совку моряки з цивільних атомних криголамів мали бонус у вигляді додаткової відпустки у санаторії. Зарплатня була звичайною. Звісно з додатковими виплатами. Але відсутність заходів у іноземні порти нівелювали всі ніштяки.
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25.12.2023 01:02 Ответить
Ага - "Братній народ совка допомагає братньому народу Панами прокладати шлях для кораблів в замерзлому Панамському каналі".
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25.12.2023 01:37 Ответить
Це після того як криголам розбив лід у Біскайській затоці.
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25.12.2023 01:44 Ответить
Памятаю памятаю - затока в Конго , там кожного року утворюється лід такої товщини, шо можна надрукувати шо в портах на Ямалі льоду не буває зовсім.
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25.12.2023 02:07 Ответить
Ми з Вами не на одній льодині зимували на півночі Індійського океану?
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25.12.2023 03:14 Ответить
Таки так - такого пакового льоду як на півночі Індійського океану мало де знайдеш ( а про айсберги розміром з Київ я ліпше промовчу - недаром Аравійський півострів славиться своїми тропічними лісами).
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25.12.2023 06:37 Ответить
Ну якшо нам з вами є пару сотень тисяч ( а може більше ) - то мож ми і зимували ( полюси вони такі - не сидиться їм на місці ).
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25.12.2023 06:40 Ответить
А які там іноземні порти? медведі білі тільки.
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25.12.2023 09:17 Ответить
Сподіваюсь, витік атому був!
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25.12.2023 01:02 Ответить
Так і до Чорнобиля докуряться.
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25.12.2023 01:03 Ответить
30 кв. метрів???

Кажіть вже прямо - затонув, чи ще можно на голки пустити?
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25.12.2023 01:06 Ответить
В Дудинку - на нуклеар-свалку.
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25.12.2023 01:10 Ответить
Було завгоряння ...а от чи згорів... дуже хочеться
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25.12.2023 01:07 Ответить
Бг-ггг... Шо-та рано кацапы начали праздновать Новый год, Муйло сдохнет, на радостях набухаются, там и ПЛАРБ полыхнет... А шо делать ...ХЕХ...
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25.12.2023 01:09 Ответить
Ещё не вечер
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25.12.2023 01:18 Ответить
Різдвяна зірка зійшла на суднО!
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25.12.2023 01:22 Ответить
Ну логично чо, ледокол для севморпути строить в Керчи 🤣
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25.12.2023 01:21 Ответить
Бо Керч - це Україна!

Не жопоруким же ж атомний контейнеровоз збирати!
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25.12.2023 01:23 Ответить
Логічно - якшо знаєш географію і економічну географію то логічно ( від Маріуполя до Керчі ближче ніж до Балтики чи Мурманська - менша відстань постачання металу як ніяк).
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25.12.2023 01:43 Ответить
Пожежу ліквідовано разом з контейнеровозом ?
І постраждалих вже нема ...
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25.12.2023 02:14 Ответить
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25.12.2023 02:56 Ответить
Ліхтеровоз а не контейнеровоз. Ліхтери цццце була в 80-х дуже багатообіцяюча тема.
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25.12.2023 03:38 Ответить
Ого! Міцно збудували. За стільки років і ще на плаву... Пора вже на брухт...
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25.12.2023 05:05 Ответить
ховайся НАТО а то рашисти зроблятть якусь всесвітню х..ню
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25.12.2023 05:53 Ответить
Севморпоследнийпуть...
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25.12.2023 06:50 Ответить
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25.12.2023 08:53 Ответить
 
 