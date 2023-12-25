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В российском Мурманске горел единственный в РФ атомный контейнеровоз из "Севморпути"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Мурманске произошло возгорание на атомном контейнеровозе "Севморпуть", стоящем на причале Атомфлота.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС в Мурманской области
По данным российского МЧС, возгорание произошло на площади 30 кв. метров.
Позже в главке сообщили, что пожар на атомном контейнеровозе "Севморпуть" в Мурманске ликвидирован, пострадавших нет.
Как сообщается на сайте "Атомфлота", атомный контейнеровоз "Севморпуть" - единственное в России ледоколомно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой, было построено на Керченском судостроительном заводе "Залив" им. Б. Е. Бутомы в период с 1982 по 1988 год.
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Кажіть вже прямо - затонув, чи ще можно на голки пустити?
Не жопоруким же ж атомний контейнеровоз збирати!
І постраждалих вже нема ...