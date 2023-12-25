В российском Мурманске горел единственный в РФ атомный контейнеровоз из "Севморпути"

В Мурманске произошло возгорание на атомном контейнеровозе "Севморпуть", стоящем на причале Атомфлота.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС в Мурманской области

По данным российского МЧС, возгорание произошло на площади 30 кв. метров.

Позже в главке сообщили, что пожар на атомном контейнеровозе "Севморпуть" в Мурманске ликвидирован, пострадавших нет.

Как сообщается на сайте "Атомфлота", атомный контейнеровоз "Севморпуть" - единственное в России ледоколомно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой, было построено на Керченском судостроительном заводе "Залив" им. Б. Е. Бутомы в период с 1982 по 1988 год.

Читайте: Вражеские ракетоносители уже три недели не выходили на боевое дежурство в Черное море, - ОК "Південь"