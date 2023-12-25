Около 20 тысяч стражей порядка будут обеспечивать правопорядок на Рождество, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Общество
Около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на Рождество
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский заявил в эфире телемарафона, передает пресс-служба Нацполиции.
"Завтра около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок и безопасность дорожного движения. Основные усилия и наряды будут направлены в культовые сооружения, где будут проходить богослужения, а также в места массового пребывания граждан", - сказал Серединский.
При этом представитель Нацполиции призвал граждан сознательно отнестись к ограничениям, связанным с режимом военного положения.
Пожалуйста, подождите...
а що ці мусара роблять кожен день??
а те ж саме...
а нікуя...
траса гайсин-умань
12 уїбанів тро + мусара доба-три, тоюто 36 чоловік+ ті хто їх забезпечує
+ паливо мінус 50-60 призовників
обороняють вінницьку обл від черкаської, чи навпаки
вже майже 2 коки
вся робота, це дойка водіїв
Тобто поліцаї законно чинять, цілими відділками та підрозділами переходячи на службу ворогу. Їх за це потім навіть притягнути буде неможливо. Навіть ховатись і тікати не тра' як отим беркутівцям.
в тилу буде забезпечувати...?
о де армія ховається