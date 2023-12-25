РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10461 посетитель онлайн
Новости Общество
2 948 36
Нацполиция (15739) Рождество (374)

Около 20 тысяч стражей порядка будут обеспечивать правопорядок на Рождество, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Общество

нацполіція

Около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на Рождество

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский заявил в эфире телемарафона, передает пресс-служба Нацполиции.

"Завтра около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок и безопасность дорожного движения. Основные усилия и наряды будут направлены в культовые сооружения, где будут проходить богослужения, а также в места массового пребывания граждан", - сказал Серединский.

При этом представитель Нацполиции призвал граждан сознательно отнестись к ограничениям, связанным с режимом военного положения.

Читайте: Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги: В эти дни особенно важно быть бдительными и помнить о безопасности, - ОП
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
я у шоці! 20тис трутнів а на фронті немає кому воювати! Ось кому потрібно нести повістки!
показать весь комментарий
25.12.2023 02:08
+20
якось у бувшого міністера унутрішніх справ Монастирського запитували чому так багацько поліцаїв переходять на бік ворога та масово колаборують з кацапами. Монастирський заявив шо згідно женєвської цеї ковенції поліцаї вважаються некомбатантами нарівні з пожежниками та рятівниками, та повинні виходити на службу по забезпеченню громадського порядку навіть в окупації.

Тобто поліцаї законно чинять, цілими відділками та підрозділами переходячи на службу ворогу. Їх за це потім навіть притягнути буде неможливо. Навіть ховатись і тікати не тра' як отим беркутівцям.
показать весь комментарий
25.12.2023 02:18
+20
20 тис по вулицях, а по кабінетах їх скільки, а пенсів яким по 45+, а країну повинні захищати хто завгодно але не ці недорозвинені трутні
показать весь комментарий
25.12.2023 06:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто, задля забезпечення правопорядку та безпеки дорожнього руху по країні необхідно 20+20+20=60тис. правоохоронців (разом з керівн).
показать весь комментарий
25.12.2023 01:48 Ответить
а ще..
а що ці мусара роблять кожен день??
а те ж саме...
а нікуя...
траса гайсин-умань
12 уїбанів тро + мусара доба-три, тоюто 36 чоловік+ ті хто їх забезпечує
+ паливо мінус 50-60 призовників
обороняють вінницьку обл від черкаської, чи навпаки
вже майже 2 коки
вся робота, це дойка водіїв
показать весь комментарий
25.12.2023 10:11 Ответить
показать весь комментарий
25.12.2023 01:55 Ответить
я у шоці! 20тис трутнів а на фронті немає кому воювати! Ось кому потрібно нести повістки!
показать весь комментарий
25.12.2023 02:08 Ответить
Точно, давайте під час війни ще й поліцію скасуємо, ось життя піде як у казці
показать весь комментарий
25.12.2023 06:17 Ответить
Ні,давайте ще наберемо бо на блокпости в містах щоб повістки вручати нехвататиме гицелів.
показать весь комментарий
25.12.2023 07:57 Ответить
Та ні, краще наберемо ще кількадесят тисяч і розставити по школах - щоб діти звикали до "зонівських" порядків та до "вертухаїв" у формі.
показать весь комментарий
25.12.2023 08:15 Ответить
правопохоронці
показать весь комментарий
25.12.2023 02:10 Ответить
браво!
показать весь комментарий
25.12.2023 04:20 Ответить
якось у бувшого міністера унутрішніх справ Монастирського запитували чому так багацько поліцаїв переходять на бік ворога та масово колаборують з кацапами. Монастирський заявив шо згідно женєвської цеї ковенції поліцаї вважаються некомбатантами нарівні з пожежниками та рятівниками, та повинні виходити на службу по забезпеченню громадського порядку навіть в окупації.

Тобто поліцаї законно чинять, цілими відділками та підрозділами переходячи на службу ворогу. Їх за це потім навіть притягнути буде неможливо. Навіть ховатись і тікати не тра' як отим беркутівцям.
показать весь комментарий
25.12.2023 02:18 Ответить
😊 Щира правда. Большевики, взявши алпду, вичистили з поліції лише оперів. Околоточних і тюремників залишили у повному складі. І це попри те, що околоточні розганяли їхні мітинги арапниками по плечах, а тюремники тлумили їх у тюрмах. 😊
показать весь комментарий
25.12.2023 07:47 Ответить
20 тисяч правоохоронців кажете - 20 тисяч?
в тилу буде забезпечувати...?
о де армія ховається
показать весь комментарий
25.12.2023 03:00 Ответить
Поділи на кількість міст і сіл в Україні. Це ще по мінімуму. А ти хочеш, щоб під час війни поліцію скасували?
показать весь комментарий
25.12.2023 06:21 Ответить
їбанітові палички? - буба любить їбаніт!
показать весь комментарий
25.12.2023 03:23 Ответить
голосував за зе-н*ркомана !!! чому не на фронті ???
показать весь комментарий
25.12.2023 04:35 Ответить
мабуть обрезаніє не дозволяє йому далі дивана відходити
показать весь комментарий
25.12.2023 05:35 Ответить
Подоляцький пи₴дюк.
показать весь комментарий
25.12.2023 05:54 Ответить
3 бригади на рівному місці - от би де тцо розгулятися.
показать весь комментарий
25.12.2023 03:33 Ответить
А потім всі 20тис. по школах. Там зараз кримінальні війни)
показать весь комментарий
25.12.2023 05:55 Ответить
20 тис по вулицях, а по кабінетах їх скільки, а пенсів яким по 45+, а країну повинні захищати хто завгодно але не ці недорозвинені трутні
показать весь комментарий
25.12.2023 06:06 Ответить
Я думав,на допомогу ЗСУ віправлять...
показать весь комментарий
25.12.2023 06:14 Ответить
20 000 це приблизино 6 бригад, а хлопці чекають на зміну. Майже 2 рокі чекають.
показать весь комментарий
25.12.2023 06:38 Ответить
Авдіївку Бахмут вже нікому захищати а тут виявляється є армія "правоохоронців" що буде щось захищати -агентів фсб в рясах філії секти мц фсб в першу чергу. В Івано-Франківську будуть ще прикривати протиправні організовані дії банд ромів в ценрі міста, не безплатно звичайно.
показать весь комментарий
25.12.2023 06:51 Ответить
Зараз поліцаїв у нас вже більше 300 тис. (а це 60 механізованих бригад, а мы ледве 9 бригад для контрнаступу набрали навесні) і у них у всіх відстрочка. І ще зараз поліцаї набирають мужиків, щоб у кожний навчальний заклад по 3 поліцая поставити. Це пипец якісь. І всі вони вміють зі зброєю поводитися і всі медкомісію проходили. А ТЦКашники доходяг- студентів хочуть відлавлювати.
показать весь комментарий
25.12.2023 07:10 Ответить
Нормас, двадцатка уже свободных на фронт готова, а то видимость работу создают😂
показать весь комментарий
25.12.2023 07:30 Ответить
Квартальная комедия,украинцев от украинцев защищают лучше,чем украинцев от руцких.
показать весь комментарий
25.12.2023 07:34 Ответить
О,ресурс((підготовлені,здорові,ніколи фізично не працювали,ну просто еліта.Я не кажу на "нуль",але хоч 3км від лінії)
показать весь комментарий
25.12.2023 08:05 Ответить
Тиранія в числах. З собаками будуть ходити?
показать весь комментарий
25.12.2023 08:21 Ответить
потужна робота у викатуванні державного бензину
показать весь комментарий
25.12.2023 08:36 Ответить
Можна подумати, ніби на Різдво хтось трощить вітрини і перевертає автомобілі.
показать весь комментарий
25.12.2023 08:46 Ответить
Можна подумати, решту 364 дні хтось це робить
показать весь комментарий
25.12.2023 11:28 Ответить
20 тис. молодих кабанів будуть захищати нас від чого? Вони потрібні щоб захіщати владу від народу. А ціх кабанів буде захіщати інваліди і діди так вони планують у верховні й раді. Оцім військом інвалідів, дідів та виснажених войнів вони хочуть перемогти русню?Комідіянти розум втратили остоточно.
показать весь комментарий
25.12.2023 09:22 Ответить
Таке враження, що у нас кожен день погроми як у Парижі...
показать весь комментарий
25.12.2023 09:35 Ответить
остальні по школах розбрелися потрібно ще в дитсадки добавити!
показать весь комментарий
25.12.2023 12:22 Ответить
Шо ці двадцять тисяч роблять на мирній стороні,на фронт там їм місце,ухилянти хренові.
показать весь комментарий
25.12.2023 14:46 Ответить
 
 