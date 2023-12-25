Около 20 тысяч стражей порядка будут обеспечивать правопорядок на Рождество, - Нацполиция

Около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на Рождество

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский заявил в эфире телемарафона, передает пресс-служба Нацполиции.

"Завтра около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок и безопасность дорожного движения. Основные усилия и наряды будут направлены в культовые сооружения, где будут проходить богослужения, а также в места массового пребывания граждан", - сказал Серединский.

При этом представитель Нацполиции призвал граждан сознательно отнестись к ограничениям, связанным с режимом военного положения.

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