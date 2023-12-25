Общие боевые потери РФ с начала войны – около 353 950 человек (+760 за сутки), 5877 танков, 8347 артсистем, 10919 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 353 950 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.12.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 353 950 (+760) человек,
танков - 5877 (+19) ед.
боевых бронированных машин - 10919 (+31) ед,
артиллерийских систем - 8347 (+33) ед,
РСЗО - 934 (+2) ед,
средства ПВО - 613 (+2) ед,
самолетов - 329 (+2) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6436 (+32),
крылатые ракеты - 1616 (+2),
корабли /катера - 22 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11075 (+53) ед,
специальная техника - 1234 (+5)
Пожалуйста, подождите...
Летовище Морозовськ Ростовської області (УРРМ) підрозділ 559 бап, в/ч 75392 надзвичайна подія (код ЧП022): "відмова о/с від виконання бойового завдання".
Нехай Господь береже наших Воїнів!!!
145!! одиниць техніки, 2! пєпєлаца та 760!! чумардосів.
Арта 35!!, броня 50!!, логістика 53!!
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 5.
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 39 000!
Христос народився! Всім мира та злагоди!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 353 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
Воскресенье 24 декабря 2023г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 355482 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.