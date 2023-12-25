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Новости Война в Украине
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армия РФ (15369) Генштаб ВС (4287) ликвидация (1942) уничтожение (3837)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 353 950 человек (+760 за сутки), 5877 танков, 8347 артсистем, 10919 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,техніка,знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 353 950 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 353 950 (+760) человек,

танков - 5877 (+19) ед.

боевых бронированных машин - 10919 (+31) ед,

артиллерийских систем - 8347 (+33) ед,

РСЗО - 934 (+2) ед,

средства ПВО - 613 (+2) ед,

самолетов - 329 (+2) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6436 (+32),

крылатые ракеты - 1616 (+2),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11075 (+53) ед,

специальная техника - 1234 (+5)

Читайте: В течение 24 декабря ВСУ отразили атаки на 5 направлениях, под Авдеевкой отбиты 25 штурмов, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 353 950 человек (+760 за сутки), 5877 танков, 8347 артсистем, 10919 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА 01
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Топ комментарии
+34
кацапам пакети, усіх Українців вітаю з Різдвом.
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25.12.2023 08:13
+31
літаків - 329 (+2) таки збили ще один вчора
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25.12.2023 08:14
+25
Дякую бійці,відмінна робота.Зі святом.
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25.12.2023 08:14
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кацапам пакети, усіх Українців вітаю з Різдвом.
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25.12.2023 08:13 Ответить
Дякую бійці,відмінна робота.Зі святом.
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25.12.2023 08:14 Ответить
літаків - 329 (+2) таки збили ще один вчора
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25.12.2023 08:14 Ответить
tZEinform

Летовище Морозовськ Ростовської області (УРРМ) підрозділ 559 бап, в/ч 75392 надзвичайна подія (код ЧП022): "відмова о/с від виконання бойового завдання".
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25.12.2023 10:29 Ответить
виснажують Українське ППО кацапськими льотчиками 😱
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25.12.2023 13:29 Ответить
Вітання нашим відважним хлопцям з Різдвом 👍🏼🙏🏼❤️
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25.12.2023 08:17 Ответить
ППО тримають Небо України.
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25.12.2023 08:25 Ответить
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25.12.2023 08:28 Ответить
З Різдвом!
Нехай Господь береже наших Воїнів!!!
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25.12.2023 08:36 Ответить
Дуже гарний Різдвяний подарунок. Слава ЗСУ Ви найкращі !
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25.12.2023 08:39 Ответить
Минув 3592 день москальсько-української війни.
145!! одиниць техніки, 2! пєпєлаца та 760!! чумардосів.
Арта 35!!, броня 50!!, логістика 53!!
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 5.
Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 39 000!
Христос народився! Всім мира та злагоди!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 353 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
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25.12.2023 08:55 Ответить
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25.12.2023 08:59 Ответить
Генерал СВР

Воскресенье 24 декабря 2023г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 355482 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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25.12.2023 09:36 Ответить
Дуже технічний день в ЗСУ, а спецтехніка прямо як закінчення мого номеру телефону - послання з небес. Красно дякую бійцям за свято, всіх з Різдвом Христовим!
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25.12.2023 09:24 Ответить
 
 