Общие боевые потери РФ с начала войны – около 353 950 человек (+760 за сутки), 5877 танков, 8347 артсистем, 10919 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 353 950 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 353 950 (+760) человек,

танков - 5877 (+19) ед.

боевых бронированных машин - 10919 (+31) ед,

артиллерийских систем - 8347 (+33) ед,

РСЗО - 934 (+2) ед,

средства ПВО - 613 (+2) ед,

самолетов - 329 (+2) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6436 (+32),

крылатые ракеты - 1616 (+2),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11075 (+53) ед,

специальная техника - 1234 (+5)

Читайте: В течение 24 декабря ВСУ отразили атаки на 5 направлениях, под Авдеевкой отбиты 25 штурмов, - Генштаб