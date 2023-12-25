ПВО уничтожила 28 "шахедов", 2 авиационные ракеты и 2 истребителя, - Воздушные силы

В ночь на 25 декабря 2023 г. противник атаковал 31 ударным БпЛА типа "Shahed" из районов Чауда, Балаклава – Крым и двумя авиационными ракетами.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 28 ударных БПЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Во время воздушного нападения враг также применил управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. Обе – уничтожены!

Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил также уничтожены два вражеских самолета: один Су-34 – в Донецкой области (о котором сообщали вечером) и один Су-30СМ – над акваторией Черного моря.

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