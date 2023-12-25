ПВО уничтожила 28 "шахедов", 2 авиационные ракеты и 2 истребителя, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 25 декабря 2023 г. противник атаковал 31 ударным БпЛА типа "Shahed" из районов Чауда, Балаклава – Крым и двумя авиационными ракетами.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 28 ударных БПЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей.
Во время воздушного нападения враг также применил управляемую авиационную ракету Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря. Обе – уничтожены!
Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил также уничтожены два вражеских самолета: один Су-34 – в Донецкой области (о котором сообщали вечером) и один Су-30СМ – над акваторией Черного моря.
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Тоді хмари були суцільні - ми з дружиною були на вулиці - за два квартали звідти Я тоді відразу все зрозумів: шерхіт двигунів бомбера і пуск ракет Епіцентр падіння ракет - перехрестя вулиць між будівлями Тобто - була "наводка" по радіомаяку
От довбануті потвори, хфантастики на ніч перерідали.
Такой подвиг, такая (не)мощь руZZкого оружия, а они только скромно объявили результат...
Аж радісно якось!
А Героям Слава, за героїчну роботу!
Бережи Боже наші ЗСУ🙏
Один раз (3 Су-34)- це "випадковість"
Другий раз - (Су-34) - це "співпадіння"
Третій раз (Су-30) - це вже "звичка"
От вони й мовчать! Бо коли звичка - то це вже перетворюється у "систему" А систематичні збиття дуже погано відбиваються на психіці "всехпабедителев"
А на війні правда не спливає роками (а то й десятиліттями)