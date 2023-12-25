Российские десантники продолжают нести потери у Кринок на левобережье Херсонщины, - ISW

Новосформированный 337-й воздушно-десантный полк (104-я дивизия воздушно-десантных войск ВС РФ), продолжает нести потери на юге Херсонской области.

Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

"Мать одного из российских военнослужащих записала видеообращение, в котором сообщила, что недавно во время боев у Крынков была уничтожена вся первая рота 337-го полка.

Женщина добавила, что действующие на этом направлении военнослужащие не имеют эффективного руководства на уровне командиров среднего звена, им не хватает артиллерийской поддержки, и они проводят 20 дней подряд в окопах без воды и других средств обеспечения. Она завершила свое обращение просьбой к российскому командованию не использовать подразделения полка в качестве "пушечного мяса", говорится в сообщении.

В ISW также сообщают, что командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ), генерал-полковник Михаил Теплинский и российское командование ВДВ также сталкиваются с проблемами неповиновения в рядах 104-й дивизии.

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Российское оппозиционное издание Mobilization News распространило видео от 24 декабря, на котором видно, как российский командир наказывает нескольких бойцов новосформированного 345-го полка 104-й дивизии ВДВ за невыполнение его приказов, заставляя их прыгать ночью в яму полностью без одежды.

Подразделения 345-го полка ВДВ действуют под командованием Теплинского в составе российской группировки войск "Днепр", выполняющей боевые задачи на юге Украины. Видеокадры с наказанием бойцов указывают на то, что Теплинский может столкнуться с проблемами неповиновения в результате потерь ВДВ на восточном берегу Днепра или из-за неопытности и недостаточной подготовки солдат и их младших офицеров в этой местности.