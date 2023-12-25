Российские десантники продолжают нести потери у Кринок на левобережье Херсонщины, - ISW
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Новосформированный 337-й воздушно-десантный полк (104-я дивизия воздушно-десантных войск ВС РФ), продолжает нести потери на юге Херсонской области.
Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
"Мать одного из российских военнослужащих записала видеообращение, в котором сообщила, что недавно во время боев у Крынков была уничтожена вся первая рота 337-го полка.
Женщина добавила, что действующие на этом направлении военнослужащие не имеют эффективного руководства на уровне командиров среднего звена, им не хватает артиллерийской поддержки, и они проводят 20 дней подряд в окопах без воды и других средств обеспечения. Она завершила свое обращение просьбой к российскому командованию не использовать подразделения полка в качестве "пушечного мяса", говорится в сообщении.
В ISW также сообщают, что командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ), генерал-полковник Михаил Теплинский и российское командование ВДВ также сталкиваются с проблемами неповиновения в рядах 104-й дивизии.
Российское оппозиционное издание Mobilization News распространило видео от 24 декабря, на котором видно, как российский командир наказывает нескольких бойцов новосформированного 345-го полка 104-й дивизии ВДВ за невыполнение его приказов, заставляя их прыгать ночью в яму полностью без одежды.
Подразделения 345-го полка ВДВ действуют под командованием Теплинского в составе российской группировки войск "Днепр", выполняющей боевые задачи на юге Украины. Видеокадры с наказанием бойцов указывают на то, что Теплинский может столкнуться с проблемами неповиновения в результате потерь ВДВ на восточном берегу Днепра или из-за неопытности и недостаточной подготовки солдат и их младших офицеров в этой местности.
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А ще є просто "незворотні" втрати - вбиті
У 2014 році підрозділи полку брали участь у війні на сході України де вели бої під Іловайськом. У 2022 році брав участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну на київському напрямку, згодом на сході України, під Ізюмом та в районі Попасної.
Вважається однією з елітних частин російських збройних сил.[2][3][4]
Після розпаду СРСР у 1992 році 331-й гвардійський парашутно-десантний полк Радянської армії перейшов до складу Збройних сил Російської Федерації.
У 1992 році залучався до миротворчої місії у Югославії.
У серпні 1993 року переданий з 106-ї повітрянодесантної дивізії до 98-ї повітрянодесантної дивізії.
У 1995 році брав участь у Першій російсько-чеченській війні.
У 1999 році залучався до миротворчої місії у Косово.
У 2001 році брав участь у Другій російсько-чеченській війні.
У 2014 році полк брав участь у російсько-українській війні. За даними британського аналітичного центру RUSI, на основі полку була сформована батальйонно-тактична група, яка брала участь у бойових діях з 11 серпня 2014 року.[5]
Полк був залучений до оточення українських сил під Іловайськом.
24 серпня 2014 року, приблизно о 12:15, артилеристами 2-ї протитанкової батареї 51 ОМБр під командуванням капітана Костянтина Коваля в районі смт. Кутейникове було підбито 2 одиниці БМД-2 331-го парашутно-десантного полку.[6][7] Десантники евакуювалися з бойових машин і сховалися в лісосмузі неподалік. Під час спроби виходу кількома годинами пізніше, 10 десантників 331 ПДП були взяті у полон відділенням розвідників 51 ОМБр під командуванням сержанта Володимира Козака в районі селища Дзеркального, де розміщувався штаб української батальйонно-тактичної групи.[8][9] 26 серпня Міністерство оборони РФ визнало факт потрапляння військових у полон, прокоментуваши, що десантники «перетнули [кордон], ймовірно, випадково на необладнаній, немаркованій ділянці».[10]
За українськими даними, полк був серед тих підрозділів, які порушили домовленість про коридор для виходу українських військових з оточення під Іловайськом. Тоді були розстріляні сотні українських бійців.[2][11]
29-30 серпня 2014 року 10 полонених десантників були обміняні на українських в
2. Не вся підбита техніка знищується остаточно - більшу частину відтягують в тил і частину відновлюють в ремонтних бригадах.
Так, як і в ЗСУ - працюють ремонтні команди в ближньому тилу, працюють танкоремонтні заводи в Україні, частина техніки вивозиться в Польшу/Чехію і ремонтується на тамтешніх заводах. Сам бачив, як відновлені Паладіни тягають на степдеках.