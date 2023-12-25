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Новости Война в Украине
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Российские десантники продолжают нести потери у Кринок на левобережье Херсонщины, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,лівобережжя

Новосформированный 337-й воздушно-десантный полк (104-я дивизия воздушно-десантных войск ВС РФ), продолжает нести потери на юге Херсонской области.

Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

"Мать одного из российских военнослужащих записала видеообращение, в котором сообщила, что недавно во время боев у Крынков была уничтожена вся первая рота 337-го полка.

Женщина добавила, что действующие на этом направлении военнослужащие не имеют эффективного руководства на уровне командиров среднего звена, им не хватает артиллерийской поддержки, и они проводят 20 дней подряд в окопах без воды и других средств обеспечения. Она завершила свое обращение просьбой к российскому командованию не использовать подразделения полка в качестве "пушечного мяса", говорится в сообщении.

В ISW также сообщают, что командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ), генерал-полковник Михаил Теплинский и российское командование ВДВ также сталкиваются с проблемами неповиновения в рядах 104-й дивизии.

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Российское оппозиционное издание Mobilization News распространило видео от 24 декабря, на котором видно, как российский командир наказывает нескольких бойцов новосформированного 345-го полка 104-й дивизии ВДВ за невыполнение его приказов, заставляя их прыгать ночью в яму полностью без одежды.

Подразделения 345-го полка ВДВ действуют под командованием Теплинского в составе российской группировки войск "Днепр", выполняющей боевые задачи на юге Украины. Видеокадры с наказанием бойцов указывают на то, что Теплинский может столкнуться с проблемами неповиновения в результате потерь ВДВ на восточном берегу Днепра или из-за неопытности и недостаточной подготовки солдат и их младших офицеров в этой местности.
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Топ комментарии
+10
От ****.Не проблема в ******* і ваших баняках,а проблема в неефективному командуванні..((
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25.12.2023 09:06
+7
як казав один хлопець: "Перемога буде за Україною, я знаю , я узнавав..."
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25.12.2023 09:15
+3
"Російські десантники" 🤣
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25.12.2023 09:04
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"Російські десантники" 🤣
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25.12.2023 09:04 Ответить
От ****.Не проблема в ******* і ваших баняках,а проблема в неефективному командуванні..((
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25.12.2023 09:06 Ответить
і цю срану десантуру тримають Василь з Петром!
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25.12.2023 09:08 Ответить
як казав один хлопець: "Перемога буде за Україною, я знаю , я узнавав..."
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25.12.2023 09:15 Ответить
Для ***** це все "санітарниє патєрі".
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25.12.2023 09:17 Ответить
"Санитарні" - це поранені Вони діляться на "зворотні" та незворотні" Зворотніх можна вилікувать та знову у бій послать А "незворотні санітарні " - інваліди
А ще є просто "незворотні" втрати - вбиті
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25.12.2023 09:45 Ответить
331-й гвардійський парашутно-десантний ударний Костромський полк (331 ПДП, в/ч 71211)[1] - формування Повітрянодесантних військ Збройних сил Російської Федерації чисельністю у полк. Дислокується у м. Кострома. Входить до складу 98-ї повітрянодесантної дивізії Західного військового округу.

У 2014 році підрозділи полку брали участь у війні на сході України де вели бої під Іловайськом. У 2022 році брав участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну на київському напрямку, згодом на сході України, під Ізюмом та в районі Попасної.

Вважається однією з елітних частин російських збройних сил.[2][3][4]

Після розпаду СРСР у 1992 році 331-й гвардійський парашутно-десантний полк Радянської армії перейшов до складу Збройних сил Російської Федерації.

У 1992 році залучався до миротворчої місії у Югославії.

У серпні 1993 року переданий з 106-ї повітрянодесантної дивізії до 98-ї повітрянодесантної дивізії.

У 1995 році брав участь у Першій російсько-чеченській війні.

У 1999 році залучався до миротворчої місії у Косово.

У 2001 році брав участь у Другій російсько-чеченській війні.



У 2014 році полк брав участь у російсько-українській війні. За даними британського аналітичного центру RUSI, на основі полку була сформована батальйонно-тактична група, яка брала участь у бойових діях з 11 серпня 2014 року.[5]

Полк був залучений до оточення українських сил під Іловайськом.

24 серпня 2014 року, приблизно о 12:15, артилеристами 2-ї протитанкової батареї 51 ОМБр під командуванням капітана Костянтина Коваля в районі смт. Кутейникове було підбито 2 одиниці БМД-2 331-го парашутно-десантного полку.[6][7] Десантники евакуювалися з бойових машин і сховалися в лісосмузі неподалік. Під час спроби виходу кількома годинами пізніше, 10 десантників 331 ПДП були взяті у полон відділенням розвідників 51 ОМБр під командуванням сержанта Володимира Козака в районі селища Дзеркального, де розміщувався штаб української батальйонно-тактичної групи.[8][9] 26 серпня Міністерство оборони РФ визнало факт потрапляння військових у полон, прокоментуваши, що десантники «перетнули [кордон], ймовірно, випадково на необладнаній, немаркованій ділянці».[10]

За українськими даними, полк був серед тих підрозділів, які порушили домовленість про коридор для виходу українських військових з оточення під Іловайськом. Тоді були розстріляні сотні українських бійців.[2][11]

29-30 серпня 2014 року 10 полонених десантників були обміняні на українських в
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25.12.2023 09:42 Ответить
іх вже в 5й раз відновили там вже зека бігають
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25.12.2023 10:37 Ответить
Й танків знищили більше,ніж їх взагалі було.
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25.12.2023 09:52 Ответить
1. танків в засрашці на зберіганні ще десяток тисяч. Потроху відновлюють - заводи працюють в 3 зміни. Хоча потік і зменшується поступово - що могли відновити швидко, вже давно на фронті побито. Тому ще торік почали знімати зі зберігання хоч якось працюючі Т-55.
2. Не вся підбита техніка знищується остаточно - більшу частину відтягують в тил і частину відновлюють в ремонтних бригадах.

Так, як і в ЗСУ - працюють ремонтні команди в ближньому тилу, працюють танкоремонтні заводи в Україні, частина техніки вивозиться в Польшу/Чехію і ремонтується на тамтешніх заводах. Сам бачив, як відновлені Паладіни тягають на степдеках.
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25.12.2023 11:27 Ответить
Щоб не було "потєрь", треба сидіти на своїх болотах, а не пертися вбивати "хахлов".
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25.12.2023 11:35 Ответить
Мавзолейных Обезьян кремлевского Вермахта никогда никто не считал... для них это мусор...,как говорил йося Джугашвили... смерть одного человека,трагедия..., смерть миллионов краснопузых баранов...просто статистика ...👺🐒🏴‍☠️🦍👹☠️💥
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25.12.2023 11:38 Ответить
 
 