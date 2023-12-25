Из-за санкций иностранные акционеры приостановили участие в крупнейшем газовом проекте РФ - "Арктик СПГ-2"

Стало известно, что иностранные акционеры российского проекта "Арктик СПГ-2" - французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC из-за санкций отказались от своих обязанностей по финансированию и контрактам и объявили форс-мажор относительно участия в проекте.

Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ", информрует Цензор.НЕТ.

Это может привести к тому, что "Арктик СПГ-2" лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а российская нефтедобывающая компания "Новатек" будет вынуждена самостоятельно финансировать проект.

При этом в России критически встает вопрос о наличии танкеров ледового класса для вывоза СПГ.

По данным издания, судоверфь "Звезда" задерживает поставку танкеров. И по меньшей мере в 2024 году в России надеются на иностранные танкеры, рассчитывающие получить из иностранных верфей.

Кроме того, пока "Арктик СПГ-2" вынужден будет продавать газ на спотовом рынке.

Отметим, что 2 ноября проект "Арктик СПГ-2" попал в список санкций США.