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Из-за санкций иностранные акционеры приостановили участие в крупнейшем газовом проекте РФ - "Арктик СПГ-2"

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

новатек

Стало известно, что иностранные акционеры российского проекта "Арктик СПГ-2" - французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC из-за санкций отказались от своих обязанностей по финансированию и контрактам и объявили форс-мажор относительно участия в проекте.

Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ", информрует Цензор.НЕТ

Это может привести к тому, что "Арктик СПГ-2" лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а российская нефтедобывающая компания "Новатек" будет вынуждена самостоятельно финансировать проект.

При этом в России критически встает вопрос о наличии танкеров ледового класса для вывоза СПГ.

По данным издания, судоверфь "Звезда" задерживает поставку танкеров. И по меньшей мере в 2024 году в России надеются на иностранные танкеры, рассчитывающие получить из иностранных верфей.

Кроме того, пока "Арктик СПГ-2" вынужден будет продавать газ на спотовом рынке.

Отметим, что 2 ноября проект "Арктик СПГ-2" попал в список санкций США.
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вся суть цих "рішучих дій" інвесторів полягає в слові "призупинили". тобто ніхто не збирається розривати зв'язки з **********. захід досі сподівається на відновлення економічних дружніх стосунків
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25.12.2023 10:12 Ответить
Таки да! Урвать себе кусочек по вкуснее!
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25.12.2023 11:15 Ответить
- А китайцы бегут?
- Все бегут.....
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25.12.2023 10:24 Ответить
Все бегут и яйца тоже...
Покидают магазины-
Может яйцами положат-
Эрдоган и даж грузины...
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25.12.2023 10:45 Ответить
Кацапский проект "СаПоГа - два"
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25.12.2023 16:37 Ответить
 
 