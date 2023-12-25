Россия никогда не сможет уничтожить Украину. 2024 год - год продолжения борьбы, - Буданов
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Кремлю никогда не удастся реализовать план по уничтожению Украины.
Об этом в рождественском поздравлении сообщил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.
"Кремлевский оккупационно-террористический режим никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению нашей государственности, наших традиций и идентичности. Украинцы – сильная нация, которая способна преодолеть все на пути к своей свободе и независимости", - говорится в сообщении.
Буданов добавил, что следующий год будет годом продолжения жесткой борьбы, героизма и мужества украинских защитников.
"Украинцы – сильная нация, которая способна преодолеть все на пути к своей свободе и независимости. И встретим мы его, нанося сокрушительное поражение россиянам ради освобождения родной земли", - подчеркнул глава ГУР.
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"Ви, народе український воюйте, боріться і далі, а ми тут ще трохи в кріслах посидимо, і у вас не буде часу задавати нам різні незручні питання. І відмобілізуємо вас ще стільки, скільки самі захочемо". І жодне з них навіть не заїкається про те, як вибудувати нову стратегію, вивести війну з глухого кута, як забезпечити фронт усім необхідним і т. д. Звісно ж, так легше..
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