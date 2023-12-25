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Новости Война в Украине
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Россия никогда не сможет уничтожить Украину. 2024 год - год продолжения борьбы, - Буданов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буданов

Кремлю никогда не удастся реализовать план по уничтожению Украины.

Об этом в рождественском поздравлении сообщил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Кремлевский оккупационно-террористический режим никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению нашей государственности, наших традиций и идентичности. Украинцы – сильная нация, которая способна преодолеть все на пути к своей свободе и независимости", - говорится в сообщении.

Буданов добавил, что следующий год будет годом продолжения жесткой борьбы, героизма и мужества украинских защитников.

"Украинцы – сильная нация, которая способна преодолеть все на пути к своей свободе и независимости. И встретим мы его, нанося сокрушительное поражение россиянам ради освобождения родной земли", - подчеркнул глава ГУР.

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Топ комментарии
+34
бАданов знову вангує......
Кави напився на березі Ялти і тепер не спиться!
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25.12.2023 10:25
+31
Цікаво чи хоч один розвідник в історії стільки триндів як він? Всюди клоунада і профанація
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25.12.2023 10:34
+30
Поповнюється "******** словник українського "Новоязу":
"Будановщина" - безвідповідальне теліпання язиком!
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25.12.2023 10:36
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бАданов знову вангує......
Кави напився на березі Ялти і тепер не спиться!
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25.12.2023 10:25 Ответить
Каву подоляк мав пити...
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25.12.2023 10:42 Ответить
Він так і просе ну добавте хоч трохи рейтенгу.
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25.12.2023 10:25 Ответить
"начальник української військової розвідки" - РЕДАКТОРИ !!!! його посада так називається????????
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25.12.2023 10:28 Ответить
Його посада називається: "генерал -пздабол".
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25.12.2023 10:36 Ответить
Генштаб і ЗСУ,насправді,позбавлені такого необхідного інструменту як військова розвідка-"шоу-трупа Буданова" працює на інформаційне забезпечення амбіцій й політичних "хотілок" влади,відтак,тихої,прихованої,непублічної діяльності на потреби ЗСУ практично не існує! Шоу,шум,"відосики","картинка"-все як ******* і Зеленський і Буданов!
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25.12.2023 11:19 Ответить
Стиль такий, наче писали в політбюро. В кінці лиш не вистачає "ура таваріщі".
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25.12.2023 10:27 Ответить
А мене цікавить думка товариша Баканова. Що він на це дума?
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25.12.2023 10:28 Ответить
Зараз напевно десь на лижах в Альпах. Як і рєзнікови і тд. Вішали народу на вуха знатно. Тепер хай інші вішають.
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25.12.2023 10:31 Ответить
О давненько не радовал нас предсказаниями
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25.12.2023 10:30 Ответить
сьогодні жінка Гогіашвіллі чергова по засиранню мізків...
десь завинила що на свята поставили відбувати...
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25.12.2023 10:30 Ответить
Ось воно як
після Кави в Криму...
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25.12.2023 10:32 Ответить
"2-3 роки..."
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25.12.2023 10:32 Ответить
Час різдвяних казок від Кирила)
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25.12.2023 10:34 Ответить
Дивлячись скільки українських чоловіків працює в Польщі, Німеччині і щодня різними шляхами тікають з країни виникають великі сумніви у висновках пана Буланова. На жаль.
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25.12.2023 10:34 Ответить
Цікаво чи хоч один розвідник в історії стільки триндів як він? Всюди клоунада і профанація
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25.12.2023 10:34 Ответить
Та заткни ти вже пиз*ак, патякало
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25.12.2023 10:35 Ответить
Чудово ці всі "владні" і "слуги" собі влаштувалися.
"Ви, народе український воюйте, боріться і далі, а ми тут ще трохи в кріслах посидимо, і у вас не буде часу задавати нам різні незручні питання. І відмобілізуємо вас ще стільки, скільки самі захочемо". І жодне з них навіть не заїкається про те, як вибудувати нову стратегію, вивести війну з глухого кута, як забезпечити фронт усім необхідним і т. д. Звісно ж, так легше..
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25.12.2023 10:35 Ответить
Не штурмувати, а визволяти.
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25.12.2023 10:47 Ответить
За кого у другому турі 2010 голосував?
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25.12.2023 11:08 Ответить
Ти це до кого?
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25.12.2023 10:46 Ответить
Поповнюється "******** словник українського "Новоязу":
"Будановщина" - безвідповідальне теліпання язиком!
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25.12.2023 10:36 Ответить
Таких людей дуже багато. Навіть на містечкові рівні. ******* гуманітарку, гроші на тендерах і тд. Про вищі рівні і говорити нічого.
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25.12.2023 10:50 Ответить
Ну да,если бы у нас разведкой керовали не болваны вбрасывающие банальные тексты через тосты-поздравления,а профи,которые могли бы рапознать очевидные планы врага на вторжение и подготовить армию и общество,то все у нас было бы хорошо.
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25.12.2023 10:41 Ответить
Хм, то це йому д'єрмак дозволив таке казати? Оманські договорняки іншого вимагають!
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25.12.2023 10:42 Ответить
ніколи цей зелений цирк не зупиниться...
рот наше все...
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25.12.2023 10:42 Ответить
Легко бути мужнім героєм десь у бункері в столиці.
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25.12.2023 10:43 Ответить
Ну,на три своих генеральских звания наванговал, четвертое в процессе...
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25.12.2023 10:45 Ответить
Б'ємся.. головне с голоду не подохнути..
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25.12.2023 10:46 Ответить
Скільки ще протягти зможеш?
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25.12.2023 10:48 Ответить
Кажу не так за себе, як за Державу..
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25.12.2023 10:51 Ответить
Накатил коньячку, и вещает!
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25.12.2023 10:52 Ответить
Надоел этот пустой гон, как в пословице про того петуха, главное прокукарекать а там хоть не рассветай.
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25.12.2023 10:55 Ответить
москали точно не уничтожат, а вот НЕТРЯПКА и слуги народа...
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25.12.2023 10:56 Ответить
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25.12.2023 10:58 Ответить
Кирило Буданга, таролог нумеролог та астролог . Прогноз на 2024 рік ...
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25.12.2023 11:00 Ответить
Так...шашликів наїлися ...кави напилися...вдосталь...тепер на часі"супермобілізація"...
щось нове вже придумати важко...?
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25.12.2023 11:04 Ответить
И в новых плавках на ЮБК покупались.
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25.12.2023 11:14 Ответить
Плавки сдал, шпрехшталмейстер?
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25.12.2023 11:13 Ответить
Якщо війна буде ще продовжуватися декілька років то в перспективі на Україні можна ставити хрест,наслідки для нації і держави будуть катастрофічними, демографія,економіка і так далі будуть жахливими
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25.12.2023 11:37 Ответить
Когда дурак отрывает пасть,это пол Беды,беда приходит когда 73% за него кукарекают..., типа Хуже не будет,я вам ничего не должен,моя разведка лучше Моссада и ЦРУ... войны не будет... готовим шашлыки на 9 мая ...продолжение следует Пані та Панове...
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25.12.2023 11:51 Ответить
як добре , коли хтось не відкриває свій хлєбальник .
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25.12.2023 12:01 Ответить
розвідник ти наш потужний ...
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25.12.2023 12:19 Ответить
а я вірю Буданову. Бо ми звільнили Крим ще навесні 2023, до взяття Москви лишилось 3 дня.
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25.12.2023 12:21 Ответить
Кем он работает, пресс-секретарем?
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25.12.2023 12:24 Ответить
заступник у заступника дЄрмака, по політології......
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25.12.2023 18:12 Ответить
після словесного буданівського звільнення Криму до кінця 23 року ,плавно переходимо у 24 рік словесним буданівським продовженням жорсткої боротьби, героїзму та мужності українських захисників (звільнення Криму поки що ,відходить на план десятий)
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25.12.2023 12:27 Ответить
Провідєц, твою мать
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25.12.2023 12:42 Ответить
циркова вкнга закрий свій рот, ми вже й ялинку в Криму відгуляли і каву в Ялті попили, йди нах зі своїм цирком.
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25.12.2023 12:54 Ответить
Це якась пошесть в нашої влади. Чи навмисно підбирають брехунів,піарщиків, базік,до влади,чи просто пришло покоління повних неучів Розвідка --має право говорити .тільки через роки після проведених операцій. А ГОЛОВНА ЇХ ЗАДАЧА__ПОПЕРЕДИТИ ПРО НЕБЕЗПЕКУ, Чи ГРУ замилює око своєї напрофеесійності,яку вона показала до 2022р,"проспавши" всі плани рашки .яка напала на УКРАЄНУ.
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25.12.2023 13:17 Ответить
Ця влада геть уся така. Клоуни, які не віддупляють , що взагалі робити у політиці, у геополітиці, і як керувати державою. Ці slsjnb (або зрадники) купилися на Оман і привели війну в країну, потакаючи забаганкам *****. Тому й маємо такий хтонічний п*здець.
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25.12.2023 13:31 Ответить
*ідіоти
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25.12.2023 13:32 Ответить
А цей буданов якщо, навіть, мовчатиме, то розумним здаватися не буде!
Який з балабола може бути розвідник?
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25.12.2023 15:00 Ответить
Навіщо тоді напередодні русня йому оприлюднила заочно кримінальне покарання ?
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25.12.2023 15:23 Ответить
Якшо ти, гнида, не перестанеш відпускати "знаменитих розвідників" у европейску розвідку.
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25.12.2023 15:23 Ответить
БУДАНОВ ТЕЖ *****

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25.12.2023 15:26 Ответить
Країна повинна знати своїх "хєроїв".
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25.12.2023 17:22 Ответить
Що можна сказати, цей політик і військовий мабуть ще ні разу не обманув нарід?
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25.12.2023 16:40 Ответить
ХОРОШО СКАЗАЛ !!! ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ КИЕВЛЯНИН !!!
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26.12.2023 07:13 Ответить
 
 