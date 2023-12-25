Большинство украинцев проголосовали бы за Чорновила, а не за Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991 году, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Среди респондентов, действительно в 1991 году имевших право голоса, 81% проголосовали бы за Вячеслава Чорновила и 10% - за Леонида Кравчука, если бы могли вернуться в 1991 год.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 29 ноября-9 декабря 2023 года, информирует Цензор.НЕТ.

В декабре 2023 года социологи поинтересовались у респондентов, а за кого из двух основных кандидатов они сейчас отдали бы голос, если бы оказались в 1991 году (для упрощения спрашивали только о Л. Кравчуке и В. Чорновиле).

"Среди нынешних украинцев сейчас бы 74% проголосовали за В. Чорновила, а за Л. Кравчука отдали бы свой голос 13%. В пересчете к тем, кто голосовал бы и определился с выбором, 86% голосов было бы подано за В. Чорновила, 14% - за Л. Кравчука. В частности, среди респондентов, которые действительно в 1991 году имели право голоса (сейчас это люди в возрасте 50 лет и старше) 81% проголосовали бы за В. Чорновила и 10% - за Л. Кравчука", - отмечают в КМИС.

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Во всех регионах большинство населения проголосовало бы за В. Чорновила. Относительно больше всего – на Западе (86% среди всех респондентов) и в Центре (80%). В то же время на Юге 58% среди всех респондентов поддержали бы В. Чорновила (Л. Кравчука – 17%), на Востоке – 63% (Л. Кравчука – 28%).