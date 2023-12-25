С Орбаном будем говорить о широком спектре наших отношений, - замглавы ОП Жовква
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном будет обсуждаться широкий спектр двусторонних отношений.
Об этом сказал в интервью "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.
"О наших двусторонних отношениях – а это широкий спектр и он не сводится к вопросам нацменьшинств", – сказал он, отвечая на вопрос, о чем могут быть переговоры.
"Напомню, что был принят рамочный закон в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Затем, по требованию Венецианской комиссии, мы имплементировали все кроме одной рекомендации", - отметил он.
"Можем говорить об экономике, можем говорить о транзите между соседними государствами. Мы, безусловно, подготовим этот визит и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано", - подчеркнул Жовква.
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Всмак папіздєть - нашефсьо!
два роки тому хтось хотів заглянути ***** в очко
тепер з ************** хочуть домовитись
тактика та стратегія, *****
вигулюєдресує Ваву-Бубу...
Які ж курва, вони мають повноваження, окрім туалетного паперу та олівців із оргтехнікою???
Это очень серьезный человек
он отвечает на Банковой за туалетную бумагу и своевременную заточку карандашей
Як не свєзло жовкві бути Чєловєком-пароходом, то косить під місто 😂👍
Дріб'язковий чоловічок, якого не обирав ні народ, ні Рада, веде іноземні справи.
Де Мін. іноземних справ?
Де кулєба?
Там вже всі вмерли від ЗЄльоной тоски?👿
корабельний сосен корнієнко має заборонити виїзд!
Цього року блаЗЕні, що ідентифікують себе як шоуменів, зробили неможливе -провалили інформаційну війну!
А вас блин даже на Бесарабке любая торговка на* пошлет!
Но ****ь нужно с важным видом пузыри соплей из носа пустить, шоб лохторат порадовать...
З ним же, на відміну від інших лідерів ЄС можливо зробити багать МУТНИХ СХЕМ! що би грошенятами наважитися.
Але ж ''Пороха'' туди не пустили. А цих пускають. Альооо СБУ, там кацапське ІПСО -цих ''тожє нє пущать''!!!
Тут вже все "по накатаній"