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Новости Политика Украины
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Виктор Орбан (224) Жовква Игорь (125)

С Орбаном будем говорить о широком спектре наших отношений, - замглавы ОП Жовква

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

орбан

В ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном будет обсуждаться широкий спектр двусторонних отношений.

Об этом сказал в интервью "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.

"О наших двусторонних отношениях – а это широкий спектр и он не сводится к вопросам нацменьшинств", – сказал он, отвечая на вопрос, о чем могут быть переговоры.

"Напомню, что был принят рамочный закон в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Затем, по требованию Венецианской комиссии, мы имплементировали все кроме одной рекомендации", - отметил он.

Читайте: Орбан о 50 млрд помощи Украине: Лидеры стран ЕС должны решить этот вопрос вне бюджета Евросоюза

"Можем говорить об экономике, можем говорить о транзите между соседними государствами. Мы, безусловно, подготовим этот визит и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано", - подчеркнул Жовква.
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Топ комментарии
+20
Хто такий Жовква? Чєлавєк-горад? Ким вибраний? Ким уповноважений на здійсненя зовнішньо-політичних відносин? Чому обраному украхнськими виборцями на загальнонаціонпльних виборах народному депутату ВРУкраїни з Орбаном звстрічатися не можна, а якомусь заступнику зав.канцелярії Зєлєнского можна? Ах, да! СБУ!!! Як там стосовно кацапського ІПСО???!
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25.12.2023 12:05
+12
кожна дупа із ОПи мусить щось пропердіти, бо їхній шеф вже у печінках притомних українців та не має часу бо вигулюєдресує Ваву-Бубу...

Які ж курва, вони мають повноваження, окрім туалетного паперу та олівців із оргтехнікою???
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25.12.2023 12:05
+10
А хто такий цей замзавхоза Жовква?
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25.12.2023 12:05
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Про широкий спектр смаків паприки
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25.12.2023 11:53 Ответить
А може простіше - дати писти??
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25.12.2023 11:57 Ответить
Авжеж!
Всмак папіздєть - нашефсьо!
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25.12.2023 12:00 Ответить
А трубу з газом ніяк не можна на "профілактику"на пару тижнів?Кажуть в холоді думається краще...
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25.12.2023 12:02 Ответить
це не по ОПовськи
два роки тому хтось хотів заглянути ***** в очко
тепер з ************** хочуть домовитись
тактика та стратегія, *****
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25.12.2023 14:04 Ответить
гниди через шістку ведуть переговори...
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25.12.2023 12:04 Ответить
кожна дупа із ОПи мусить щось пропердіти, бо їхній шеф вже у печінках притомних українців та не має часу бо вигулюєдресує Ваву-Бубу...

Які ж курва, вони мають повноваження, окрім туалетного паперу та олівців із оргтехнікою???
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25.12.2023 12:05 Ответить
Щось мені здається, що оті олівці, туалетний папір для великих срак та оргтехніка не за їх власні кошти придбані та ще й з корупційною складовою. АРХ М
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26.12.2023 03:01 Ответить
А хто такий цей замзавхоза Жовква?
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25.12.2023 12:05 Ответить
ніхто і звати його ніяк......
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25.12.2023 13:23 Ответить
Хто такий Жовква? Чєлавєк-горад? Ким вибраний? Ким уповноважений на здійсненя зовнішньо-політичних відносин? Чому обраному украхнськими виборцями на загальнонаціонпльних виборах народному депутату ВРУкраїни з Орбаном звстрічатися не можна, а якомусь заступнику зав.канцелярії Зєлєнского можна? Ах, да! СБУ!!! Як там стосовно кацапського ІПСО???!
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25.12.2023 12:05 Ответить
Шсь видать зрозумів і втекти хоче раніше за всіх. Він як сирота на Банковій повинен бути самим хитрожопим!
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25.12.2023 12:32 Ответить
зря Вы так
Это очень серьезный человек
он отвечает на Банковой за туалетную бумагу и своевременную заточку карандашей
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25.12.2023 12:35 Ответить
Зачьот, пане Ростиславе!
Як не свєзло жовкві бути Чєловєком-пароходом, то косить під місто 😂👍
Дріб'язковий чоловічок, якого не обирав ні народ, ні Рада, веде іноземні справи.

Де Мін. іноземних справ?
Де кулєба?
Там вже всі вмерли від ЗЄльоной тоски?👿
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25.12.2023 13:32 Ответить
переглядав вчора ютуб та запам'ятався вислів, щодо перемовин дЄрмака у США, замість міністра іноземних справ (забув саме з ким, можливо, державним секретарем США)... Так от, теза: "Зеленський, підвищив дЄрмака до дипломата, але цим, принизив держсекретаря до рівня завхозу... " Ржемо й далі, какая разницей.
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25.12.2023 14:10 Ответить
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25.12.2023 17:24 Ответить
перенаправте послицю з Болгаріі до Угорщіни - результат гарантований!
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25.12.2023 12:08 Ответить
пацани і пацанкі в курсі
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25.12.2023 12:35 Ответить
еге, ж і ю.горбунова, хай зніме серіал про дюймовочку та жабу😂
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25.12.2023 13:34 Ответить
Ці перемовини - лише легітимізація підлоти мадярської мерзоти. Просто крутіть туди-сюди краник на "Дружбі" замість перемовин - хоч якесь пуття буде.
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25.12.2023 12:11 Ответить
кацапське ІПСО
корабельний сосен корнієнко має заборонити виїзд!
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25.12.2023 12:11 Ответить
Альо, СБУ! Тут московитьске ІПСО розганяють! При чому якийсь "турист" (по Данілову).
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25.12.2023 12:13 Ответить
Нічого вони з цим московським васалом не вирішать ...приклад ОТіПі банку є показовим...дипломатія кварталу провальна на всих напрямках...
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25.12.2023 12:26 Ответить
що для когось провальне, кимось, справедливо вважається- успішно втіленим.
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25.12.2023 12:33 Ответить
Чому ж тільки дипломатія?
Цього року блаЗЕні, що ідентифікують себе як шоуменів, зробили неможливе -провалили інформаційну війну!
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25.12.2023 13:04 Ответить
Гребаная хуцпа! З Орбаном может говорить только Жан Мишель, а еще лучше - колбаса Шольц!
А вас блин даже на Бесарабке любая торговка на* пошлет!
Но ****ь нужно с важным видом пузыри соплей из носа пустить, шоб лохторат порадовать...
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25.12.2023 12:27 Ответить
Нічого кращого в "зеленій" дипломатії, ніж переговори віч-на-віч, котрі приносять шкоду Україні і її народу "зеленою владою" не придумано"
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25.12.2023 12:29 Ответить
А можно спросіть, шо думає прибиральниця "дамських кімнат" де пудрять носики на Банковій, тьотя Фая? Вона бачіть оту усю движню беспосередньо зсередини вживу і щоденно! Навіть запах тієї боротьби відчуває! Стрим битві за Україну (чи за її гаманець)...
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25.12.2023 12:31 Ответить
"Кожен з нас дипломат"
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25.12.2023 12:31 Ответить
Госкорпорація "ГлавСмех"...
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25.12.2023 21:23 Ответить
Яка різниця, що Орбан постійно заважає Україні та вставляє палиці у колеса?
З ним же, на відміну від інших лідерів ЄС можливо зробити багать МУТНИХ СХЕМ! що би грошенятами наважитися.
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25.12.2023 12:31 Ответить
про що з ними говорити, якщо у ФСБ є компромат на Орбана, де він смокче *** у мужика...
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25.12.2023 12:42 Ответить
про офшори та капітуляцію?
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25.12.2023 12:43 Ответить
Нужно просто заглянуть ему в глаза, и сойтись где-то посредине.
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25.12.2023 12:48 Ответить
путін з орбаном разом трахали хлопчиків - про що з ним говорити? він буде покривати свого товариша до самого пекла.
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25.12.2023 12:49 Ответить
А що Зеленський в цей час робив ? На роялі грав ?
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25.12.2023 13:53 Ответить
Нуу, якщо туди ОПа влізе то всьо-каюк, все що лишилося по*єрачать!
Але ж ''Пороха'' туди не пустили. А цих пускають. Альооо СБУ, там кацапське ІПСО -цих ''тожє нє пущать''!!!
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25.12.2023 12:49 Ответить
Клінінг-супервайзер Єрмак вже обговорював з колегами у США місяць тому широкий спектр питань, вовчика у каптьорці замкнувши
Тут вже все "по накатаній"
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25.12.2023 13:00 Ответить
А голобородько где,снова нанюхался?
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25.12.2023 13:02 Ответить
Тобто прем'єр-міністра у нас в країні не існує, вести переговори буде якийсь незрозумілий хрін без повноважень? Цей напереговорить... Мда, рівень компетенції маладой чесной каманди крєпчаєт щодня...
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25.12.2023 13:19 Ответить
Дивним чином перед якимось важливими для України подіями всі один наперед одного рвуться "пагаваріть" з довіреними особами кремлядського тирана путлєра, то Па-рошенкі перед голосуванням у сенаті США допомоги Україні, то Zeлупень десь по латинським америкам, то його свита перед поставкою Україні F-16. Думаю нікому не варто нагадувати як Zeлупень "пагаваріл" з патрушевим в Омані перед повномасштабним вторгненням, чи в Гомелі перед здачею двох АЕС.
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25.12.2023 13:35 Ответить
А що 4 роки до цього часу робили ? Наввипередки намагалися кожній догодити Путлеру?
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25.12.2023 13:51 Ответить
Просто нагадаю, Жовква був заступником у Каськіва, а той був ставленик Льовочкіна…
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25.12.2023 14:09 Ответить
І ОП (жопва) не боїться стати жертвою прорашистського впливу орбана?
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25.12.2023 14:50 Ответить
Після спілкування з Ердоганом, та посильним Абрамовичем, Орбан везе план перемовин до Зельоного.
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25.12.2023 16:13 Ответить
 
 