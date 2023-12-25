Враг не оставляет попыток зайти в Авдеевку, не считаясь с потерями, – начальник ГВА Барабаш

Российские захватчики пытаются захватить Авдеевку, окружить ее.

Об этом в эфире Еспресо рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, информирует Цензор.НЕТ.

"На нашем направлении, к сожалению, очень горячо. Враг не оставляет попыток зайти в город, окружить город. Противник не считает ни личный состав, ни технику, то есть пытается выполнить любой ценой поставленную перед ними задачу. До 14 декабря им не удалось это сделать, к Новому году тоже не удастся, я уверен, до их псевдовыборов на болотах захватчики также не смогут взять Авдеевку. У меня сомнений на этот счет нет", - подчеркнул Барабаш.

За прошедшие сутки потери врага составляли 50 человек убитыми, еще 100 получили ранения. Также ВСУ уничтожили и повредили пару десятков вражеской техники.

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"Для оккупантов Авдеевская мясорубка работает на полную мощность. У меня есть внутреннее ощущение, что они на Авдеевке не то что зубы сломают, но и у них позвоночник надломится. Я очень хочу, чтобы на Авдеевке был перелом не только их позвоночника, а в этой войне. Почему-то мне кажется, что так оно будет", - сказал Барабаш.