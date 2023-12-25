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Новости Война в Украине
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Враг не оставляет попыток зайти в Авдеевку, не считаясь с потерями, – начальник ГВА Барабаш

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

авдіївка

Российские захватчики пытаются захватить Авдеевку, окружить ее.

Об этом в эфире Еспресо рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, информирует Цензор.НЕТ.

"На нашем направлении, к сожалению, очень горячо. Враг не оставляет попыток зайти в город, окружить город. Противник не считает ни личный состав, ни технику, то есть пытается выполнить любой ценой поставленную перед ними задачу. До 14 декабря им не удалось это сделать, к Новому году тоже не удастся, я уверен, до их псевдовыборов на болотах захватчики также не смогут взять Авдеевку. У меня сомнений на этот счет нет", - подчеркнул Барабаш.

За прошедшие сутки потери врага составляли 50 человек убитыми, еще 100 получили ранения. Также ВСУ уничтожили и повредили пару десятков вражеской техники.

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"Для оккупантов Авдеевская мясорубка работает на полную мощность. У меня есть внутреннее ощущение, что они на Авдеевке не то что зубы сломают, но и у них позвоночник надломится. Я очень хочу, чтобы на Авдеевке был перелом не только их позвоночника, а в этой войне. Почему-то мне кажется, что так оно будет", - сказал Барабаш.
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25.12.2023 12:29 Ответить
ванга 3 - внутрішне відчуття....
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25.12.2023 12:31 Ответить
Так це ж добре, втрати ворога рано чи пізно змусять їх порахувати.
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25.12.2023 12:52 Ответить
Ні. У них так не працює лайно там, де має бути мозок.
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25.12.2023 12:59 Ответить
Українці повинні зрозуміти, що за кацапською логікою чим більше втрат, тим для них героїчніша їхня армія і переможніша війна. Досить вже рапортувати скільки їх накосили. Треба лише вважати на втрати ЗСУ і радикально їх зменшувати за рахунок технологій, а не за рахунок тотальної мобілізації. Ми повинні бути розумнішими і хитрішими за ворога! Тільки так переможемо.
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25.12.2023 12:58 Ответить
 
 