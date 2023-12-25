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Новости Война в Украине
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Таврия (116) боевые действия (1975) Штупун (80)

Россияне начали сдаваться в плен группами и отказываются участвовать в штурмах, - Силы обороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Оккупанты все чаще отказываются участвовать в штурмовых действиях на фронте, сдаются в плен группами.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковника Александр Штупун, информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Есть информация о все большем количестве отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях. В частности, это фиксируется в подразделениях 1-го армейского корпуса ВС РФ. Следует отметить, что в плен начали сдаваться целые группы российских военнослужащих", - рассказал Штупун.

По его словам, за последние трое суток одну группу из шести оккупантов ВСУ взяли в плен в непродолжительном бою. А еще одна почти такая же по количеству сдалась вообще без боя.

"Как говорят, вышли на голос буквально после нескольких выстрелов в воздух", - добавил спикер.

Читайте: На Таврическом направлении за минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали более 400 оккупантов, - Силы обороны

Штупун отметил, что одна из причин почему россияне сдаются в плен – бесчеловечное отношение к ним со стороны командования.

"Потому что за отказ идти в бессмысленные штурмы или за какие-то другие проступки офицеры их раздевают догола, это зимой, сажают в таком виде в "холодные ямы", бьют и угрожают расстрелом", - рассказал спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты за сутки на Таврическом направлении потеряли 461 человека
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Топ комментарии
+25
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25.12.2023 13:04
+21
мівіна за шторою.
це саме ті здавалкі які на Авдіївку пруть?
вуха мої вуха - тримайте...
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25.12.2023 13:02
+18
От для чого цей піздьож🤔 Українців набагато краще заспокоїла б звістка про щоденні збиті рашколітаки чи розродившогося на 60 мільярдів дідо Байденюка разом з його малохольними конгресменами, у яких заплили жиром мізки і вони не розуміють, що якщо програє Україна, кований москальський кірзяк незабаром виб'є їхні жирні дупи з зручненьких крісел в сенаті і почнеться дунькалізація всього світу. Новина про масову здачу кацапів ні про що, - дешевий піар, навіть не піар, а спроба піару наших журнашлюх недоучок ,- тьфу на вас і ваші новини, дбл.бл.
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25.12.2023 13:17
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мівіна за шторою.
це саме ті здавалкі які на Авдіївку пруть?
вуха мої вуха - тримайте...
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25.12.2023 13:02 Ответить
Наскільки я знаю, 1-й армійський корпус - це саме Авдіївка
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25.12.2023 13:06 Ответить
Хоча той названий приклад (6 здавшихся кацапів) був північніше Бахмуту - між Сіверськом і Лисичанськом
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25.12.2023 13:08 Ответить
1ий корпус - це лугандони. коротше бувші трактористи
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25.12.2023 13:09 Ответить
1-й - це донецькі, 2-й корпус - луганські
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25.12.2023 13:11 Ответить
+
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25.12.2023 13:13 Ответить
Луганськ + Донецьк = лугандон. Это собирательное название.
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25.12.2023 13:27 Ответить
90 відсотків "лугандонів",вже складають кацапи.ті корпуси давно поповнюють сосіянами.тактика Чингісхана,зрадники атакують першими.
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25.12.2023 14:41 Ответить
Це корпус динири данбаського."Прозрєніє наступіло навєрноє у ніх".
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25.12.2023 13:23 Ответить
От для чого цей піздьож🤔 Українців набагато краще заспокоїла б звістка про щоденні збиті рашколітаки чи розродившогося на 60 мільярдів дідо Байденюка разом з його малохольними конгресменами, у яких заплили жиром мізки і вони не розуміють, що якщо програє Україна, кований москальський кірзяк незабаром виб'є їхні жирні дупи з зручненьких крісел в сенаті і почнеться дунькалізація всього світу. Новина про масову здачу кацапів ні про що, - дешевий піар, навіть не піар, а спроба піару наших журнашлюх недоучок ,- тьфу на вас і ваші новини, дбл.бл.
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25.12.2023 13:17 Ответить
М@ндуй на рунет скоторилий
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25.12.2023 14:09 Ответить
Тому, що раніше ми брали кацапів в полон поодинці, після бою, тоді, коли кацапи були поранені, або в них закінчився БК. А новина саме про здачу в полон добровільно, тим більше групами - хороша новина. Факт.
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25.12.2023 19:02 Ответить
З Омерики видніше?
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25.12.2023 13:38 Ответить
а ви знаєте - іноді да ....
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25.12.2023 13:42 Ответить
Московіти , ви вірно поступаєте , відмовляючись воювати за кремлівського упиря , який пожиттєво стоїть у руля ,
бо життя , то найдорожче у світі і іншого не буде 🙁
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25.12.2023 13:02 Ответить
І що - це нас має втішити, як факт?
Бо на загальному стані бойових дій це не позначається аж ніяк.
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25.12.2023 13:04 Ответить
Вода камень точит. Будем посмотреть.
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25.12.2023 13:38 Ответить
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25.12.2023 13:04 Ответить
не треба зеленого солодкого, не заїзжає...
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25.12.2023 13:06 Ответить
Мінятися фашисти не хочуть… І шо тепер цих покидків охороняй , годуй, пої, одягай, взувай,лікуй, вигулюй та розважай? А грошів та ресурсів в Україні на це вистачає? Може ну його на …???
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25.12.2023 13:06 Ответить
Судячи з крадійства ОПи, грошей у нас дуже багато
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25.12.2023 13:09 Ответить
не додала Амеріка на кацапнявих розважати...
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25.12.2023 13:09 Ответить
На найважчі роботи під дулом автомата...
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25.12.2023 13:14 Ответить
Хлопці потім потайки з ними покінчать.
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25.12.2023 13:15 Ответить
Полонені мають самі на себе заробляти
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25.12.2023 13:22 Ответить
Не вистачає дурнуватої пісні "горить-палає техніка ворожа..."
За "тупих чмобіків" ми вже чули...
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25.12.2023 13:10 Ответить
Коли почнуть здаватися цілими підрозділами разом з командирами це буде початком кінця армії куйла. Але до того ще бити і бити їх...
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25.12.2023 13:13 Ответить
Головне почати здаватися - а потім буде легше 🙂
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25.12.2023 13:19 Ответить
Б'юсь об заклад, ти не в армії і не воюєш.
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25.12.2023 19:04 Ответить
Це добре. Проте треба вже не тільки здаватись, а й повертати зброю проти своїх насильників, начальників-садистів. Проти свого упиря-*****. Та йти зносити владу комуняків-єдиноросів. РДК допоже вам. Обов'язково. Звільнити країну від узурпаторів. Треба відчувати себе людьми, а не стадом баранів.
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25.12.2023 13:14 Ответить
Накуя триндєть?
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25.12.2023 13:16 Ответить
Це в них нова тактика-об'їдати економіку України з середини
Дивися через трохи і політичного прихистку попросять. І будуть свіжі колаборанти ''на перспективу''.
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25.12.2023 13:17 Ответить
Та невже. Вже два роки чуємо ці казки. І здаються, і 5 тисяч танків знищено, і літаки через день збиваємо. Тільки цікаво де саме? В комп'ютерній грі? Ви хоч розумієте, що в кожного з нас хтось воює?! Чоловік, батько, брат, син.
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25.12.2023 13:17 Ответить
Це хоч щось! Але на жаль, мало! Мало! Більшість з тварюк мають мотивацію і люто ненавидять нас!
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25.12.2023 13:18 Ответить
саме так
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25.12.2023 13:23 Ответить
Більше не пишіть,що кацапи здаються. В коментарях суцільне незадоволення цим фактом)
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25.12.2023 13:19 Ответить
Незадоволення тим що Блазень продовжує вкидати рештки західної допомоги на телемарафон, закриті тендери на дороги замість дронів, з/п на фронт та фортифікацій
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25.12.2023 13:29 Ответить
А не підуть "коментатори" *****? Незадоволені, *****! Шестеро здалось - це двоє наших живих, дебіли ви тилові!
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25.12.2023 19:06 Ответить
якби таке явище було б масовим... А так - ні: хорошого в цьому - мало, хоча дещо й краще, ніж тоді, коли касапи воюють до останньої своєї секунди
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25.12.2023 13:22 Ответить
Дуже жду .коли здадуться в полон в межах 5000 орків Бо такий приклад ми вже мали в 2022р
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25.12.2023 13:25 Ответить
1-й АК- це донецькі. Були в нас, вояки з них не дуже, більше побухать і помародьорить.
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25.12.2023 13:39 Ответить
Сдавайся касап..
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25.12.2023 13:42 Ответить
нагла брехня. московити не здаються. 1й і 2й корпуси то лугандони
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25.12.2023 13:58 Ответить
Казки діда Панаса...А скільки наших мобілізованих на вулицях дідів здалося в полон,цей пан не хоче озвучити? А в Сумській області, шість погранців здалося в полон рашистам це що анекдот???
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25.12.2023 13:59 Ответить
це - факт, на жаль....
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25.12.2023 14:05 Ответить
Треба щоб Путлер зробив евакуацію на кштальт тої що зробив Зеля в Азовсталі. Відразу 4 тисячи полоненних.
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25.12.2023 14:49 Ответить
Ну,вірити теремарафону,то таке(
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25.12.2023 15:30 Ответить
Оце ПОЛОН так полон
У своєму дослідженні німецький історик К. Штрайт, посилаючись на численні документи штабів груп армій, наводить дані про кількість радянських військовополонених, захоплених німецькими військами в розпач найважчих для Червоної армії боїв 1941-1942 років[4]:
Білосток-Мінськ - 323 тис.,
Умань - 103 тис.,
Смоленськ-Рославль - 348 тис.,
Гомель - 50 тис.,оз.
Ільмень - 18 тис.,
Великі Луки - 30 тис.,
Естонія - 11 тис.,
Дем'янськ - 35 тис.,
Київ - 665 тис.,
Луга-Ленінград - 20 тис.,
Мелітополь-Бердянськ - 100 тис.,
Вязьма-Брянськ - 662 тис.,
Керч - 100 тис.

Всього до 16 листопада 1941 року їх число досягло 2,5 млн осіб. За шість з половиною місяців війни - з 22 червня 1941 по 10 січня 1942 р - згідно зведених донесень німецьких штабів, загальна чисельність тих, що потрапили в німецький полон становила 3,9 млн військових, серед них 15,2 тис. офіцерів, або 0,4 %[
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25.12.2023 15:32 Ответить
Висмоктано не з пальця
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25.12.2023 15:46 Ответить
Росіяни почали здаватися у полон групами та відмовляються брати участь у штурмах, - Сили оборони Джерело: https://censor.net/ua/n3463629

Їх послухати так з 2022 кацапи здаються в полон, все ніяк не можуть здатися.
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25.12.2023 18:04 Ответить
То що завтра кава в Криму???
На кого розраховані ці оптимістичні новини, кацапи не збираються здаватися і крапка.
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25.12.2023 20:22 Ответить
НА ХОЛОДЕ МОЗГ ЛУЧШЕ РАБОТАЕТ !?)
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25.12.2023 23:32 Ответить
 
 