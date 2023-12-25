Россияне начали сдаваться в плен группами и отказываются участвовать в штурмах, - Силы обороны

Оккупанты все чаще отказываются участвовать в штурмовых действиях на фронте, сдаются в плен группами.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковника Александр Штупун, информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Есть информация о все большем количестве отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях. В частности, это фиксируется в подразделениях 1-го армейского корпуса ВС РФ. Следует отметить, что в плен начали сдаваться целые группы российских военнослужащих", - рассказал Штупун.

По его словам, за последние трое суток одну группу из шести оккупантов ВСУ взяли в плен в непродолжительном бою. А еще одна почти такая же по количеству сдалась вообще без боя.

"Как говорят, вышли на голос буквально после нескольких выстрелов в воздух", - добавил спикер.

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Штупун отметил, что одна из причин почему россияне сдаются в плен – бесчеловечное отношение к ним со стороны командования.

"Потому что за отказ идти в бессмысленные штурмы или за какие-то другие проступки офицеры их раздевают догола, это зимой, сажают в таком виде в "холодные ямы", бьют и угрожают расстрелом", - рассказал спикер.

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