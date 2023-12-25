Россияне начали сдаваться в плен группами и отказываются участвовать в штурмах, - Силы обороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты все чаще отказываются участвовать в штурмовых действиях на фронте, сдаются в плен группами.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковника Александр Штупун, информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Есть информация о все большем количестве отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях. В частности, это фиксируется в подразделениях 1-го армейского корпуса ВС РФ. Следует отметить, что в плен начали сдаваться целые группы российских военнослужащих", - рассказал Штупун.
По его словам, за последние трое суток одну группу из шести оккупантов ВСУ взяли в плен в непродолжительном бою. А еще одна почти такая же по количеству сдалась вообще без боя.
"Как говорят, вышли на голос буквально после нескольких выстрелов в воздух", - добавил спикер.
Штупун отметил, что одна из причин почему россияне сдаются в плен – бесчеловечное отношение к ним со стороны командования.
"Потому что за отказ идти в бессмысленные штурмы или за какие-то другие проступки офицеры их раздевают догола, это зимой, сажают в таком виде в "холодные ямы", бьют и угрожают расстрелом", - рассказал спикер.
Пожалуйста, подождите...
це саме ті здавалкі які на Авдіївку пруть?
вуха мої вуха - тримайте...
бо життя , то найдорожче у світі і іншого не буде 🙁
Бо на загальному стані бойових дій це не позначається аж ніяк.
За "тупих чмобіків" ми вже чули...
Дивися через трохи і політичного прихистку попросять. І будуть свіжі колаборанти ''на перспективу''.
У своєму дослідженні німецький історик К. Штрайт, посилаючись на численні документи штабів груп армій, наводить дані про кількість радянських військовополонених, захоплених німецькими військами в розпач найважчих для Червоної армії боїв 1941-1942 років[4]:
Білосток-Мінськ - 323 тис.,
Умань - 103 тис.,
Смоленськ-Рославль - 348 тис.,
Гомель - 50 тис.,оз.
Ільмень - 18 тис.,
Великі Луки - 30 тис.,
Естонія - 11 тис.,
Дем'янськ - 35 тис.,
Київ - 665 тис.,
Луга-Ленінград - 20 тис.,
Мелітополь-Бердянськ - 100 тис.,
Вязьма-Брянськ - 662 тис.,
Керч - 100 тис.
Всього до 16 листопада 1941 року їх число досягло 2,5 млн осіб. За шість з половиною місяців війни - з 22 червня 1941 по 10 січня 1942 р - згідно зведених донесень німецьких штабів, загальна чисельність тих, що потрапили в німецький полон становила 3,9 млн військових, серед них 15,2 тис. офіцерів, або 0,4 %[
Їх послухати так з 2022 кацапи здаються в полон, все ніяк не можуть здатися.
На кого розраховані ці оптимістичні новини, кацапи не збираються здаватися і крапка.