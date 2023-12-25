Отсутствие законопроекта по мобилизации порождает фейки о блокпостах и "Дії", правительство сегодня должно бы внести документ, - Арахамия

Сегодня правительство должно было внести законопроект по мобилизации, над которым он работает по просьбе военных.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, коллеги из Кабинета Министров в ближайшее время закончат свою часть работы. Потому что отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Дії" и т.д", - говорит он.

По словам Арахамии, алгоритм работы не изменился.

"Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных. Правительство разрабатывает правила. Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных силах. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас, - не выход. Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на Комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы. Поэтому должны продолжать работать, несмотря на календарь", - резюмирует Арахамия.

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