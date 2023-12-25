Отсутствие законопроекта по мобилизации порождает фейки о блокпостах и "Дії", правительство сегодня должно бы внести документ, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня правительство должно было внести законопроект по мобилизации, над которым он работает по просьбе военных.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
"Надеюсь, коллеги из Кабинета Министров в ближайшее время закончат свою часть работы. Потому что отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Дії" и т.д", - говорит он.
По словам Арахамии, алгоритм работы не изменился.
"Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных. Правительство разрабатывает правила. Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных силах. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас, - не выход. Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на Комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы. Поэтому должны продолжать работать, несмотря на календарь", - резюмирует Арахамия.
Пожалуйста, подождите...
нажаль, вмирати на війні це "право молодих".
старі в окопах - гроші на вітер на лікування та компенсацію по смерті... від старості
Серед міністрів Ізраїлю, чиї рідні зараз воюють у лавах ЦАХАЛ:
🔹молодший син прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу - Авнер;
🔹син президента Іцхака Герцога воює безпосередньо в глибині самої Гази
🔹двоє дітей міністра оборони Йоава Галанта;
🔹семеро членів сім'ї міністра Бені Ганца, який 2014 року обіймав посаду начальника штабу в операції "Непохитна скеля", зокрема троє його синів і зять;
🔹21 родич, зокрема брати і племінники члена партії Ганца, міністра Хілі Трупера;
двоє синів міністра Гаді Айзенкота;
🔹син міністра соціального забезпечення Яакова Марджі, який воює від самого початку бойових дій;
🔹старша дочка міністра транспорту Мірі Регев служить офіцером, а зять перебуває у бойових інженерних військах у глибині сектора Гази;
🔹дочка міністра економіки Ніра Барката, як і його брати та племінники;
🔹двоє дітей міністра алії та інтеграції Офіра Софера;
🔹син міністра науки, інновацій і технологій Офіра Акуніса служить на флоті;
🔹всі діти міністра сільського господарства Аві Діхтера;
🔹двоє дітей міністра освіти Йоава Кіша, які мобілізовані у резерв;
🔹двоє синів міністра стратегічного планування Рона Дермера, при цьому один уже служить, а другий проходить процедуру призову. Крім того, мобілізовані також двоє племінників міністра;
🔹два брати міністра фінансів Бецалеля Смотрича;
🔹18-річний син міністра нацбезпеки Ітамара Бен-Гвіра перебуває в процесі призову, а двоє його зятів зараз служать у резерві - один в Іудеї та Самарії, інший у самому секторі Гази;
🔹вісім членів сім'ї міністра у справах поселень Оріт Струк - четверо її дочок і четверо зятів;
🔹члени сім'ї міністра праці Йоава Бен-Цура, ті, хто не служать, допомагають як добровольці. Один із родичів міністра дістав поранення під час бойових дій;
🔹син міністра Іфат Шаші-Бітон служить солдатом гвардії, причому з перших днів війни;
🔹син і дочка міністра юстиції Ярива Левіна.
І тоді не потрібен треш від Мар'яни Б, Федіра А, Олексія Д, Давида А та вигадування способів екстрадиції українців по всьому світу Рустему У
це для тебе новина, що на війні солдати вмирають і одержують поранення ?
Ід дамой, ваня, воткі нєт.
На даний час кількість таких псевдо "УБД" сягає поза 300тис. особового складу, прямо не пов'язаного із ЗСУ. Це добре навчений, обстріляний мобілізаційний ресурс.
https://provce.ck.ua/kerivna-verhivka-mista-oblasti-i-vijskkomatu-nezakonno-staly-uchasnykamy-bojovyh-dij/
https://2plus2.ua/amp/dembel/novyny/viyskovi-turisti-yak-chinovniki-shvidko-otrimuyut-status-uchasnika-boyovih-diy-ta-ato
https://www.volynnews.com/news/society/kolyshniy-prokuror-volyni-otrymav-status-uchasnyka-boyovykh-diy/
https://dyvys.info/2018/06/01/vijskova-prokuratura-pereviryt-zakonnist-nadannya-statusu-ubd/
Це здебільшого навіть не мотивовані індивідууми.., що використовують посвідчення УБД-АТО як "білий" квиток..
Чиновники нiколи не пiдуть на фронт, а пiд загрозою мобiлiзацii будуть працювати цiлодобово по пошуку грошей на хабарi для тих хто їх вiдмаже.
Нацгвардiйцi просто скажуть Боневтiку "а хто ж тебе особисто захищати буде"? I все.
Залишився останній вихід - мобілізувати всіх інвалідів, надаючи їм милиці за власні кошти.
з пісні "братів Гадюкіних"
-зелені крутили халамідію
-і я від того зла
блював...
у вас і без неї проблеми (для притомних людей) - а воно у вас, взагалі, - спікер, тоді хто (чи шо) у вас Є моножлобшинство-шарікових
9.12.2023
Зеленський бреше про пропозиції Генерального Штабу по мобілізації.
Він їх просто не читав. Сам комплекс заходів розроблений ГШ - це здоровенний 47 сторінковий документ.
Реально пропозиція ГШ в питанні мобілізації це пункт 3 загальних пропозицій
3 Створення ротаційного резерву :
3.1. Військовослужбовців МВС (скорочення структури управління і ППС) 80 000
3.2. Військовозобов'язаних структур НС 20 000 (скорочення структури управлінні)
3.3 Повне задіяння всіх підрозділів і структур Національної гвардії 30 000
3.4. Зняття броні з військовозобов'язаних структур державного управління 80 000.
3.5. Додатковий призов 150 000.
Вього 360000
https://timeze2019.blogspot.com/p/01052021-31082021.html
Ну от тепер дивлюся , увесь Твіттер ( тьху-у , Х довбаний ) під зав'язку забитий скиглінням на тему - нах мені ця країна , я іпав цю війну , і - я не за це голосував .
Показали мля .. А заодно і захистили .
- нах мені ця країна , я іпав цю війну ..
про - я не за це голосував вже забули і проїхали
забули що взагалі голосували
.
Дзвони в своє емчаес .
Хоч би сиділи і мовчали , так ні ,, мало того що - щосили шукають собі виправдання , так ще й роблять ідіотами тих хто не втік ,, мовляв - ми розумні бо змогли накивати п'ятами , а ви - ті хто залишився і ті хто пішов захищати країну - дурні .
Так чого ти з "країни мрій Зє" втік, сцикло зеленодупе?
З твоєї хрюканини я зрозуміла тільки те, що в тебе якась "пісєчка" замість яєць, чи то замість мозку.
Україна видатна країна із видатним популіським *********
Нема конвертів, бо грошей більше не дають - нема правильного голосування.
чотирижди дезертир буде підписувати закон про тотальну мобілізацію.
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При цьому від адміністративною амністією я розумією звільнення захисників Батьківщини від відповідальності адміністративні правопорушення, які були вчинені ними до мобілізації (до вступу на військову службу за контракту під час воєнного стану), а також юридично визнати, що захищаючи Батьківщину від російського окупанта, вони спокутали свою провину у вчиненні скоєних раніше адміністративних правопорушень та є виправданими перед державою і українським народом.
Жодна підкоритна істота в тім числі Арахамія геть не заїкнулась про адміністративну амністію для захисників Батьківщини після того, як війна стала повномасштабною. Переконаний у тому, що можливість законно не платити адмінштрафи і борги за комуналку не маючи за це правових наслідків, стане вагомим заохоченням для того, щоб зголоситися до ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби тощо. Це суттєво підвищить успішність рекрутингової кампанії, а свавілля з боку ТЦК суттєво поменшає.
Заодно і для самих ТЦК СП буде нагода не словом, а ділом показати, що вони центри не лише комплектування, а й соціальної підтримки - направивши в інтересах рекрутованого або мобілізованого боржника звернення про звільнення його від адміністративної відповідальності за вчиненні раніше адміністративні правопорушення/пробачення боргів за комунальні послуги у зв'язку з призовом на військову службу по мобілізації або за контрактом.
І як вам, курви, тепер добре регочеться?
Даже если каким-то образом набрать столько народу, обучать, содержать, вооружать, да просто даже кормить и содержать такие массы людей просто негде и нечем.
Действует же приказ на рассредоточение в условиям применения ракетного вооружения по всей практически территории Украины. Заграницей же за год можно обучить максимум тысяч 100.
Вообщем эта вдвое завышенная цифра от максимальной. Максимум это 20 тысяч в месяц, который еще с горем пополам можно как-то переварить.
До чого тут ********** та кумовство? Питання стоїть так -"Ти готовий піти з нами"?
Щодо крикунів... -А якби усі хто загинув, та наразі боронить Ваші дупи, були такими самими піпіками як Ви? Де б ви зараз були?
Бундесвер испытывает нехватку не только самолетов, вертолетов и кораблей. На протяжении многих лет немецкой армии не хватает солдат. Поэтому не случайно в стране вновь вспыхнула дискуссия о том, не надо ли вновь вводить воинскую обязанность.
181 383 человека - именно столько солдат служило в бундесвере к концу октября 2023 года. Во времена холодной войны в 70-е - 80-е годы прошлого столетия численность бундесвера составляла около полумиллиона человек.
Реформы должны затронуть вопросы набора новых солдат, их обучения и обеспечения, заявил министр в интервью Die Welt.
Не исключено и возвращение к воинской обязанности. "Я рассматриваю различные модели, в том числе шведскую. Там призыву подлежат все молодые люди, но в итоге только часть из них действительно идет на срочную службу. Мы должны обдумать, возможно ли такое у нас", - сказал Писториус.
Эксперт Томас Вигольд называет шведскую модель мечтой всех военных. "Вооруженные силы там нуждаются далеко не в каждом, подлежащем призыву. Они выбирают только тех, кто подходит им по своим способностям".
Це зелені злодюги, зелене 73-відсоткове бидло.
І тепер це зелене лайно, яке обкрадає нашу державу, буде мобілізовувати людей для захисту самих себе?
А ви не хочете для початку мобілізувати 73 відсотки бидла, яке за вас проголосувало?
А вже потім всіх інших.