В предрождественскую субботу зафиксирован пик пассажиропотока на границе Украины, больше всего - на КПП с Польшей, - Госпогранслужба

В предрождественскую субботу зафиксирован пик пассажиропотока на украинской границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"За предрождественскую неделю украинскую границу пересекли более 750 тыс. человек, из которых большинство - почти 394 тыс. человек - на въезд в Украину. 23 декабря государственную границу пересекло более 141,5 тыс. человек, при этом почти 80 тыс. человек - на украинско-польском участке. Это один из самых высоких показателей пассажиропотока после начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что непосредственно в канун Рождества пассажиропоток сократился, но все еще остается высоким. 24 декабря 2023 года на границе оформлено более 111 тысяч. человек, из которых более 66 тысяч. – на въезд.

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"Наибольший пассажиропоток фиксируется на границе с Польшей. Рекомендуем путешественникам прокладывать маршруты через пункты пропуска, которые меньше загружены", - говорится в сообщении.