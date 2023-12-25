Оккупанты ищут наемников на войну с Украиной в странах Африки, - Центр нацсопротивления
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне готовят экспедицию в Африку для поиска наемников на войну против Украины.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
"В настоящее время враг проводит рекрутинговую кампанию в Курской области, где ожидает набрать от 50 до 100 солдат и офицеров для наполнения так называемого "Африканского корпуса". Последний РФ создает как замену действовавшим в Африке наемникам ЧВК "Вагнер", но были отправлены в зону" "СВО", – говорится в сообщении.
В Центре нацсопротивления отметили, что расширение указанного контингента планируется на территории Буркина-Фасо, а основным видом деятельности наемников будет подготовка местных и переподготовка новых волн местных наемников для отправки на войну против Украины
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а бойцов мало - потому женю пирожина и нанимали
Але Як гарматне м"ясо годятся.. АК освоять...Проблеа зї х використанням взимку..
Іїх куди легше розвести з оплатою,ніж свинособак...
і війна в Африці - звичне діло
Дивлюсь, коло моєї САУшки негр сидить курить. Я до нього «Ду ю спік інгліш?». Він так зітхнув, глянув на мене... та і - «Хлопці, як ви вже мене всі за@їбали »
ДНР-овская нация !!!
Це що, охлопистіна натерли кремом для черевиків?
Прімєрзают ручєнькі к бєдной чорной сракє... (с)
Вони ,можливо ,більш виносливі,..А ще великий плюс -вдови,дружини будуть звертатись не до путіна.
Чому ж нашій владі не взяти на озброєння гарну ідею.А не ламать голову ,як повернути з-за кордону,чи бігать і ловить працівникам ТЦК