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Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 25 декабря поразили 8 районов сосредоточения россиян, 2 ЗРК и 2 склада, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міг

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 25 декабря 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса противника".

Также читайте: Авиация Сил обороны и ракетные войска в течение 23 декабря поразили 23 района сосредоточения оккупантов, 5 ЗРК, 2 артиллерийских средства и 3 склада, - Генштаб
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Топ комментарии
+7
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські захисники підірвали в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Джерело: Олещук у Телеграм

Пряма мова: "Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ"".

Деталі: Олещук подякував пілотам Повітряних Сил та "усім причетним" за "філігранну роботу".

Що передувало: Близько 3 години ночі у районі Феодосії в окупованому Криму пролунали вибухи, повідомлялося, що було підірвано корабель з іранськими ************, в порту виникла пожежа.
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26.12.2023 04:26
+5
Добрий ранок! Феодосія, великий десантний корабель «Новочеркаськ» всьо) Судячи з посту командувача Повітряних Сил Олещука, корабель знищили українські пілоти.
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26.12.2023 06:02
+3
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26.12.2023 06:23
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Якби в ракети і ввалили всі гроші шо пішли на асфальт і закордон були б живі зайві 100 000, та кому то цікаво? Армянину Арахамії чи товстопузикам Монако?
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26.12.2023 01:04 Ответить
Оприлюдніть, будь ласка, ще інформацію, скількох посадили за розкрадання зброї та іншої міжнародної допомоги.
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26.12.2023 04:24 Ответить
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські захисники підірвали в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Джерело: Олещук у Телеграм

Пряма мова: "Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ"".

Деталі: Олещук подякував пілотам Повітряних Сил та "усім причетним" за "філігранну роботу".

Що передувало: Близько 3 години ночі у районі Феодосії в окупованому Криму пролунали вибухи, повідомлялося, що було підірвано корабель з іранськими ************, в порту виникла пожежа.
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26.12.2023 04:26 Ответить
тобто Новочеркаськ пака? - ефект лінзи, він же бавовна?
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26.12.2023 04:54 Ответить
якщо це правда, то щє трошешкі і я перестану гавкати на будангу.
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26.12.2023 05:02 Ответить
*трошечкі - не все з першого разу
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26.12.2023 05:06 Ответить
Він пришватувався з грузом ***********. Там таке відео!(див телеграм)
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26.12.2023 05:11 Ответить
love it!
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26.12.2023 05:16 Ответить
"Ну, чё, как поплавали?"

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26.12.2023 05:09 Ответить
Добрий ранок! Феодосія, великий десантний корабель «Новочеркаськ» всьо) Судячи з посту командувача Повітряних Сил Олещука, корабель знищили українські пілоти.
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26.12.2023 06:02 Ответить
Авіація та ракетні війська не доповіли за новочеркаськ - люди кажуть як би гвинзда тому пароплаву...
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26.12.2023 06:03 Ответить
треба терміново назначити командиром теї калоші кого небудь.
звичка така в кацапні - калоша на дні? - новий капіташа...
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26.12.2023 06:07 Ответить
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26.12.2023 06:16 Ответить
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26.12.2023 06:23 Ответить
 
 