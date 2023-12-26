Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 25 декабря поразили 8 районов сосредоточения россиян, 2 ЗРК и 2 склада, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 25 декабря 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса противника".
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Джерело: Олещук у Телеграм
Пряма мова: "Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ"".
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