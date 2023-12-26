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Информация о якобы 108 погибших воинах в бригаде на Авдеевском направлении в канун Рождества - фейк, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб опровергает очередной фейк российских пропагандистов, который они активно распространяли по сети. Речь идет о якобы "гибели 108 защитников" на Авдеевском направлении в канун Рождества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Информация о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении в канун Рождества - фейк", - говорится в сообщении.
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Може, і фейк...
До речі, Бутусов був задіяний в цій історії, розбирався. Хотілось би почути його
Рашисти не раз користались вимушеною ротацією українських бійців на передовій через подекуди нездоланне бажання тих, хто давненько не був у відпустці, приїхати додому на Свята. І саме тоді завдавали удару.
Таке було і на початку цього року, коли несподівано "вагнери" прорвали наші рубежі в районі Соледару. Та й у минулому ворог розпочав свій наступ під час АТО на початку січня 2015 -го в районі селища Кримське, біля ДАПу і Дебальцівського виступу, що закінчилось поразкою і відступом українських військ.
Тож, теперішній вкид блогера, певне таким жахливим способом, був спрямований на охолодження бажань деяких захисників Авдіївки будь-за-що залишити позиції під таким приводом, які через величезну втому і безперервний стрес перебувають на грані виснаження.
https://www.youtube.com/watch?v=Ka5AqWIzMJM&t=11s