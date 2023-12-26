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Информация о якобы 108 погибших воинах в бригаде на Авдеевском направлении в канун Рождества - фейк, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб опровергает очередной фейк российских пропагандистов, который они активно распространяли по сети. Речь идет о якобы "гибели 108 защитников" на Авдеевском направлении в канун Рождества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Информация о якобы 108 погибших воинах в бригаде на Авдеевском направлении в канун Рождества - фейк, - Генштаб 01

Также читайте: В районе Авдеевки защитники держат оборону, подтягиваются резервы, о реальной угрозе окружения речи нет, - Штупун

"Информация о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении в канун Рождества - фейк", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+26
Россия сейчас откровенно начала давить на панику. Наши идиоты во власти и боты ОПы этому только подыгрывают своим идиотизмом.
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26.12.2023 06:15
+14
Кажуть ВДК "новочєркаск" у Феодосії поплив слідом за "масквой".
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26.12.2023 06:18
+14
Мій сусід після Англії таки під Авдіївка, живий, отримав учора наші подарунки....Це наразі те поповнення, про яке уже писали. Влилися,воюють. Сусід має АТО за плечима
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26.12.2023 09:13
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Россия сейчас откровенно начала давить на панику. Наши идиоты во власти и боты ОПы этому только подыгрывают своим идиотизмом.
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26.12.2023 06:15 Ответить
Какой-то Виталий Бала начал распространять эту хрень. Что за дурачок?
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26.12.2023 06:17 Ответить
Часть наших блоггеров сейчас также хайпует на панику. Это модно. Все пропало. Люди лайкают.
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26.12.2023 06:19 Ответить
Мій сусід після Англії таки під Авдіївка, живий, отримав учора наші подарунки....Це наразі те поповнення, про яке уже писали. Влилися,воюють. Сусід має АТО за плечима
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26.12.2023 09:13 Ответить
Віталій Бала - бувший (а може і не бувший) політтехнолог баби Йулі.
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26.12.2023 09:29 Ответить
Бабусі української корупції?
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26.12.2023 13:25 Ответить
Бала- це кондом із орбіти ведмедчук- табачника- Тимошешко Жулі.
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26.12.2023 13:55 Ответить
Кажуть ВДК "новочєркаск" у Феодосії поплив слідом за "масквой".
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26.12.2023 06:18 Ответить
И в отличии от байкм про 108 авдеевцев, там всё снято на видео, с разных ракурсов.
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26.12.2023 06:22 Ответить
отрицательно всплыл.
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26.12.2023 13:45 Ответить
а ніхто і не повівся на цю муйню...
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26.12.2023 06:25 Ответить
Ігор Мосійчук, сплєтнік, бувший член Батьківщини, весь тік ток зірвав цією новиною.
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26.12.2023 06:30 Ответить
тік ток кажете? а ви б щє в Маріо зіграли...
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26.12.2023 06:36 Ответить
І що? Даже Цензор є в тік токі, то мо й Цензору порадите якусь гру?
https://vm.tiktok.com/ZM6A52neu/
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26.12.2023 09:14 Ответить
А хіба він не від Ляшка депутатом був?
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26.12.2023 08:32 Ответить
Ваша правда, від Ляшка.
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26.12.2023 09:11 Ответить
Та вони всі від баби Йулі,ще портянкіна забули...там такого "добра"ще достатньо...
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26.12.2023 13:28 Ответить
А він хіба не у лідора Ляшка був, такий жирдяй?
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26.12.2023 12:53 Ответить
Це твій коменар кремлівський фейк та нагнітання паніки
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26.12.2023 09:09 Ответить
bold i caps lock!
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26.12.2023 07:08 Ответить
107000 загинуло, троляко
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26.12.2023 09:11 Ответить
108 осіб - це два плацкартні вагони
Може, і фейк...

До речі, Бутусов був задіяний в цій історії, розбирався. Хотілось би почути його
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26.12.2023 08:39 Ответить
Ці речники вже спростовували і удар по казармі Миколаїва, і по яворівському полігону. Тому я також цим заявам не вірю. Інша справа, що той пост "політолога" написаний з метою посіяти паніку, а не дати достовірну інформацію. Власне тому я не вірю у вкид про 108 загиблих
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26.12.2023 08:44 Ответить
Набігли корисні ідіоти, просто тупі та головним чином кацапські тролякі!
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26.12.2023 09:19 Ответить
а что обсуждаем...ВСУ уничтожили за три дня, по ******* аленьей своры...Вы забыли одно но.. Мокшанское болото это травит, чтоб Ванька пшел воевать...
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26.12.2023 09:25 Ответить
Молодець, добре вчив у школі арифметику. Твій коментар зарахують твої куратори на лубянці
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26.12.2023 11:27 Ответить
Українська мова, замість дурнуватого "ФЕЙК" може мати ОБМАН. БРЕХНЯ. ЧУТКИ, ВИГАДКИ... Панове , журналісти! В кого ви такі тупі?
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26.12.2023 10:21 Ответить
Меншовартосні недолюди перетворюють українську мову на англо-український суржик.
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26.12.2023 10:34 Ответить
А може, краще, називати це тим словом, яке найбільше підходить- ху...ня.
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26.12.2023 11:43 Ответить
краще пи&дьож
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26.12.2023 12:14 Ответить
Гадаю, що такий інформаційний вкид напередодні Різдва не є випадковим.
Рашисти не раз користались вимушеною ротацією українських бійців на передовій через подекуди нездоланне бажання тих, хто давненько не був у відпустці, приїхати додому на Свята. І саме тоді завдавали удару.
Таке було і на початку цього року, коли несподівано "вагнери" прорвали наші рубежі в районі Соледару. Та й у минулому ворог розпочав свій наступ під час АТО на початку січня 2015 -го в районі селища Кримське, біля ДАПу і Дебальцівського виступу, що закінчилось поразкою і відступом українських військ.
Тож, теперішній вкид блогера, певне таким жахливим способом, був спрямований на охолодження бажань деяких захисників Авдіївки будь-за-що залишити позиції під таким приводом, які через величезну втому і безперервний стрес перебувають на грані виснаження.
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26.12.2023 10:31 Ответить
Цікавий аналіз російського генерала для наших панікерів
https://www.youtube.com/watch?v=Ka5AqWIzMJM&t=11s
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26.12.2023 10:56 Ответить
 
 