В Крыму прогремели взрывы. Вслед за крейсером "Москва" следует большой десантный корабль "Новочеркасск", - командующий Воздушными силами Олещук. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму сообщали о взрывах. Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Олещука.
"А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск". Благодарю пилотов Воздушных Сил и всех причастных за филигранную работу! Надевайте штаны и "по-домашнему уезжайте" из нашего Крыма, пока еще не поздно!", - отметил он.
По информации из соцсетей, судно перевозило "шахеды".
Атаку на Феодосию подтвердил крымский предатель Сергей Аксенов.
"Совершена вражеская атака в Феодосийском районе. Территория порта оцеплена. На данный момент детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", – отмечает он.
Тем временем в соцсетях распространяется видео, на которых зафиксированы последствия точной атаки.
По информации Сил обороны Юга, первая попытка атаковать ВДК "Новочеркасск" была 24 марта 2022 года в порту оккупированного Бердянска.
"Сегодня корабль оккупантов добили", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Горить потвора в муках.
Нациста буде вбито,
Як це вночі "корито".
Кацап приліз вбивати,
Заsrати й грабувати...
Тому учора Санта,
Тут знищив окупанта.
..
було би чудово )
І відаляючийся голос - "Хоу-хоу-хоу, бл*ді"...
А ще там зовсім поруч музеї Айвазовського та Гріна. Їх шкода - дуже гарні музеї!..
Там весь перший поверх був відданий творчості Айвазовського: його картини, кімната, особисті речі. А на другому поверсі були вже картини іншіх митців: Волошина, Богаєвського та ********.
Все розкрали падли!!!
Ресурси в москалів ще є. Але їх спалення не має сенсу. Рано чи пізно, це має зрозуміти кожен росіянин.
Російське вторгнення в Україну[ред. | ред. код]
24 березня 2022 отримав пошкодження внаслідок обстрілу в порту Бердянська[3] під час російського вторгнення в Україну, загинуло 3 члени екіпажу[4]. Тоді ж було потоплено корабель «Саратов».
В ніч з 25 на 26 грудня 2023 року Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram-каналі повідомив про знищення «Новочеркаська»[2]. Вірогідно, корабель перевозив дрони Shahed-136[5].
но для Черного моря - потянет на 3х палубный.
в других локациях у кацапов есть корабли поинтереснее.
"Волной" єго снєсло 😆
"Советник главы Крыма Олег Крючков после атаки заявил, что спецслужбы начали работу из-за публикации кадров удара ВСУ по Феодосии. По его словам, все выложившие видео атаки уже установлены, им может грозить уголовная ответственность. Граждане, «скачущие на своих балконах в трусах, снимающие видео и выкладывающие их в Сеть», делают работу разведки врага, подчеркнул советник."
Патамушта:
"Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и (мелких) повреждениях большого десантного корабля (БДК) «Новочеркасск», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."