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Новости Война в Украине
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взрыв (6111) корабль (1927) Крым (26018)

В Крыму прогремели взрывы. Вслед за крейсером "Москва" следует большой десантный корабль "Новочеркасск", - командующий Воздушными силами Олещук. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму сообщали о взрывах. Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Олещука.

"А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск". Благодарю пилотов Воздушных Сил и всех причастных за филигранную работу! Надевайте штаны и "по-домашнему уезжайте" из нашего Крыма, пока еще не поздно!", - отметил он.

По информации из соцсетей, судно перевозило "шахеды".

Читайте: Крымский мост перекрыт, на оккупированном полуострове ракетная опасность

Атаку на Феодосию подтвердил крымский предатель Сергей Аксенов.

"Совершена вражеская атака в Феодосийском районе. Территория порта оцеплена. На данный момент детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", – отмечает он.

Тем временем в соцсетях распространяется видео, на которых зафиксированы последствия точной атаки.

По информации Сил обороны Юга, первая попытка атаковать ВДК "Новочеркасск" была 24 марта 2022 года в порту оккупированного Бердянска.

"Сегодня корабль оккупантов добили", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+90
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26.12.2023 06:30
+82
Это тебе не фейки про ф16 клепать уровня 5 класса для безмозглого ватного биомусора 50+ в однокласниках)))
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26.12.2023 06:29
+60
...уникальное фото «уничтоженного» F-16 в Одессе оказалось... снимком сгоревшего в результате несчастного случая F-16AM на бельгийской авиабазе во Флоренне в 2018 году. Причем россиян вообще не смутило наличие на фото травы фисташкого цвета и естественного солнечного освещения ночью (🤡).
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26.12.2023 06:37
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Сбітіє бендєровсково дрона ґлазамі очєвідца https://t.me/vanek_nikolaev/20123
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26.12.2023 08:46 Ответить
Ви просто уявіть собі на хвилину масштаб катастрофи: країна яка не має свого власного військового морського флоту, за 22 місяці, знищила 22 кораблі і 1 підводний човен ворога. У тому числі флагман противника!
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26.12.2023 08:49 Ответить
В Криму кацапам дупа
Горить потвора в муках.
Нациста буде вбито,
Як це вночі "корито".
Кацап приліз вбивати,
Заsrати й грабувати...
Тому учора Санта,
Тут знищив окупанта.
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26.12.2023 08:52 Ответить
Амінь . .
..
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26.12.2023 08:54 Ответить
+ 90 членів екіпажу .
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26.12.2023 09:03 Ответить
а вони були на цьому горілому коритці ?
було би чудово )
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26.12.2023 10:28 Ответить
Точно невідомо . Але екіпажі зазвичай ночують на кораблі .
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26.12.2023 10:35 Ответить
...per amžius Amen
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26.12.2023 09:15 Ответить
Після цього "БАБАХ" треба на шоб задньому плані санчата з оленями пролетіли і "Трам-пам-пам, трам-пам-пам, трампам-трам-пампам"...
І відаляючийся голос - "Хоу-хоу-хоу, бл*ді"...
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26.12.2023 09:10 Ответить
у Феодосії забились всі труби каналізаціонної системи із-за массового обсєроза населення міста
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26.12.2023 11:17 Ответить
Ага, потім на параша-ТВ цей засор покажуть тіпа "репартаж с атечественой шакаладнай фобрики"...
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26.12.2023 11:59 Ответить
превратить корыто болот мацковии в решето... ..бычкам и крабикам на радость...
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26.12.2023 09:13 Ответить
Боже, як гарно
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26.12.2023 09:17 Ответить
Хорошая новость. Хороше видио. Можно идти завтракать ... всем кто на Цензоре ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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26.12.2023 09:35 Ответить
саме час картопельки із сальцем, огірком.... шкода, не п'ю горілку, наллю дружині.
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26.12.2023 12:21 Ответить
ета билі учєнія , нічего нє случілас
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26.12.2023 10:10 Ответить
Там у Феодосіі ж/д вокзал поруч з портом. Мабуть і йому кранти.
А ще там зовсім поруч музеї Айвазовського та Гріна. Їх шкода - дуже гарні музеї!..
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26.12.2023 10:23 Ответить
не айвазовського а феодосійський мистецтва
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26.12.2023 10:41 Ответить
...імені Айвазовського.

Там весь перший поверх був відданий творчості Айвазовського: його картини, кімната, особисті речі. А на другому поверсі були вже картини іншіх митців: Волошина, Богаєвського та ********.

Все розкрали падли!!!
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26.12.2023 15:13 Ответить
там постійно такий сморід від каналізації був... я не митець, до картин Айвазяна (саме так його прізвище) байдужий, Гріна читав у дитинстві.. совок у романтичній формі. І музе - купа гівна.
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26.12.2023 12:25 Ответить
Іван Айвазовський, "Взрыв корабля", 1900 р. Полотно, олія. 67 x 96 см. Феодосійська картинна галерея ім. І.К. Айвазовського, м. Феодосія, Крим, Україна
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26.12.2023 10:43 Ответить
Звідки він знав?
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26.12.2023 10:45 Ответить
👍
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26.12.2023 12:09 Ответить
жаль чувачок біля відкритого вікна ударну впіймав, а тоб його всього на "гуімплена" нашинкувало склом )))
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26.12.2023 10:44 Ответить
тепер зима буде спокійнішою- шахедів меньше
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26.12.2023 10:48 Ответить
новые завезут...
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26.12.2023 14:18 Ответить
це ще вам "не ******"...- "******" ще попереду...- можна вже вам втікати і в трюселях...
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26.12.2023 10:49 Ответить
Фашисти відразу написали що під час атаки на це своє старе корито, вони начебто знищили аж 2 Су-24 ВПС України. Зізнаюсь я був здивований, а чому ж відразу не написали що чотири чі навіть шість F-16? Пробзділося чогось у фашистської *********. Щось дуже мілко мріяти путіноїди стали, навіть не стратегічно і оперативно, а якось тактично - на рівні взводу чи відділення. Слава ЗСУ!!!
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26.12.2023 11:03 Ответить
Вони вчора (чи позавчора) "знищили" аж п'ять F-16 у польоті та ще купу - "одеські партизани" у потязі! То й зробили паузу у фантазії. "Для правдоподобія"!
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26.12.2023 15:16 Ответить
Тобто ліміт на лажу використано, розумію….
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26.12.2023 16:15 Ответить
Ліміт невичерпний. Градус лажи понижчений!
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26.12.2023 19:20 Ответить
Якщо судно з шахедами знищено, то це значна втрата у ворога. Додаючи п'ять літаків, знищених за останній час, в сукупності є чималим деморалізуючим фактором для москалів.

Ресурси в москалів ще є. Але їх спалення не має сенсу. Рано чи пізно, це має зрозуміти кожен росіянин.
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26.12.2023 11:18 Ответить
да уж .........
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26.12.2023 11:30 Ответить
Оооо!! З Різдвом українським, мохнорилі лапті)))
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26.12.2023 11:40 Ответить
Кацапстан плаче:У Феодосії під час відбиття удару ЗСУ (ЗСУ) постраждав великий десантний корабель (БДК) "Новочеркаськ". Про це повідомляє Міноборони РФ. Характер пошкоджень судна не уточнюється. Корабель був пошкоджений у ніч на 26 грудня. "Сьогодні вночі під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням керованих ракет повітряного базування по базі Феодосії було пошкоджено великий десантний корабель "Новочеркаськ", - йдеться у повідомленні.
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26.12.2023 11:49 Ответить
оперативно... із вікі
Російське вторгнення в Україну[ред. | ред. код]

24 березня 2022 отримав пошкодження внаслідок обстрілу в порту Бердянська[3] під час російського вторгнення в Україну, загинуло 3 члени екіпажу[4]. Тоді ж було потоплено корабель «Саратов».

В ніч з 25 на 26 грудня 2023 року Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram-каналі повідомив про знищення «Новочеркаська»[2]. Вірогідно, корабель перевозив дрони Shahed-136[5].
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26.12.2023 11:52 Ответить
2 палубный,
но для Черного моря - потянет на 3х палубный.
в других локациях у кацапов есть корабли поинтереснее.
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26.12.2023 12:00 Ответить
Щедрик у виконанні ЗСУ...фантастично чудовий Слава Україні !!! Слава ЗСУ !!!
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26.12.2023 12:13 Ответить
Кацапи
"Волной" єго снєсло 😆
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26.12.2023 12:23 Ответить
Merry Christmas, кацапи! Як вам різдвяний феєрверк?
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26.12.2023 12:25 Ответить
Это вам не это...
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26.12.2023 14:13 Ответить
Саме такому феєрверку я зараз радію
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26.12.2023 14:29 Ответить
Зіпсували чпокі-чпокі малчикам в трусиках
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26.12.2023 14:51 Ответить
Новости мордора:

"Советник главы Крыма Олег Крючков после атаки заявил, что спецслужбы начали работу из-за публикации кадров удара ВСУ по Феодосии. По его словам, все выложившие видео атаки уже установлены, им может грозить уголовная ответственность. Граждане, «скачущие на своих балконах в трусах, снимающие видео и выкладывающие их в Сеть», делают работу разведки врага, подчеркнул советник."

Патамушта:

"Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и (мелких) повреждениях большого десантного корабля (БДК) «Новочеркасск», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."
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26.12.2023 18:07 Ответить
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