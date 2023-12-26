Силы обороны отражали вражеские атаки на 7 направлениях, за сутки - 98 боеприкосновений, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 42 авиационных удара, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Диброва, Северск, Выемка, Спорное, Веселое, Новобахмутовка, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Также читайте: Информация о якобы 108 погибших воинах в бригаде на Авдеевском направлении в канун Рождества - фейк, - Генштаб

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 6 атак врага возле населенного пункта Синьковка Харьковской области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 29 атак врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Информация о якобы 108 погибших воинах в бригаде на Авдеевском направлении в канун Рождества - фейк, - Генштаб

На Бахмутском направлении наши воины отразили 4 атаки противника вблизи населенного пункта Богдановка Донецкой области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины устойчиво держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 13 - недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 6 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили 3 атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника возле Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Читайте: На Марьинском направлении отбиты 5 атак врага, на Херсонском - оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с позиций, - Генштаб ВСУ

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса врага.

Читайте также: Враг снова атаковал Украину "Шахедами". Была угроза для Староконстантинова и Чернигова