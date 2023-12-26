Уничтожены 13 из 19 вражеских "Шахедов" и крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск", - Воздушные силы

С 18.30 25 декабря по 03.00 26 декабря 2023 противник атаковал с юго-восточного направления ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командование Воздушных сил.

Как отмечается, всего зафиксированы пуски 19 "Шахедов" из районов Балаклава – Крым и Приморско-Ахтарь – РФ.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей", - отмечают в Воздушных силах.

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"Около 02.30 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Результат - "на лицо"!", - добавляют в ПС.