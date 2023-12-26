Уничтожены 13 из 19 вражеских "Шахедов" и крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск", - Воздушные силы
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С 18.30 25 декабря по 03.00 26 декабря 2023 противник атаковал с юго-восточного направления ударными БпЛА типа "Shahed".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командование Воздушных сил.
Как отмечается, всего зафиксированы пуски 19 "Шахедов" из районов Балаклава – Крым и Приморско-Ахтарь – РФ.
"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей", - отмечают в Воздушных силах.
"Около 02.30 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Результат - "на лицо"!", - добавляют в ПС.
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по Каспію до Астрахані Звідти - на баржах по каналу Волго-Донському до Азовського моря А там - на БДК Другий варіант: з Астрахані залізницею до Новоросійська (у контейнерах) І на БДК
НАЩО ??? висувати версії? Знищили...та й хрен з ними. Я Вам не даром згадав військового льотчика.... А Ви так нічого і не зрозуміли. Нащо Вам ці версії... які нічим від фантастики не відрізняються! Ти більше ніхто не казав і не писав... звідки воно припливло... Ви ж правознавець..пане Яре... та ще й військовий по життю....
- Он утонул.
без повреждений оба ходят по дну морскому…🙃
ЗСУ👏👍💪🫡