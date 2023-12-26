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Уничтожены 13 из 19 вражеских "Шахедов" и крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск", - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахед

С 18.30 25 декабря по 03.00 26 декабря 2023 противник атаковал с юго-восточного направления ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командование Воздушных сил.

Как отмечается, всего зафиксированы пуски 19 "Шахедов" из районов Балаклава – Крым и Приморско-Ахтарь – РФ.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей", - отмечают в Воздушных силах.

Читайте: В Крыму прогремели взрывы. Вслед за крейсером "Москва" следует большой десантный корабль "Новочеркасск", - командующий Воздушными силами Олещук. ВИДЕО

"Около 02.30 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Результат - "на лицо"!", - добавляют в ПС.
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Топ комментарии
+25
А скільки "шахедів" згоріло на "Новочеркаську"? Недарма вони його поставили у Феодосії під розвантаження! Мис Чауда поряд! А саме там пускові для "шахедів" базуються! "Съэкономили время и расстаяние" кацапи!
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26.12.2023 07:18
+20
Шо з іплом москалики ? Тепленько?
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26.12.2023 07:32
+16
Черноморский флот в каждой войне начиная с крымской героически становился подводным,так что традиция..
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26.12.2023 07:33
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А скільки "шахедів" згоріло на "Новочеркаську"? Недарма вони його поставили у Феодосії під розвантаження! Мис Чауда поряд! А саме там пускові для "шахедів" базуються! "Съэкономили время и расстаяние" кацапи!
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26.12.2023 07:18 Ответить
.. а не краще подумати..як же ці шахеди на Новочеркаськ попали? З Чорного моря русняві військові кораблики невиїздні...як і не в*їздні, дякуючі Туреччині. То де він міг завантажити шахеди? Чорне море ну точно не Каспій і кордону з Іраном там нема...)))
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26.12.2023 12:58 Ответить
Все просто:
по Каспію до Астрахані Звідти - на баржах по каналу Волго-Донському до Азовського моря А там - на БДК Другий варіант: з Астрахані залізницею до Новоросійська (у контейнерах) І на БДК
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26.12.2023 13:13 Ответить
... Ви пане Яре можете нафантазувати будь що. Також можна сказати..що іранський Іл-76..що три рази на неділю шастає до московії навіз туди шахедів..їх завантажили на баржу... по каналам до Ростова..там і БДК і перевантажили....)))) Придумати можна все що хочеш...особливо з шахедами та мисом Чауда поруч!!))) Хтось ляпнув про шахеди..Ви підтримали. А все значно простіше. Щось вибухове припер... хлопчики наші з Су-24 трохи попрацювали з крилатими ..і результат налице. І тепло..і світла багато..і гучно і дуже файно виглядає!
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26.12.2023 13:22 Ответить
Я не " фантазую" Я "висуваю версії"
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26.12.2023 13:45 Ответить
... то як Ви написали **висуваю версії**...вже говорить про те..що версія там ОДНА! Бабахнуло добряче... Значить було щось гарненьке... Тоді нам ..як кажуть..похер..що там було... при такому доброму результаті! І як написав один військвовий ....(лословно) льотчик... **..злі язики кажуть , що попали....А от куди ...сам не знаю.....)))))))
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26.12.2023 13:52 Ответить
Ну - допустимо - там лежала "балістика" іранська (від якої набагато важче оборонятися) Тобі стане легше? Я намалював ДВІ найбільш можливі версії Зараз додав третю Всі вони - найбільш дешеві та зручні для кацапів Якщо зможеш - висувай інші - я не заперечую!
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26.12.2023 14:03 Ответить
...у мене... на відміну від Вас нема НІЯКИХ ВЕРСІЙ!!! Мені по барабану, що там лежало і що вибухнуло. Для мене ГОЛОВНЕ... не версії висувати, не гадати, і не придумувати, що там шахеди...балістика..чи 500 тон артснарядів. РЕЗУЛЬТАТ!!! Для чого Вам ці версії!? Слухати чергового арестовича... ? Ну то Ваше право. Ніхто не знає, що там вибухнуло..але вже шахеди...добавлена Вами балістика (та ЩЕ Й З ІРАНУ).. А може з Північної Кореї? Я не здивуюсь...що навздовзі буде версія, що БДК завантажили в грузинському Поті..і невидимі шахеди туди доставили через Вірменію та Грузію...
НАЩО ??? висувати версії? Знищили...та й хрен з ними. Я Вам не даром згадав військового льотчика.... А Ви так нічого і не зрозуміли. Нащо Вам ці версії... які нічим від фантастики не відрізняються! Ти більше ніхто не казав і не писав... звідки воно припливло... Ви ж правознавець..пане Яре... та ще й військовий по життю....
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26.12.2023 15:43 Ответить
Ти так і не "врубився" Я просто роблю "прорахунок НАСЛІДКІВ" цього удару - може (і чого саме) нам менше на новорічні свята прилетить? Збили "бомбьорів" - і менше КАБів стало прилітать на Херсонщину Тепер можливо очікувать меншу навалу "шахедів"
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26.12.2023 16:18 Ответить
... а прорахунок зменшення артвистрелів, зменшення вистрелів на один автомат, чи гранатомет Ви не робите? Як на мене ..то там було всього потрохи наприклад! А може він був завантажений звичайними ФАБ-500....чи може припер С-400..чи протинанкових мін 500 тон зі складів десь з під Сухумі...))) Пане Яре!!! Ну Ви ж правник!! І як я розумію не пасли задніх. До чого ці гадання на кофейній гущі? Бо я вже читаю і дивуюсь.... Все всі знають... Навіть корабель такого класу ВД каналом запустили... Ви то хоча б баржами **везли** на нові арестовичи не переймаючись сам БДК у Каспій і назад прогнали..))) Ви не враховуєте одного. Кацапські Іл-76 шляються у Сімферополь... Бельбек те й же Приморсько-Ахтарськ..не рідше, ніж Ви ходите до туалету ... Бачте яка слушна **версія**..))))
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26.12.2023 16:33 Ответить
Щодо Іл-76 у мене заперечень нема Я ж сказав - "можна висувать версії"! Побачимо де у кацапів "стане тонко" А щодо "зменшення витрелів на один автомат" - так тут мені один ідіот написав що переплавлений тротил втрачає до 30% якостей і його не можна використовувать - у снарядах він "пресований"! Так що і таке змушений вичитувать! (другий день чекаю відповіді на поставлені мною питання!)
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26.12.2023 17:06 Ответить
... так от чого псячі перестали використовувати свої Ту-95МС та Ту-22М3? Там версій можна настругати по саме горло і вдавитися цими версіями! Тому я і кажу, що нічого ніде тонше не стане. Головне, це м*ясо...якого треба набити як можна більше і як можна жорстокіше. Головне ..це зробити так..щоб у смердячій рашці почало бурлити кацапське лайно... щоб почалися невдоволення і все інше. Ви ж прекрасно знаєте...що вони будуть кидати..пускати..стріляти по нас десятиріччями.... А враховуючи ще і нашу зелену погань... та іх поціновувачів серед **мудрого нарІду** то і кінця і краю не видно. А точка кипіння вже досягає свого максимуму.
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26.12.2023 17:15 Ответить
Похоже, шо Ф-16 таки прибыли.
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26.12.2023 07:18 Ответить
👏👏👏🤝🤝🤝🫂🫂🫂
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26.12.2023 07:22 Ответить
F-16 обміняють на голову єрмака.
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26.12.2023 07:30 Ответить
раджу до прослуховування, яке б ставлення не було до цього балабола: голова ШУТА не может быть у КОРОЛЯ..
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26.12.2023 11:21 Ответить
Шо з іплом москалики ? Тепленько?
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26.12.2023 07:32 Ответить
Внук Сергійовича став курсантом військово-морського ліцею у Хорватії! Мати його зараз там з дітьми Так перетворили біду на користь Тепер хлопчина вчиться морській справі Після цього ліцею спокійно зможе поступить в будь-який військовий заклад країн НАТО І буде поповнення кадрів для ВМС України!
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26.12.2023 07:43 Ответить
Бадьоро, молодець!
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26.12.2023 07:50 Ответить
а хто у нас Сергійович?
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26.12.2023 07:53 Ответить
Це наш з "фантомом" спільний товариш
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26.12.2023 07:56 Ответить
наснаги йому і семі футів під килєм по життю.
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26.12.2023 08:14 Ответить
Хто такий Сергійович? Чи то ваший приватний знайомий?
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26.12.2023 07:58 Ответить
молодець!
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26.12.2023 10:20 Ответить
Черноморский флот в каждой войне начиная с крымской героически становился подводным,так что традиция..
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26.12.2023 07:33 Ответить
Стабільність однако....
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26.12.2023 07:52 Ответить
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26.12.2023 07:34 Ответить
ВЫШЕЛ Я НА КРЫЛЬЦО ПОЧЕСАТЬ СЕБЕ ЯЙЦО, ВИЖУ ПУТИНУ КАБАЕВА СЕЛА НА ЛИЦО )))
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26.12.2023 07:47 Ответить
- ВладиВладимирович а что с БДК "Новочеркаск"?
- Он утонул.
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26.12.2023 07:53 Ответить
Ща кацапи скажуть, що там тільки фарбу подряпали, а то був антифеєрверк в пику католицькому Різдву)))
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26.12.2023 08:02 Ответить
Нет катилического Рождества, есть Рождество христианское и есть московское, т.е. сатанинское.
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26.12.2023 08:22 Ответить
Он било тяжелєє води!
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26.12.2023 08:16 Ответить
Патаму шта он із Анало гавнет і цяжалєє вади ...
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26.12.2023 12:51 Ответить
Як точно прорахували момент удару! Корабель тільки-но став під розвантаження Це все одно, що поставить під розвантаження ешелон з пальним чи ************ на станції! Рознесли одним ударом вантаж Знищили корабель Та ще й похєрачили портові споруди на пірсі! Зараз ФСБшники "носом землю риють" - шукають "бандероагентов"!
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26.12.2023 07:53 Ответить
Отих двох голубів в труселях що знімали зроблять наводчиками і шпійонами.
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26.12.2023 08:08 Ответить
Для чумних і збочених, які вирішили вкрасти в українців Різдво, настали важкі часи Господнього гніву. 😊 Тремтіть, юридиві, Христос народився!
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26.12.2023 07:58 Ответить
Славімо його!
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26.12.2023 08:17 Ответить
сподіваюсь, шпангоути "новочеркасску" розігнуло добряче, і тушок тридцять екіпажу пропали без вісті.
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26.12.2023 08:21 Ответить
Під час розвантаження по судну оголошується "аврал" Тобто задіюється ВСЯ команда А їх там - 90 "рил"!
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26.12.2023 09:06 Ответить
нажаль всі 90 не можуть випаруватись від вибуху, бо дуже багато відсіків і переборок, але ж на третину я сподіваюсь.
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26.12.2023 09:13 Ответить
БДК - це здоровезне "корито" Всі "відсіки" та "переборки" - у комовій частині А при розвантаженні основна частина екіпажу працює саме в "кориті"
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26.12.2023 09:38 Ответить
я ж кажу тільки про тих, хто випарувався в епіцентрі вибуху, а не про тих, кого навічно приліпило вибуховою хвилею до переборки.
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26.12.2023 09:45 Ответить
...прилепило к переборке...Або намотало на пиллерс, пропустив через канифас-блок с вертлюгом.... а как старого , все гузно в ракушках, еще и прогриндило рылом о скуловые кильсоны и киповые планки с роульсами.
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26.12.2023 13:09 Ответить
бадабумкнуло не погано так так що увесь єкіпаж 200 та 300 розрахунок простий
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26.12.2023 09:40 Ответить
Новочеркаськ наздогнав Мацкву….
без повреждений оба ходят по дну морскому…🙃
ЗСУ👏👍💪🫡
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26.12.2023 08:34 Ответить
ё-моё.., вот бяда...
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26.12.2023 10:25 Ответить
тоді загинуло четверо, а п'ятий сдох від поранень у госпіталі через чотири місяці.
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26.12.2023 09:17 Ответить
ну наші шахеди ще доробляють, а потім поки на спині донесуть до місця пуску.........
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26.12.2023 12:03 Ответить
Новочеркаск расстреляли во второй раз. Первый раз это сделали комуняки летом 1962 года.
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26.12.2023 13:13 Ответить
да
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26.12.2023 18:27 Ответить
 
 