Атака дронами на Юг: на Одесщине враг попал по территории инфраструктурного объекта, на Николаевщине попадание в промышленные склады

Продолжая террор, российские оккупационные войска атаковали юг Украины с временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, за две волны атак протяженностью 2 и 4 часа нашим подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить 9 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136": по 4 в Одесской и Николаевской областях и 1 на Херсонщине.

На Одесщине и Николаевщине в изнурительной боевой работе не удалось избежать попадания.

"В Одесском районе враг попал по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали. На Николаевщине попаданием в промышленный объект повреждены складские здания. Пострадавшие не зафиксированы", - говорится в сообщении.

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