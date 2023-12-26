Рашисты в течение суток выпустили по Херсонщине около 400 снарядов, обстреляли из минометов и "Градов", ранен человек

В течение суток российские захватчики произвели 74 обстрела Херсонской области. По Херсону враг выпустил 32 снаряда. В результате обстрелов один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки противник совершил 74 обстрела, выпустив 391 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда", - говорится в сообщении.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; критической инфраструктуры в Херсонском районе.

Отмечается, что из-за российской агрессии один человек получил ранения.

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