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"Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии", - Минобороны РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Минобороны РФ признает, что ночная атака в районе временно оккупированной Феодосии в Крыму была успешной для ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей РИА-Новости.
"Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждение в Феодосии сегодня ночью при отражении удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет", - цитирует агентство сообщение Минобороны России.
Тем временем, крымский предатель Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки на Феодосию 1 человек погиб, двое - получили ранения.
Как сообщалось ранее, в результате атаки уничтожено крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск".
Топ комментарии
+60 Вадим СЛ
показать весь комментарий26.12.2023 08:52
+37 andriy niki1
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+29 Сергей Зарубин
показать весь комментарий26.12.2023 08:53
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кацапське гівно, настільки гівняне, що тоне, що капець! засрали, викопане нашими пращурами, величне чорне море.
- Что случилась, "Дамавёнок"?
- Сматрел вчера не телявизар хазяйский, а "кампутер" заграничнай!!! А там гаварят, шта наши не только не успевают вытаскивать с баз хранения и ремонтиравать технику на вайну - её украинцы быстрее разбивают и сжигают! Но ещё быстрее они эту технику брасают и передают украинцам целенькой - чтобы они против нас ваевали!
успешно отразил ракетную атаку своим бортом.
Все ракеты уничтожены.
А якщо воно каже, що один загинув, скільки ж там насправді одержали квітки до Кабздона?!