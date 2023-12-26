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"Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии", - Минобороны РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

феодосія

Минобороны РФ признает, что ночная атака в районе временно оккупированной Феодосии в Крыму была успешной для ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей РИА-Новости.

"Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждение в Феодосии сегодня ночью при отражении удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет", - цитирует агентство сообщение Минобороны России.

Тем временем, крымский предатель Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки на Феодосию 1 человек погиб, двое - получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залізничний вокзал пошкоджено внаслідок атаки на Феодосію, - місцевий телеграм-канал. ВIДЕО

Как сообщалось ранее, в результате атаки уничтожено крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск".
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Топ комментарии
+60
Ага, ми по вибуху зрозуміли, що невеликі царапини))
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26.12.2023 08:52
+37
Порвало парус
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26.12.2023 09:01
+29
Беручи до уваги відео, вірніше буде сказати, що ВДК Новочеркасськ випарувавсяю
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26.12.2023 08:53
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Ага, ми по вибуху зрозуміли, що невеликі царапини))
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26.12.2023 08:52 Ответить
Вони там ще щось і "атбівалі". Ну природжені пи₴доболи. Кожне слово-брехня)
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26.12.2023 09:01 Ответить
Кацапи не брешуть.Тому що в них брехня це альтернативна правда
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26.12.2023 09:11 Ответить
Порвало парус
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26.12.2023 09:01 Ответить
Скоріше анус 😂😂😂
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26.12.2023 11:57 Ответить
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26.12.2023 12:25 Ответить
так і я про це ж
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26.12.2023 13:45 Ответить
Покрасят и будет как новенький
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26.12.2023 09:06 Ответить
Іщо походіт
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26.12.2023 09:06 Ответить
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26.12.2023 09:13 Ответить
Це просто якийсь різдвяний подарунок!!!
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26.12.2023 10:01 Ответить
пошкоджений, чи затонув?
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26.12.2023 08:53 Ответить
Гівно не тоне. У цьому і вся сила кацапського флоту!
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26.12.2023 08:56 Ответить
нєнє.
кацапське гівно, настільки гівняне, що тоне, що капець! засрали, викопане нашими пращурами, величне чорне море.
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26.12.2023 09:04 Ответить
Сєл на грунт))
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26.12.2023 08:59 Ответить
Там з нього залишилося "корито" Всередині все вибухами та вогнем "покришило" Якщо не затонув - можна вичистить і свиней годувать
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26.12.2023 09:11 Ответить
Беручи до уваги відео, вірніше буде сказати, що ВДК Новочеркасськ випарувавсяю
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26.12.2023 08:53 Ответить
Забили сказати ,,незначних пошкоджень ,,
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26.12.2023 08:54 Ответить
Звичайно, підгоріла тільки фарба, згоріти не встигла, бо корито втопилося. Ми повірили, кацапи ж ніколи не брешуть.
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26.12.2023 08:54 Ответить
Фото маєте?
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26.12.2023 09:13 Ответить
Чєл має хист торгуватися...
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26.12.2023 09:37 Ответить
Шаровий.
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26.12.2023 09:38 Ответить
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26.12.2023 09:46 Ответить
Ні, фото не маю. Просто бажаю, щоб ця концерва втопилася. Після того вибуху, що був на цій какашці живого вже точно нічого не може бути.
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26.12.2023 11:53 Ответить
Ета санітарная патєря
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26.12.2023 08:58 Ответить
Та ти хоч відео чи хоча б фото дивився??? Шо ти там про нашу "пропаганду" белькочеш, русачок? Що, хочеться вірити, що твоє корито не знищене?
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26.12.2023 09:07 Ответить
Просто зайди на телеграм канал Бутусова, там самі кацапи стільки вражаючих відео виклали про величезний вибіх ніби тактичної ядерки, такий вражаючий результат, і усі сумніві пропадуть!
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26.12.2023 11:10 Ответить
Хіба по вибуху не можна здогадатися?
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26.12.2023 09:07 Ответить
от і думаю, якщо від вибуху порозгиналися шпангоути і водотонажність БДК зросла тон на триста - то це знищений, чи пошкоджений?
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26.12.2023 09:07 Ответить
а ти кому віриш? Нашим чи кацапам? ))
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26.12.2023 11:44 Ответить
Й'ому це тільки на користь.))
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26.12.2023 09:04 Ответить
его тогда пронесло рядов стоял,сейчас ********* точно,тем паче там точка у была а здесь помощнее детонация была)
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26.12.2023 09:07 Ответить
Він не дослухався до попереджень
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26.12.2023 09:06 Ответить
Поступово винищують кацапські кораблі, це немає значення мав висаджуватися десант чи ні, для України головне знищити кораблі, і кримський міст - бо мета повернути Крим
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26.12.2023 09:07 Ответить
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26.12.2023 09:07 Ответить
- Ой бяда, бяда! Адно агарчение!
- Что случилась, "Дамавёнок"?
- Сматрел вчера не телявизар хазяйский, а "кампутер" заграничнай!!! А там гаварят, шта наши не только не успевают вытаскивать с баз хранения и ремонтиравать технику на вайну - её украинцы быстрее разбивают и сжигают! Но ещё быстрее они эту технику брасают и передают украинцам целенькой - чтобы они против нас ваевали!
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26.12.2023 09:16 Ответить
Якби ще ці сапунькови знали що радіорозвідка займається радіообміном а РЛС - це об'єкти радіотехнічної розвідки. До кінця срср два Е-3А (АВАКС) постійно знаходились над Чорним морем і контролювали територію на сотні км.
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26.12.2023 10:18 Ответить
Большой десантный корабль «Новочеркасск»
успешно отразил ракетную атаку своим бортом.
Все ракеты уничтожены.
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26.12.2023 09:13 Ответить
Та да! 😊 Тепер приєднаєттся для вічного ремонту до крейсера "мацква", яаий успішно ремонтують біси на дні Чорного моря. 😁
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26.12.2023 09:19 Ответить
Merry Christmas you fucking Russian bastards. Glory to Ukraine.
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26.12.2023 09:22 Ответить
https://twitter.com/i/status/1739496265539346518
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26.12.2023 09:33 Ответить
одна людина загинула, двоє - зазнали поранень, решта - вивітрилась над морем
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26.12.2023 09:37 Ответить
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26.12.2023 09:47 Ответить
Ракетная атака на мирно спящщих феодосийцев была успешно отражена БД кораблем Новочеркасск. При проведении операции также былa уничтожена целая эскадрилья F-16!
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26.12.2023 10:23 Ответить
Якщо в них гине тисяча свинопсів, конашенков каже: "Патєрь нєт!"
А якщо воно каже, що один загинув, скільки ж там насправді одержали квітки до Кабздона?!
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26.12.2023 11:02 Ответить
Швіжозавезені шахеди анігилірували.
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26.12.2023 11:48 Ответить
 
 