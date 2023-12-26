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Если Запад не будет оказывать помощь Украине, РФ может начать агрессию против НАТО, - президент Литвы Науседа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает, что РФ может пойти на агрессию против стран-членов НАТО, если Запад приостановит поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По его словам, вероятность того, что Запад перестанет поддерживать Украину, невелика.

"Это будет зависеть от сценария войны в Украине. Если России не удастся вернуть все в свою пользу, то, конечно же, она застрянет там надолго и не сможет воевать на нескольких фронтах. Если все будет иначе, и Запад вдруг отвернется от Украины, не будет оказывать ей необходимую помощь... Так, тогда может произойти так, но вероятность такого сценария невелика", - объяснил Науседа.

Литовский лидер подчеркнул, что "ни у кого нет ответа на вопрос, когда поведение России может измениться, и когда она бросит свой взгляд в сторону НАТО".

Читайте: Президенты стран Балтии: Украина победит, но конфликт будет затяжным
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Може в НАТО хочуть цього,раз,і назавжди закатати кацапію в пилюку? Ато щось забагато смердить, на увесь світ
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26.12.2023 09:16 Ответить
Дивлячись на теперішнє НАТО, швидше почнуть закидувати паРашу "стурбованістю".
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26.12.2023 12:36 Ответить
може, від очевидних заяв перейдете до конкретних дій? чи країни групи Рамштайн з сукупним ВВП майже 50 трл. дол. та бюджетом на оборону в 1,4 трлн.дол можуть тільки заяви з обуреннями множити?
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26.12.2023 09:35 Ответить
не виключена підкилимна домовленість США і вищого керівництва НАТО.про те,що рашист не буде поширювати бойові дії на країни НАТО.але вони(країни НАТО) не надаватимуть Україні ракети далекої дальності для атак по території 3,14дерації і не надаватимуть Україні достатньо зброї.для того.щобвона могла повернути окуповані території,що заставить Україну рано чи пізно йти на переговори і віддати окуповані рашистом території...В такому випадку і обіцяне НАТО Україні не світить ніяк.що і треба куйлу...
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26.12.2023 09:54 Ответить
Ніхто навіть уявити не може скільки путлєр витрачав нафтогазодоларів на підкуп партій та чиновників у Європі. Тому маємо зараз незграбні ЧХ, НАТО та ООН через призначення туди на посади чинуш за московитські гроші. Особисто знаю, що ОБСЄ, яке їздило в зоні проведення АТО, мало співробітників в основному з росії, Білорусії та Узбекистану. Коли приїжджали на наші позиції, то їм навіть спідню білизну демонстрували з усією зброєю. А коли їздила ОБСЄ по захопленим територіям, то звичайний Ванька міг послати нахєр усю міссію і вони розвертались та виїзджали. Так і воюємо...
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26.12.2023 12:03 Ответить
 
 