ОК "Юг" об атаке на Феодосию: Взрыв был мощный, детонация длительная. Собираем исчерпывающую информацию о результатах

В настоящее время собирается исчерпывающая информация о последствиях ночной работы Сил обороны Украины по временно оккупированной Феодосии.

Об этом заявила представитель Сил обороны Юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, какая обстановка в Феодосии, Гуменюк сказала: "Очевидно, феерическая. Я бы даже сказала взрывно-феерическая. Потому что действительно взрыв был мощный, детонация долговременная, пожар масштабный".

По ее словам, сейчас нужно дождаться уточненных данных, поскольку проведенная боевая работа – это половина дела. "Дальше нужно собрать исчерпывающую информацию по ее результатам. Пока это все то, что наглядно", - сказала она.

Оценивая потери врага, кроме самого корабля, Гуменюк отметила, что такая большая детонация вызвана не просто горючим или боекомплектом самого корабля.

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"Специфика больших десантных кораблей в том, что они используются сейчас врагом фактически постоянно как логистические объекты, как транспортировка важных грузов. То, что они не могут позволить другим способом. Помним, что у них есть сложности и с использованием и славного Керченского моста, и других транспортно-логистических маршрутов. Итак, вполне вероятно, что это был некий "рождественский подарок". Полностью упакован", - сказала она.

Ранее сообщалось, в результате атаки уничтожено крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждение".