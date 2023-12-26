РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16303 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
8 498 20
война (46904) корабль (1927) Крым (26018) Гуменюк (477)

ОК "Юг" об атаке на Феодосию: Взрыв был мощный, детонация длительная. Собираем исчерпывающую информацию о результатах

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

новочеркаськ

В настоящее время собирается исчерпывающая информация о последствиях ночной работы Сил обороны Украины по временно оккупированной Феодосии.

Об этом заявила представитель Сил обороны Юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, какая обстановка в Феодосии, Гуменюк сказала: "Очевидно, феерическая. Я бы даже сказала взрывно-феерическая. Потому что действительно взрыв был мощный, детонация долговременная, пожар масштабный".

По ее словам, сейчас нужно дождаться уточненных данных, поскольку проведенная боевая работа – это половина дела. "Дальше нужно собрать исчерпывающую информацию по ее результатам. Пока это все то, что наглядно", - сказала она.

Оценивая потери врага, кроме самого корабля, Гуменюк отметила, что такая большая детонация вызвана не просто горючим или боекомплектом самого корабля.

Смотрите: Железнодорожный вокзал поврежден в результате атаки на Феодосию, - местный телеграмм-канал. ВИДЕО

"Специфика больших десантных кораблей в том, что они используются сейчас врагом фактически постоянно как логистические объекты, как транспортировка важных грузов. То, что они не могут позволить другим способом. Помним, что у них есть сложности и с использованием и славного Керченского моста, и других транспортно-логистических маршрутов. Итак, вполне вероятно, что это был некий "рождественский подарок". Полностью упакован", - сказала она.

Ранее сообщалось, в результате атаки уничтожено крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждение".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
показать весь комментарий
26.12.2023 09:26
+23
показать весь комментарий
26.12.2023 09:37
+11
Дякуємо нашим захисникам.
Позитивні новини на Різдво.
показать весь комментарий
26.12.2023 09:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ето "ж-жж" нє спроста! (с).
показать весь комментарий
26.12.2023 09:16 Ответить
Виникає питання. Як чи на чому вони проводитимуть паради перемоги. Не буде чим пишатися. Суцільні втрати та розлад.
показать весь комментарий
26.12.2023 09:20 Ответить
Шо з їбалому у кацапів?
показать весь комментарий
26.12.2023 09:21 Ответить
Дякуємо нашим захисникам.
Позитивні новини на Різдво.
показать весь комментарий
26.12.2023 09:23 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 09:26 Ответить
Гоблин трет, шо якорь уже нашли...
показать весь комментарий
26.12.2023 09:32 Ответить
десантний корабель ЧФ РФ "Новочеркаськ" анігіля́ціювався і вирушив у майбутнє
показать весь комментарий
26.12.2023 09:35 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 09:37 Ответить
"... оскільки проведена бойова робота - це половина справи. "Далі треба зібрати вичерпну інформацію щодо її результатів..."

пипець писуни - аби шо перднути...
показать весь комментарий
26.12.2023 09:40 Ответить
Ну ось ти кацапе і перднув, але тєбє нє заплотят, бо ус атклєілса. Вазвращайса на курси прігожіна.
показать весь комментарий
26.12.2023 09:47 Ответить
Гупнуло так що в Ковелі усе затряслось.
То був яденрний хрлопок🙏
показать весь комментарий
26.12.2023 09:44 Ответить
Прекрасно. Місцеві криси з остраху позабивались у щілини.
показать весь комментарий
26.12.2023 09:45 Ответить
Це в аксьонова пердак лусьнув
показать весь комментарий
26.12.2023 09:48 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 09:51 Ответить
Така смачна новина, а в гілці ні одного кацапського бота типу oqo obo cb04cacb .
показать весь комментарий
26.12.2023 10:22 Ответить
У них інструктаж! 😂
показать весь комментарий
26.12.2023 10:39 Ответить
А що, він так і звется:"ото обо с4ався" (з цифри 4 обираємо - р -).
показать весь комментарий
26.12.2023 10:53 Ответить
А що там у кацапів з чорноморської флотилії залишилось?
показать весь комментарий
26.12.2023 10:44 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 11:15 Ответить
 
 