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Новости За рубежом
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Лукашенко заявил, что все российское ядерное оружие доставили в Беларусь в начале октября

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф,зброя,росія,ядерна

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что все ядерное оружие из России, которое планировали отправить в Беларусь, уже доставлено "в хорошем состоянии" в начале октября этого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское СМИ Zerkalo.

"Давно. Я же говорил уже, когда закончилась доставка (российского ядерного оружия – ред.). Еще в сентябре или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии", - отметил Лукашенко.

Отвечая на вопрос, когда состоятся ближайшие военные учения, он заявил: "Каждый день учимся. Даже бывшие "вагнеровцы", которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт".

Также читайте: Европа должна вооружиться собственным ядерным оружием, чтобы сдерживать Россию, - эксглава МИД Германии Фишер
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Топ комментарии
+11
Ото Америка боялася ядерну Україну. А тепер має ще одну ''північну корею'' з ядерними бімбами під боком НАТО.
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26.12.2023 09:35
+7
Россияне сильно рискуют. Лукашенко не надежный союзник. Может продать российское ядерное оружие, обменять на продукты, например на польские яблоки или на еще что ни будь. Или может просто потерять.
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26.12.2023 09:26
+6
Лукашенко заявив, що всю російську ядерну зброю доставили до Білорусі на початку жовтня Джерело: https://censor.net/ua/n3463757
Таки справді всю? 🤔 То тепер кацапія не ядерна держава? Ядерна держава - Білорусь? 😲
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26.12.2023 09:23
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Нє битая, нє крашенная?
Точно?
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26.12.2023 09:21 Ответить
Водила дєвушка, *** буду.
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26.12.2023 09:50 Ответить
може так статись, що через рік прийдеться її назад везти.
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26.12.2023 09:21 Ответить
Лукашенко заявив, що всю російську ядерну зброю доставили до Білорусі на початку жовтня Джерело: https://censor.net/ua/n3463757
Таки справді всю? 🤔 То тепер кацапія не ядерна держава? Ядерна держава - Білорусь? 😲
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26.12.2023 09:23 Ответить
Россияне сильно рискуют. Лукашенко не надежный союзник. Может продать российское ядерное оружие, обменять на продукты, например на польские яблоки или на еще что ни будь. Или может просто потерять.
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26.12.2023 09:26 Ответить
Ту ЯЗ яку поставили в білоруську область охороняють та обслуговують тільки кацапи. Білоруського вусатого гауляйтера до неї на пушечний постріл туди не допустять. А по пиндіти так, дозволяє *****...
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26.12.2023 10:51 Ответить
Для кращого ефекту треба черевиком по трибуні постукати і потупотіти ножками.
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26.12.2023 09:27 Ответить
А теперка мож США також шось нам ядрене передадуть ?
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26.12.2023 09:27 Ответить
пламєнний прівєт
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26.12.2023 09:34 Ответить
Чупа чіпс вирішив ще раз пукнути на заїжджену тему.
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26.12.2023 09:30 Ответить
Я так розумію, що саме ними завалили 5 повітряних і один морський анагововнет?
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26.12.2023 09:39 Ответить
Бояра штука забориста.
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26.12.2023 09:47 Ответить
анепошотыбнайух.
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26.12.2023 09:32 Ответить
бульба заспокоює себе а в'їбемо ж колись по мозирському НПЗ
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26.12.2023 09:34 Ответить
Навіщо? А де ж для нас Лука (в рахунок репарацій) для нас пальне вироблятиме? Кацапи йому будуть нафту гнать - а він буде "відроблять"!
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26.12.2023 09:44 Ответить
Ото Америка боялася ядерну Україну. А тепер має ще одну ''північну корею'' з ядерними бімбами під боком НАТО.
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26.12.2023 09:35 Ответить
Так воно у Луки просто стоїть! Хіба сторож коло складу - "власник" того, що охороняє? Там з "білоруського" - лише "охорона зовнішнього периметру"! Все всередині - КАЦАПИ І білорусів до себе не пускають!
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26.12.2023 09:48 Ответить
так у нас воно теж стояло.. кнопка, бубоніли, в масквє
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26.12.2023 10:05 Ответить
на відміну від білорусів системи управління тими комплексами розроблялися в Харкові І переналаштування ми-б могли самостійно провести
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26.12.2023 10:23 Ответить
Молодець. І ядерна зброя значить і мир. І в короновірус небуло ніяких обмежень не вимерли якось, навпаки населення росте, не те що тут 5 років зеленого кошмару.
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26.12.2023 09:39 Ответить
За цією логікою найбіше ковбаси мають північні корейці.
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26.12.2023 10:30 Ответить
Ну і що радій придурку ,тепер твоя маріонеткова недодержава стане обєктом враження якщо рашисти розпочнуть ядернус війну .
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26.12.2023 09:56 Ответить
Меморандум с гарантией Запада надёжней.
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26.12.2023 10:10 Ответить
Картопляні бімби
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26.12.2023 10:11 Ответить
нічого смішного!
хйло прикрив білорусь своєю ядерною зброєю! лукашенко готується до нападу з півночі

були б у України нормальні союзники - теж у штольнях Ужгорода свою б ядерку поставили
і кінець війні
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26.12.2023 10:23 Ответить
Давненько цю товстосраку, пердляву ******* не було чути. Прокинулось бульбашне лайно?
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26.12.2023 10:23 Ответить
"в хорошому стані" це дуже важливо , бо ніхто незнае як вони спрацюють , бо випробування в останній раз проводили 1991р.
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26.12.2023 10:36 Ответить
 
 