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Лукашенко заявил, что все российское ядерное оружие доставили в Беларусь в начале октября
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что все ядерное оружие из России, которое планировали отправить в Беларусь, уже доставлено "в хорошем состоянии" в начале октября этого года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусское СМИ Zerkalo.
"Давно. Я же говорил уже, когда закончилась доставка (российского ядерного оружия – ред.). Еще в сентябре или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии", - отметил Лукашенко.
Отвечая на вопрос, когда состоятся ближайшие военные учения, он заявил: "Каждый день учимся. Даже бывшие "вагнеровцы", которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт".
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Точно?
Таки справді всю? 🤔 То тепер кацапія не ядерна держава? Ядерна держава - Білорусь? 😲
хйло прикрив білорусь своєю ядерною зброєю! лукашенко готується до нападу з півночі
були б у України нормальні союзники - теж у штольнях Ужгорода свою б ядерку поставили
і кінець війні