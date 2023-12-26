Украина вряд ли начнет новое контрнаступление в 2024 году, возможность переговоров о прекращении войны маловероятно, - CNBC
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Бои украинских сил обороны против российских оккупантов продолжатся в следующем году с такой интенсивностью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNBC.
По данным экспертов, интенсивные бои продолжатся в следующем году, но Украина вряд ли начнет новое контрнаступление.
"Между тем Россия, скорее всего, сосредоточится на консолидации территории, которую она уже захватила, в частности, на востоке Украины", - пишет издание.
По данным авторов материала, очередной год войны в Европе, несомненно, истощил западные военные ресурсы и политический аппетит поддерживать колоссальные объемы военной помощи Украине.
Журналисты отмечают, что Украина сейчас не хочет вести переговоры... но, учитывая обстоятельства, у нее не будет другого выбора, кроме как подчиниться этому.
"И тогда также остается вопрос, захочет ли Россия вести переговоры, потому что если появятся признаки того, что Запад перестанет поддерживать Украину и Украина будет вынуждена участвовать в этих переговорах, Россия может воспринять это как еще одно окно возможностей для консолидации гораздо больших достижений", - пишут в CNBC.
Издание отмечает, что поскольку Украина и Россия вкладывают значительные средства в войну, маловероятно, что будут переговоры о прекращении войны или договоренности о прекращении огня. Аналитики по вопросам обороны утверждают, что ни одна из сторон не захочет вступать в переговоры, если у них нет сил и не смогут диктовать условия.
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дніроки
а, молоді лєвакі соціалисти, іноземці, дуже пруться.
тобто, ми не будемо виганяти, окупанта, але переговори вести не будемо.
то, що ми будемо робити?
фарбувати ф 16, та любуватися керченським мостом?
у зет рабів, на рутубі?