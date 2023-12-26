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Украина вряд ли начнет новое контрнаступление в 2024 году, возможность переговоров о прекращении войны маловероятно, - CNBC

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

війна,зсу

Бои украинских сил обороны против российских оккупантов продолжатся в следующем году с такой интенсивностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNBC.

По данным экспертов, интенсивные бои продолжатся в следующем году, но Украина вряд ли начнет новое контрнаступление.

"Между тем Россия, скорее всего, сосредоточится на консолидации территории, которую она уже захватила, в частности, на востоке Украины", - пишет издание.

По данным авторов материала, очередной год войны в Европе, несомненно, истощил западные военные ресурсы и политический аппетит поддерживать колоссальные объемы военной помощи Украине.

Журналисты отмечают, что Украина сейчас не хочет вести переговоры... но, учитывая обстоятельства, у нее не будет другого выбора, кроме как подчиниться этому.

"И тогда также остается вопрос, захочет ли Россия вести переговоры, потому что если появятся признаки того, что Запад перестанет поддерживать Украину и Украина будет вынуждена участвовать в этих переговорах, Россия может воспринять это как еще одно окно возможностей для консолидации гораздо больших достижений", - пишут в CNBC.

Издание отмечает, что поскольку Украина и Россия вкладывают значительные средства в войну, маловероятно, что будут переговоры о прекращении войны или договоренности о прекращении огня. Аналитики по вопросам обороны утверждают, что ни одна из сторон не захочет вступать в переговоры, если у них нет сил и не смогут диктовать условия.

Также читайте: Если Запад не будет оказывать помощь Украине, РФ может начать агрессию против НАТО, - президент Литвы Науседа
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Топ комментарии
+13
ще одного підара купили росіяни. Або може з юності достоєвським контужений.
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26.12.2023 09:40
+13
якийсь набір слів.
тобто, ми не будемо виганяти, окупанта, але переговори вести не будемо.
то, що ми будемо робити?
фарбувати ф 16, та любуватися керченським мостом?
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26.12.2023 09:40
+10
а саме цікаве, що отого православного педофіла, достоєвського, навіть, руськомовні літературознавці, читати не можуть і не розуміють.
а, молоді лєвакі соціалисти, іноземці, дуже пруться.
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26.12.2023 09:44
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А воно до того й іде. Америка обмежує підтримку, Європа теж довго не потягне. І тепер отакі ''пробні вкиди''
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26.12.2023 09:39 Ответить
Київ за дні роки
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26.12.2023 09:39 Ответить
ще одного підара купили росіяни. Або може з юності достоєвським контужений.
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26.12.2023 09:40 Ответить
а саме цікаве, що отого православного педофіла, достоєвського, навіть, руськомовні літературознавці, читати не можуть і не розуміють.
а, молоді лєвакі соціалисти, іноземці, дуже пруться.
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26.12.2023 09:44 Ответить
мабуть після перекладу втрачається жахаюча скрєпность сутості російської ментальності, бо щоби жахнутись від достоєвського - то треба бути носієм російської мови.
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26.12.2023 09:50 Ответить
маніпулювання питаннями - типовий прийом кацапів у дискусіях. Не треба це переймати.
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26.12.2023 10:28 Ответить
Ніякого маніпулювання, а тези статті абсолютно адекватні - наступати в нас можливостей немає, ми не самостійні в своїх політичних рішеннях, бо ультиматум союзників щодо перекриття поставок, якщо не буде переговорів, нам крити нічим, росія не зацікавлена в переговорах..Так кого там купили росіяни?
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26.12.2023 10:38 Ответить
я про ваше питання про "покласти ще кілька бригад на мінних полях", а не про бачення військово-політичної стратегії тіточкою Холлі.
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26.12.2023 10:50 Ответить
Ну так щоб не ставили "маніпулятивні" питання - потрібно точніше розкривати суть "ще одного підара купили росіяни"..
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26.12.2023 10:55 Ответить
це добре, що нарешті зрозуміли суть мого коменту. Я не хотів вас заплутати, назвавши Холлі підаром (звісно в гіршому розумінні цього слова).
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26.12.2023 11:38 Ответить
якийсь набір слів.
тобто, ми не будемо виганяти, окупанта, але переговори вести не будемо.
то, що ми будемо робити?
фарбувати ф 16, та любуватися керченським мостом?
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26.12.2023 09:40 Ответить
Просто констатація фактів. Чи ти справді думаєш, що мобілізовані за новим законом майже беззбройні інваліди заженуть кацапів за кордони 91-го року?
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26.12.2023 09:56 Ответить
"майже беззбройні інваліди", це ти у кого підслухав?
у зет рабів, на рутубі?
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26.12.2023 10:01 Ответить
В новому законі прочитав.
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26.12.2023 10:05 Ответить
*******...
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26.12.2023 09:43 Ответить
Давайте вже висилайте ухилянтів, які сховалися в Європі. В Україні війська закінчуються.
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26.12.2023 10:48 Ответить
Стаття нi про що ... Давайте поговоримо про те що може бути, а може й нi ...
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26.12.2023 12:12 Ответить
Ну от не треба так нагло брехати.В США ресурси не виснажені ажніяк.Просто там є багато дебільних радників які ведуться на російський блеф про ЯЗ і тому розтягують поставки зброї в Україну настільки наскільки це можливо.
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26.12.2023 19:25 Ответить
 
 