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Сейчас на фронте дронами поражается в разы больше техники врага, чем артиллерией, они более эффективны и более прицельны, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон

Сейчас на фронте дронами поражается в разы больше вражеской техники, чем артиллерией. Достичь цели в миллион дронов реально, если государство будет обеспечивать нормальные условия для развития этой сферы, а не препятствовать работе производителей излишними бюрократическими процедурами и уголовными производствами с ненужными проверками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом полковник Службы безопасности Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко (парламентская фракция "Голос") рассказал в интервью Укринформу.

"Объективно, сейчас на переднем крае дронами поражается в разы больше техники, чем артиллерией. Дроны более эффективны, экономны и более прицельны в уничтожении вражеской техники, чем снаряды, которые стоят десятки тысяч долларов", - отметил Костенко.

Он поделился, что несколько месяцев назад проехался по фронту – с востока до юга, общался с комбригами на тему эффективности дронов в соотношении с артиллерией.

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"Скажем так, провел опрос face-to-face, спрашивал, сколько за последние два месяца было поражено техники дронами, а сколько артиллерией. Подавляющее большинство отвечало, что артиллерией - ноль или единицы, а дронами - десять, двадцать, учитывая направление. Возможно, где-то другая история. Это не значит, что артиллерия теряет необходимость на фронте, ее сектор работы четко определен и всегда актуален. Я говорю только о поражениях", - отметил он.

Костенко подчеркнул, что индустрия дронов в Украине очень развилась. Он также отметил, что в настоящее время большинство дронов производят украинские частные предприниматели.

"Сейчас уже государство обратило на это внимание. И мы сделаем миллион, а может и больше, дронов, если государство будет обеспечивать нормальные условия для развития этой сферы, а не будет препятствовать работе производителей излишними бюрократическими процедурами и уголовными производствами с ненужными проверками", - добавил он.

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Топ комментарии
+5
Не треба впадати в крайнощі. На фронті всього повинно бути в досталь - і патронів, і снарядів, і дронів, і ракет.
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26.12.2023 10:30
+4
костенко стає черговою "люською"? його справа закони приймати і контролювати збільшення обороноздатності Держави. мабуть його марянка вкусила за губу
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26.12.2023 09:41
+3
Саме тому зелені і заникали 26000 дронів. Треба ж оманські договорняки виконувати
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26.12.2023 09:41
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Саме тому зелені і заникали 26000 дронів. Треба ж оманські договорняки виконувати
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26.12.2023 09:41 Ответить
костенко стає черговою "люською"? його справа закони приймати і контролювати збільшення обороноздатності Держави. мабуть його марянка вкусила за губу
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26.12.2023 09:41 Ответить
Зараз добалакаються до того що степдапери армію без арти залишать
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26.12.2023 10:14 Ответить
от бачите, як все просто?
нема снарядів, ну і хер з ними. від них ніякого толку.
а от дрони, це ням ням.
зе!янетряпкаякась, так і сказав: дарую всім млн дронів! і без тих, 26000, що десь загубилися.
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26.12.2023 10:28 Ответить
Не треба впадати в крайнощі. На фронті всього повинно бути в досталь - і патронів, і снарядів, і дронів, і ракет.
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26.12.2023 10:30 Ответить
Мені , це нагадує пропаганду часів совка, як виникав дефіцит якогось продукту, в журналі "Здоров'я" виходила розлога стаття о його шкоді советському організму і великій користі сурогату - заміннику.
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26.12.2023 10:36 Ответить
Азаров призвал горожан брать лопаты и самим сажать капусту...
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26.12.2023 10:42 Ответить
Нам бійці дають достатньо інформації
в підтвердження цієї думки...
Ефективність висока,особовий склад
знаходиться в безпечному місці,
театр військових дій - як на долоні з декількох
ракурсів,вибухівку скидають наскільки
точно,що голова орка відлітає,як м'яч.
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26.12.2023 10:39 Ответить
...ЯКЩО...
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26.12.2023 10:59 Ответить
Я так бачу, що шановний пан Коситенко геть не розбирається в озброєнні, бо Найвєлічайший стратег і бісоромвишиваний Херпіду три роки будував асфальтні дороги і містки - ось, що є ефективним озброєнням по знищенню ворожої техніки.
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26.12.2023 11:49 Ответить
Якщо по техніці стріляти звичайним ОФС, то так, але ж для цього існують самонавідні снаряди SMArt 155 DM 702 чи BONUS. Їх потрібно на порядок менше, чим ОФС. І коштують за одиницю, вони, як 10 звичайних.
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26.12.2023 13:28 Ответить
В історії все йде по колу.Колись Микиті Хрущову вгамували, що на майбутній війні все вирішуватимуть ракети, і почалося зменьшення, літаків, артилерії,кораблів.. Відновлювати наслідки цього рішення довелося майже два десятки років.. Сподіваємось, у ЗСУ знайдуться розумні голови недопустити подібного
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26.12.2023 13:28 Ответить
 
 