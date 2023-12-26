Сейчас на фронте дронами поражается в разы больше техники врага, чем артиллерией, они более эффективны и более прицельны, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сейчас на фронте дронами поражается в разы больше вражеской техники, чем артиллерией. Достичь цели в миллион дронов реально, если государство будет обеспечивать нормальные условия для развития этой сферы, а не препятствовать работе производителей излишними бюрократическими процедурами и уголовными производствами с ненужными проверками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом полковник Службы безопасности Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко (парламентская фракция "Голос") рассказал в интервью Укринформу.
"Объективно, сейчас на переднем крае дронами поражается в разы больше техники, чем артиллерией. Дроны более эффективны, экономны и более прицельны в уничтожении вражеской техники, чем снаряды, которые стоят десятки тысяч долларов", - отметил Костенко.
Он поделился, что несколько месяцев назад проехался по фронту – с востока до юга, общался с комбригами на тему эффективности дронов в соотношении с артиллерией.
"Скажем так, провел опрос face-to-face, спрашивал, сколько за последние два месяца было поражено техники дронами, а сколько артиллерией. Подавляющее большинство отвечало, что артиллерией - ноль или единицы, а дронами - десять, двадцать, учитывая направление. Возможно, где-то другая история. Это не значит, что артиллерия теряет необходимость на фронте, ее сектор работы четко определен и всегда актуален. Я говорю только о поражениях", - отметил он.
Костенко подчеркнул, что индустрия дронов в Украине очень развилась. Он также отметил, что в настоящее время большинство дронов производят украинские частные предприниматели.
"Сейчас уже государство обратило на это внимание. И мы сделаем миллион, а может и больше, дронов, если государство будет обеспечивать нормальные условия для развития этой сферы, а не будет препятствовать работе производителей излишними бюрократическими процедурами и уголовными производствами с ненужными проверками", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
нема снарядів, ну і хер з ними. від них ніякого толку.
а от дрони, це ням ням.
зе!янетряпкаякась, так і сказав: дарую всім млн дронів! і без тих, 26000, що десь загубилися.
в підтвердження цієї думки...
Ефективність висока,особовий склад
знаходиться в безпечному місці,
театр військових дій - як на долоні з декількох
ракурсів,вибухівку скидають наскільки
точно,що голова орка відлітає,як м'яч.