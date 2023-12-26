Сейчас на фронте дронами поражается в разы больше техники врага, чем артиллерией, они более эффективны и более прицельны, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Сейчас на фронте дронами поражается в разы больше вражеской техники, чем артиллерией. Достичь цели в миллион дронов реально, если государство будет обеспечивать нормальные условия для развития этой сферы, а не препятствовать работе производителей излишними бюрократическими процедурами и уголовными производствами с ненужными проверками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом полковник Службы безопасности Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко (парламентская фракция "Голос") рассказал в интервью Укринформу.

"Объективно, сейчас на переднем крае дронами поражается в разы больше техники, чем артиллерией. Дроны более эффективны, экономны и более прицельны в уничтожении вражеской техники, чем снаряды, которые стоят десятки тысяч долларов", - отметил Костенко.

Он поделился, что несколько месяцев назад проехался по фронту – с востока до юга, общался с комбригами на тему эффективности дронов в соотношении с артиллерией.

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"Скажем так, провел опрос face-to-face, спрашивал, сколько за последние два месяца было поражено техники дронами, а сколько артиллерией. Подавляющее большинство отвечало, что артиллерией - ноль или единицы, а дронами - десять, двадцать, учитывая направление. Возможно, где-то другая история. Это не значит, что артиллерия теряет необходимость на фронте, ее сектор работы четко определен и всегда актуален. Я говорю только о поражениях", - отметил он.

Костенко подчеркнул, что индустрия дронов в Украине очень развилась. Он также отметил, что в настоящее время большинство дронов производят украинские частные предприниматели.

"Сейчас уже государство обратило на это внимание. И мы сделаем миллион, а может и больше, дронов, если государство будет обеспечивать нормальные условия для развития этой сферы, а не будет препятствовать работе производителей излишними бюрократическими процедурами и уголовными производствами с ненужными проверками", - добавил он.

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