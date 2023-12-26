В Киеве и ряде регионов объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Утром 26 декабря в Киеве и нескольких регионах объявлена воздушная тревога. По состоянию на 10:10 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Карта тревог такова:

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