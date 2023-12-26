3 130 3
В Киеве и ряде регионов объявлена тревога из-за угрозы баллистики
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 26 декабря в Киеве и нескольких регионах объявлена воздушная тревога. По состоянию на 10:10 объявлен отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Карта тревог такова:
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Urs
показать весь комментарий26.12.2023 09:57 Ответить Мне нравится 1
Fedor Fedorov bd4348cc
показать весь комментарий26.12.2023 09:58 Ответить Мне нравится 0
Gary Grant
показать весь комментарий26.12.2023 10:09 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...